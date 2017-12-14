В октябре снова будут брать Казань

… на этот раз город захватит операмания

Фото: Олег Тихонов

В эти дни в театральном пространстве «Угол» открылась первая оперная лаборатория для потенциальных авторов новых опер. Занятия с композиторами, либреттистами, сценографами и режиссерами будут проводить топовые персонажи из мира оперы, среди них культовый режиссер нового поколения Василий Бархатов. Подробности — в материале «Реального времени».



Школа мастерства

Проведение в Казани оперной лаборатории для молодых режиссеров, сценографов, композиторов и либреттистов инициировал Фонд развития исполнительского искусства Sforzando. Первый этап KaznOperaLab, таково точное название проекта, уже идет, он завершится 23 декабря. Пока же его участники посещают лекции и мастер-классы. Среди мастеров, проводящих занятия в лаборатории, Василий Бархатов, музыкальный критик Дмитрий Ренанский, драматурги Евгений Казачков и Михаил Дурненков, композиторы Александр Маноцков, Эльмир Низамов, художница Ксения Перетрухина и другие.

По итогам первого этапа слушатели должны будут объединиться в команды композитор — драматург — художник — режиссер. Для обучения в лаборатории кураторы выбрали: композиторов Лейсан Абдуллину, Ильдара Камалова и Ильяса Камала; драматургов Сюмбель Гафарову, Рузаля Мухаметшина и Павла Полякова; художников Ксению Шачневу, Лилию Мухаметзянову и Лейсан Хусаинову; режиссеров Регину Саттарову, Лилию Ахметову и Булата Минкина. Попали далеко не все желающие, кураторы оценивали творческий потенциал претендента.

Второй этап лаборатории — это создание чернового варианта текста камерной оперы и утверждение состава исполнителей. С ними, кстати, так же проведут мастер-классы. Третий этап — команда представляет либретто и музыкальные наброски. Четвертый этап — показ эскиза будущего спектакля. И, наконец, пятый этап, намеченный на октябрь 2018 года, — премьера трех опер молодых авторов. Причем соревнование между командами не предусмотрено, итог лаборатории — именно три новых камерных оперы.

Как пошутил вчера на пресс-конференции в «Углу» театральный критик, один из кураторов лаборатории Нияз Игламов: «В октябре снова будем брать Казань».

Один из кураторов лаборатории Нияз Игламов обещает «в октябре снова взять Казань»



Лаборатория — оправданная форма

В принципе, идея такой лаборатории более чем похвальна, молодым авторам нужно и наставничество, и возможность творить не «в стол», и уверенность в себе, которую принесет первый успех. По мнению Данияра Соколова, который является руководителем проекта, лаборатория важна и для зрителей тоже, всегда интересно, что придумают «свежие головы». Продуктивно работающий в Казани Татарский академический театр оперы и балета им. М. Джалиля успешно закрывает нишу классического искусства, что до лаборатории, то она поможет появиться в городе новым музыкальным формам.

Присутствующий вечера на пресс-конференции в «Углу» Василий Бархатов поделился опытом проведения подобных лабораторий, назвав его «вполне оправданной формой». «Никто не знает, сколько из таких новых сочинений станут позже известны за пределами Казани», — оптимистично отметил Бархатов, заметив, что «все оперы были когда-то новыми».

«Все оперы были когда-то новыми», — говорит Василий Бархатов



На пресс-конференции был задан вопрос: «Где будут показываться эти три созданные в условиях лаборатории оперы?». По мнению Данияра Соколова, площадки, конечно, найдутся, но в очередной раз стоит вспомнить, что в Казани давно уже необходим камерный музыкальный театр, театр для постановки мюзиклов, чья сцена могла бы стать еще и площадкой для экспериментов. Но, кроме показа новых опер в Казани, устроители лаборатории попытаются показать вновь написанные произведения и в Москве, они надеются на помощь постпредства РТ в Первопрестольной.

Впрочем, как заметил на пресс-конференции музыкальный критик Дмитрий Ренанский, возможно, для показа опер и не понадобятся театральные залы, место премьеры будет диктовать содержание и эстетика спектакля. Кстати, организаторы лаборатории подчеркнули, что ее участники не будут связаны какими-то тематическими канонами, темы своих будущих произведений они выбирают сами, и темы эти свободные.

1 / 18 Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов



