Опрос предпринимателей: стоит ли брать на работу друзей
Возможна ли дружба между руководителем и подчиненным
«Ничего личного, только бизнес». Эту простую истину знают все руководители, однако не всегда удается следовать правилу. Можно ли оставаться по-прежнему близкими людьми без ущерба для выполняемого дела? Большинство бизнесменов уверены: брать на работу друзей ни в коем случае нельзя, а вот дружить с подчиненными, напротив, полезно для дела. Подробнее — в бизнес-задачнике «Реального времени».
Руководитель компании — женщина. В ее подчинении есть подруга, которая постоянно пытается выбить для себя поблажки (уходит раньше, отпрашивается по надуманным причинам и так далее). Руководителя это стало напрягать, но высказать она ей ничего не может, потому что боится разрушить дружбу. Как поступить директору, чтобы наладить рабочий процесс и не поругаться? Как вы относитесь к друзьям-подчиненным?
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Галина Маштакова генеральный директор компании «GMC- Консалтинг»
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Редкие руководители умеют держать позицию «работник днем, подруга/друг вечером». Поэтому либо директор сохраняет подругу и мало с нее спрашивает (тогда об этом нужно сказать остальному коллективу), либо пытается понять мотивацию подруги, почему она постоянно отпрашивается. Может быть, у нее просто к этой работе душа не лежит. Тогда нужно поставить ее на ту работу, которая будет давать ей вдохновение. Если в рамках компании это невозможно, значит надо помочь подруге найти работу вовне. И это будет лучшей помощью и поддержкой. По большому счету, в описанной ситуации напрягается не только руководитель, но и подруга, и отношения будут портиться в любом случае. У руководителя будут расти требования, у подруги — демотивация. При этом пострадает и остальной коллектив, потому что сотрудники, наблюдая за ситуацией, начнут расслабляться.
Раньше я считала, что с друзьями нельзя строить бизнес и нельзя, чтобы они были у тебя в подчинении. А сейчас подросла, и нормально к этому отношусь. Когда ты молодой руководитель и пытаешься удерживать авторитет, об этом беспокоишься. С годами начинаешь к этому проще относиться. На самом деле, у трудоголиков крайне редко есть друзья вне работы, поэтому они вынуждены находить друзей внутри компании.
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Андрей Бурмистров генеральный директор компании «Союз-прибор»
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Что первично для руководителя? Если бизнес, значит нужно немедленно уволить такого сотрудника. Если личные отношения, то бизнес придется принести в жертву. Но это крайняя мера. Лучше всего — поговорить с человеком. Неважно, женщина там или мужчина. Нужно понимать, что таким поведением друг или подруга разрушает дисциплину, демотивирует остальных сотрудников и вредит бизнесу. Я против того, чтобы брать на работу родственников и друзей. Когда дело касается денег, друзья перестают быть друзьями, и родственники таковыми по сути тоже перестают быть. Это только на государственной службе приветствуется, где можно что-то делить. А где нужно зарабатывать, там все заканчивается негативно.
Правда, бывает, что подчиненные становятся друзьями. Со мной это часто происходит. Но тут другие отношения. Это не просто друзья, а единомышленники. Они понимают, чего ты хочешь, а ты понимаешь их. И для команды такие отношения очень полезны.
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Гульнара Чиклина директор компании «Лови момент»
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Это абсолютно российская ситуация. Никогда не встречала подобного в западных компаниях. Там люди не берут на работу друзей и обо всем умеют договариваться заранее. В данном кейсе нет выхода. Либо разрушить дружбу, либо терпеть. Думаю, тут все было сделано неверно изначально. Когда ты берешь товарища на работу, ситуацию нужно обговаривать на берегу. Еще до подписания трудового контракта нужно договориться, что ситуация будет «я — начальник, ты — подчиненный». В этом диалоге важно, чтобы оба понимали, что будет происходить в их жизни. Если удастся остаться друзьями — это большой успех во взаимопонимании. Мы с подругой дружим 25 лет, из них 14 ведем совместный бизнес. Но мы изначально были на равных, никто никого не подчинял. А в описанной ситуации все гораздо сложнее.
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Наталья Хамидуллина директор РА «Концепто»
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Нужно вызвать человека к себе и поговорить спокойно, рассказать об опасениях. Сказать, что расслабляться лучше за бокалом вина в другой обстановке. Если дружба крепкая, то человек все поймет. Не знаю, к счастью или к сожалению, у меня все подчиненные — друзья. Когда люди вместе работают на результат, заинтересованы коммерчески, то все получается нормально, все готовы выкладываться. Правда, бывали ситуации, когда подчиненные обижались. И тогда приходилось расставаться.
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Татьяна Седова директор салона-красоты «Белый ангел»
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Начнем с того, что друзей в принципе не надо брать на работу. А если взяли, то с первого дня не давать поблажек. В описанной ситуации, скорее всего, придется расстаться. Сначала можно сесть и спокойно поговорить. Сказать, что подруга таким поведением разлагает коллектив. Либо она работает по общим правилам, либо уже не работает в компании. Ничего личного. Бывает, что подчиненные становятся моими друзьями. И мне это даже больше помогает в работе, если, конечно, люди не начинают садиться на шею.
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Фарид Хамадеев руководитель филиала компании ERGO в Казани
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Надо поговорить с этим человеком и объяснить, что дружба дружбой, а работа работой. И на работе нужно исполнять трудовые обязанности. На мой взгляд, у руководителя вообще не должно быть друзей-подчиненных. Есть определенная трудовая этика, которую нужно соблюдать, особенно руководителям. Я с подчиненными не враждую, но и не скажу, что дело доходит до дружбы. Чисто деловые отношения.
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Илья Антонов директор «МЦДО-линк»
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Сначала нужно понять, были ли у этих подруг первоначальные договоренности о том, как они будут вместе работать. В зависимости от этих договоренностей можно строить диалог. Если договоренности поменялись, то нужно разбираться, почему это произошло. Как только директор обнаружит корень проблемы, решение будет лежать на поверхности. Возможно, придется посоветоваться с HR-менеджером. В любом случае придется передоговариваться.
Наверное, лучше не иметь друзей-подчиненных. Потому что очень сложно разводить личную жизнь и бизнес. Мой опыт показывает, что подчиненных лучше брать со стороны. Правильно подобрать человека, вырастить его в профессиональном плане, но чтобы он не был другом для начальника. Иначе потом руководителю придется постоянно находиться в двух ролях: сначала — друг, а потом — начальник. Эти две роли в одной голове совместить всегда сложно.
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Татьяна Фисенко основатель студии «АрхиФорма»
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Я бы вообще не работала с друзьями. Но, если уж так сложилось, то нужно поговорить с подругой. Объяснить, что она расстраивает рабочий процесс, нарушает трудовую дисциплину, подает другим плохой пример. Если человек не поймет, то, возможно, стоит перевести ее на удаленку, чтобы она решала рабочие задачи в соответствии со своим графиком. Друзья-подчиненные — в принципе не самый лучший вариант. Так или иначе пострадает либо дружба, либо рабочий процесс. Со своим коллективом я стараюсь поддерживать приятельские отношения, но это не близкая дружба.
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Юлия Буйницкая директор веб-студии «Юнис-профи»
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Принципиально не беру родственников и друзей в рабочую команду. Есть негативный опыт, он связан как раз с тем, что появляется слишком много «неудобно», которые начинают отнимать слишком много времени и нервных клеток. Руководитель должен быть требовательным и объективным. В случае с друзьями и родственниками эти два качества неприменимы. Или применимы, но с негативными последствиями. Зачем рисковать? Я честно говорю, что не работаю с близкими людьми, дабы сохранить теплые отношения. Это понятная причина, это значит, что ты — близкий человек и отношениями с тобой дорожат, честность всегда подкупает. Поэтому работа и личная жизнь должны идти параллельно, не пересекаясь.
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