Шаляпинский – 2018: премьера «Набукко», солист Метрополитен-опера и сам Дональд Самм

Билеты на фест пока еще реально купить

Фото: Максим Платонов

Международный оперный фестиваль им. Ф.И. Шаляпина на сцене Татарского академического театра оперы и балета им. М. Джалиля традиционно откроется в феврале. Какие премьеры ждут публику, что за солистов можно будет услышать на этом фестивале — подробности в материале «Реального времени».



Билеты в кассе еще есть

Сегодня «день Х» для казанских меломанов — в кассе Татарского академического театра оперы и балета начинается продажа билетов на Международный оперный фестиваль им. Ф.И. Шаляпина, который проходит в столице Татарстана в тридцать шестой раз. В этом году фестиваль посвящен 145-летию со дня рождения великого певца, нашего земляка Федора Шаляпина.

По словам заместителя директора оперного театра Юрия Ларионова, разброс цен на билеты в этом году составляет от 500 до 3 500 рублей. Последняя цена — на билеты на гала-концерт, где публика за один вечер может увидеть «всех звезд». Максимальная цена на премьерный спектакль — 2 500 рублей. Сегодня, естественно, отстояв очередь, купить билеты в кассе театра еще реально, теоретически они могут потом быть в продаже пару дней, но позже можно рассчитывать только на лишний билетик, то есть на удачу.

Искушенные меломаны, как правило, на удачу не надеются, и занимают очередь в первый день с утра пораньше. Наверняка, и сегодня нашлись такие же. Напомним, что Шаляпинский фестиваль, учрежденный в Казани, у истоков которого стоял директор казанского оперного Рауфаль Мухаметзянов, был первым в свое время в СССР фестивалем классического музыкального искусства и дал начало фестивальному движению в стране.

Фестиваль начнется премьерой оперы Верди «Набукко» в постановке Ефима Майзеля. Фото Максима Платонова



«Набукко» начинает

Фестиваль начнется 1 февраля, в этот день традиционно дают премьеру. На этот раз это опера Верди «Набукко», ее ставит выходец из СССР, ныне живущий в Америке, Ефим Майзель. Он — автор многих оперных постановок в Новом Свете и одновременно ассистирует в Метрополитен-опера, чаще всего это бывает при постановках опер русских композиторов.

Майзель — выпускник режиссерского отделения Санкт-Петербургской консерватории, то есть по определению режиссер, тяготеющий к проработке психологической основы спектакля. Это его вторая постановка в Казани, первой был «Трубадур», судя по которому можно отметить, что режиссер бережно относится к замыслу композитора и либреттиста.

Трагическая история странствий еврейского народа, напряженный любовный треугольник Абигайль — Исмаил — Фенена — все это дает простор для режиссерской фантазии, и можно предположить, что мы увидим яркое полотно, где роковым образом переплетены человеческие судьбы. Главные партии в будущем спектакле исполнят Борис Стаценко, Сергей Ковнир, Андрей Валентий, Оксана Крамарева, Александр Трофимов. «Набукко» будет показан на фестивале дважды — 1 и 2 февраля.

«Набукко» и до этого был в репертуаре казанской оперы, спектакль шел в постановке итальянского режиссера, ныне живущего в Германии, Дениса Криефа. Так что интересно будет сравнить видение этой оперы Верди двумя разными постановщиками.

Традиционно в день рождения Шаляпина утром будет отслужена панихида в Богоявленском соборе, а на фестивале будут давать «Бориса Годунова». Фото Романа Хасаева

Десять спектаклей и два гала-концерта

Вообще же в фестивальной афише этого года десять спектаклей и два гала-концерта с одинаковой программой. Помимо «Набукко», можно будет послушать «Риголетто», «Травиату», «Турандот», «Аиду», «Севильского цирюльника», «Трубадура», «Порги и Бесс», «Бориса Годунова» и «Пиковую даму».

Традиционно в день рождения Шаляпина, когда утром будет отслужена панихида в Богоявленском соборе, где будущего гения крестили, а потом к памятнику певцу возложат цветы, вечером на фестивале будут давать «Бориса Годунова». Выбор не случаен — Борис Годунов был одной из лучших партий Федора Ивановича. На фестивале в этой партии на казанскую сцену выйдет солист Метрополитен-опера Михаил Светлов-Крутиков. За три дня до этого его можно будет слышать в еще одной шаляпинской партии — Базилио в «Севильском цирюльнике».

Еще одна постановка, о которой хочется упомянуть, — это концертное исполнение оперы Гершвина «Порги и Бесс». В силу того, что собрать исполнителей для этого спектакля непросто, «Порги и Бесс» идет в Казани не часто. В этом году, можно сказать, поклонникам Гершвина повезло, тем более что в партии Спортинг Лайфа выступит любимец казанской публики темнокожий Дональд Самм из Великобритании.

В фестивальной афише этого года десять спектаклей и два гала-концерта с одинаковой программой. Фото Максима Платонова



Программа гала-концерта до конца держится в секрете, но состав участников уже практически определен. Среди них солист казанской оперы и Большого театра Михаил Казаков, его коллеги по Большому театру Нина Минасян, Игорь Головатенко, солисты Мариинского театра Ахмет Агали и Сергей Семишур, Сергей Ковнир из Национальной оперы Украины и многие другие.

И – вишенка на торте – в гала-концерте принимает участие великолепный джазовый пианист Даниил Крамер.