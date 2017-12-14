«В вашем алкоголе крови не обнаружено»: для водителей введут новые нормы промилле

Наказывать за пьяную езду будут не только по свежести дыхания, но и по анализу крови

Госдума России в первом чтении приняла поправки в административный кодекс, которые позволят наказывать водителей, если они были ранены в результате ДТП или пьяны настолько, что не могли дунуть в трубку. Опьянение таких водителей будут определять по анализу крови. Это делали и раньше, но в законодательстве были пробелы, не позволяющие признавать человека виновным лишь по повышенному промилле в крови, фактически любители сесть за руль подшофе уходили от закона. Подробнее — в материале «Реального времени».

Кровь как доказательство вины

Российских водителей начнут признавать пьяными по-новому, соответствующие изменения в КоАП РФ готовятся внести депутаты Госдумы. Поправки к ст. 12.8 рассмотрели на минувшем заседании парламента. По ним устанавливать факт употребления алкоголя водителями будут не только по выдыхаемому воздуху, но и по анализу крови. Это необходимо в тех случаях, когда водитель пьян настолько, что не в состоянии дунуть в трубку, либо ранен в результате ДТП, нуждается в экстренной медицинской помощи и не может быть доставлен в лабораторию для сдачи анализов.

Определение опьянения по анализу крови — это не новшество. И сейчас водителю, доставленному на медицинское освидетельствование, предлагается сдать кровь на содержание алкоголя или наркотических веществ. Проблема в том, что в случае положительного результата наказание не следует.

В ст. 12.8 КоАП РФ говорится о том, что «административная ответственность наступает в случае установленного факта употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ, который определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность измерений, а именно 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха, или в случае наличия наркотических средств или психотропных веществ в организме человека».

Определение опьянения по анализу крови — это не новшество. И сейчас водителю, доставленному на медицинское освидетельствование, предлагается сдать кровь на содержание алкоголя или наркотических веществ. Фото московский-доктор.рф



Сейчас эту статью КоАП предлагают после слов «на один литр выдыхаемого воздуха» дополнить словами «или наличием абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на один литр крови».

В Госдуме спорили, кто прошляпил закон: депутаты или Минздрав

«Отсутствие законодательного закрепления ответственности водителей в связи с наличием абсолютного этилового спирта в крови способствует уходу от ответственности (как административной, так и уголовной) лиц, фактически управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, и, как следствие, снижает уровень безопасности на дорогах», — говорится в пояснительной записке к поправкам в закон.

Фактически отсутствие в КоАП уточнений в виде того, что пьяным человек может признаваться не только, если промилле превышено в его дыхании, но и в крови, — пробел в законодательстве, о котором депутаты должны были подумать еще в 2013 году, когда принимали закон об отмене «нулевого промилле».

На обсуждении в Госдуме Ярослав Нилов, председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, обвинил депутатов и профильный комитет по государственному строительству и законодательству в том, что «они не поднимали три года этот вопрос». На что первый заместитель председателя комитета Вячеслав Лысаков назвал этот недочет «недоработкой Минздрава, который мог бы подзаконным актом принять норму определения степени опьянения водителя по крови».

Согласно Венской конвенции о дорожном движении, в национальных законодательствах должен быть предусмотрен «допустимый уровень содержания алкоголя в крови, а в соответствующих случаях — в выдыхаемом воздухе», но не более 0,25 мг на литр воздуха и 0,50 г чистого алкоголя на литр крови. Россия для себя определила показатели в 0,16 мг и теперь 0,30 г соответственно.

Ярослав Нилов обвинил депутатов и профильный комитет в том, что «они не поднимали три года этот вопрос». Фото ldpr.tv



Для отказавшихся от медосвидетельствования повысят штраф

Водители и автоюристы поправки в закон оценивают положительно. По словам руководителя татарстанского отделения Федерации автовладельцев России Рамиля Хайруллина, то, что административная ответственность сейчас не наступает после установления факта употребления алкоголя при наличии этилового спирта в крови, — упущение.

— Естественно, нужно учитывать кровь, потому что к приборам много вопросов — по поверкам алкотестера, и, вообще, как результаты трактуют сотрудники ГИБДД, — говорит Хайруллин.

Автоюрист Виктор Шабанов считает, что принимаемые изменения помогут в спорных ситуациях.

— Анализ крови — это самый точный анализ. Все средства установления состояния алкогольного опьянения несовершенны, у них существует погрешность. Язва, процессы гниения в желудке могут дать запах и положительный результат. Поэтому во многих случаях допустимо сдавать только кровь, иначе фактически человек будет несправедливо лишен прав, — говорит Шабанов.

Это не единственные изменения в КоАП, которые предлагается внести. МВД РФ намерено ужесточить наказание для водителей, отказывающихся от медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Вместо 30 тысяч рублей штрафовать на 35 тысяч и лишать прав не на 1,5—2 года, а на 2—3 года. Сейчас законопроект обсуждается на портале проектов нормативных правовых актов.