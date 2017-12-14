В октябре снова будут брать Казань
… на этот раз город захватит операмания
В эти дни в театральном пространстве «Угол» открылась первая оперная лаборатория для потенциальных авторов новых опер. Занятия с композиторами, либреттистами, сценографами и режиссерами будут проводить топовые персонажи из мира оперы, среди них культовый режиссер нового поколения Василий Бархатов. Подробности — в материале «Реального времени».
Школа мастерства
Проведение в Казани оперной лаборатории для молодых режиссеров, сценографов, композиторов и либреттистов инициировал Фонд развития исполнительского искусства Sforzando. Первый этап KaznOperaLab, таково точное название проекта, уже идет, он завершится 23 декабря. Пока же его участники посещают лекции и мастер-классы. Среди мастеров, проводящих занятия в лаборатории, Василий Бархатов, музыкальный критик Дмитрий Ренанский, драматурги Евгений Казачков и Михаил Дурненков, композиторы Александр Маноцков, Эльмир Низамов, художница Ксения Перетрухина и другие.
По итогам первого этапа слушатели должны будут объединиться в команды композитор — драматург — художник — режиссер. Для обучения в лаборатории кураторы выбрали: композиторов Лейсан Абдуллину, Ильдара Камалова и Ильяса Камала; драматургов Сюмбель Гафарову, Рузаля Мухаметшина и Павла Полякова; художников Ксению Шачневу, Лилию Мухаметзянову и Лейсан Хусаинову; режиссеров Регину Саттарову, Лилию Ахметову и Булата Минкина. Попали далеко не все желающие, кураторы оценивали творческий потенциал претендента.
Второй этап лаборатории — это создание чернового варианта текста камерной оперы и утверждение состава исполнителей. С ними, кстати, так же проведут мастер-классы. Третий этап — команда представляет либретто и музыкальные наброски. Четвертый этап — показ эскиза будущего спектакля. И, наконец, пятый этап, намеченный на октябрь 2018 года, — премьера трех опер молодых авторов. Причем соревнование между командами не предусмотрено, итог лаборатории — именно три новых камерных оперы.
Как пошутил вчера на пресс-конференции в «Углу» театральный критик, один из кураторов лаборатории Нияз Игламов: «В октябре снова будем брать Казань».
Лаборатория — оправданная форма
В принципе, идея такой лаборатории более чем похвальна, молодым авторам нужно и наставничество, и возможность творить не «в стол», и уверенность в себе, которую принесет первый успех. По мнению Данияра Соколова, который является руководителем проекта, лаборатория важна и для зрителей тоже, всегда интересно, что придумают «свежие головы». Продуктивно работающий в Казани Татарский академический театр оперы и балета им. М. Джалиля успешно закрывает нишу классического искусства, что до лаборатории, то она поможет появиться в городе новым музыкальным формам.
Присутствующий вечера на пресс-конференции в «Углу» Василий Бархатов поделился опытом проведения подобных лабораторий, назвав его «вполне оправданной формой». «Никто не знает, сколько из таких новых сочинений станут позже известны за пределами Казани», — оптимистично отметил Бархатов, заметив, что «все оперы были когда-то новыми».
На пресс-конференции был задан вопрос: «Где будут показываться эти три созданные в условиях лаборатории оперы?». По мнению Данияра Соколова, площадки, конечно, найдутся, но в очередной раз стоит вспомнить, что в Казани давно уже необходим камерный музыкальный театр, театр для постановки мюзиклов, чья сцена могла бы стать еще и площадкой для экспериментов. Но, кроме показа новых опер в Казани, устроители лаборатории попытаются показать вновь написанные произведения и в Москве, они надеются на помощь постпредства РТ в Первопрестольной.
Впрочем, как заметил на пресс-конференции музыкальный критик Дмитрий Ренанский, возможно, для показа опер и не понадобятся театральные залы, место премьеры будет диктовать содержание и эстетика спектакля. Кстати, организаторы лаборатории подчеркнули, что ее участники не будут связаны какими-то тематическими канонами, темы своих будущих произведений они выбирают сами, и темы эти свободные.
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