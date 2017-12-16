Опрос предпринимателей: стоит ли брать на работу друзей

Редкие руководители умеют держать позицию «работник днем, подруга/друг вечером». Поэтому либо директор сохраняет подругу и мало с нее спрашивает (тогда об этом нужно сказать остальному коллективу), либо пытается понять мотивацию подруги, почему она постоянно отпрашивается. Может быть, у нее просто к этой работе душа не лежит. Тогда нужно поставить ее на ту работу, которая будет давать ей вдохновение. Если в рамках компании это невозможно, значит надо помочь подруге найти работу вовне. И это будет лучшей помощью и поддержкой. По большому счету, в описанной ситуации напрягается не только руководитель, но и подруга, и отношения будут портиться в любом случае. У руководителя будут расти требования, у подруги — демотивация. При этом пострадает и остальной коллектив, потому что сотрудники, наблюдая за ситуацией, начнут расслабляться.



Раньше я считала, что с друзьями нельзя строить бизнес и нельзя, чтобы они были у тебя в подчинении. А сейчас подросла, и нормально к этому отношусь. Когда ты молодой руководитель и пытаешься удерживать авторитет, об этом беспокоишься. С годами начинаешь к этому проще относиться. На самом деле, у трудоголиков крайне редко есть друзья вне работы, поэтому они вынуждены находить друзей внутри компании.