«Бизнес-десант» пройдет с готовыми идеями по 43 муниципальным образованиям Татарстана

30 ноября в третий раз стартовал проект по поддержке малого бизнеса от Министерства экономики Республики Татарстан. Участниками могут быть все желающие – как начинающие предприниматели, так и опытные. Ближайшие семинары пройдут уже 13 декабря в Черемшане, Сарманово, Уруссу и Актаныше. На очереди обучение современным форматам в Алексеевском, Агрызе, Мамадыше, Апастово, которое состоится 14 декабря.

Желающие из 43 муниципальных образований республики могут получить актуальные знания по развитию бизнеса и открытию нового направления. С каждым годом число желающих становится только больше, что говорит о востребованности развития малого бизнеса. В этом году проект стартовал 30 ноября в Чистополе. За это время команды опытных бизнес-тренеров уже побывали в 25 муниципальных образованиях, например, Болгар, Елабуга, Тетюши, Нурлат, Нижнекамск, Буинск и другие. Встреча с бизнесом проходит в формате деловых завтраков, где обсуждают наиболее важные вопросы: Мешают ли проверки бизнесу? Кто страдает в результате проверок? Как я могу помочь себе? Где брать информацию? Зачем предпринимателю интернет?



Участники проекта «Бизнес-десант» в неформальной форме узнают от спикеров о новых и существующих проектах: provbiz.ru-новый ресурс с информацией о порядке проведения проверок в организациях; бизнес навигатор (smbn.ru); Bp.zakazrf.ru — биржа сельскохозяйственных продуктов; Garfondrt.ru — гарантийный фонд РТ и другие.

Участники семинаров могут воспользоваться бесплатными бизнес-идеями с готовыми комплектами документов, с помощью которых в короткий срок можно запустить новое направление бизнеса. Благодаря бизнес-комплектам, начать собственное дело может любой желающий – как действующий, так и начинающий предприниматель. Помимо этого, участникам проекта «Бизнес-десант» презентуют формы инфраструктуры, направленные на поддержку малого и среднего бизнеса Республики Татарстан. Будущим и настоящим предпринимателям рассказывают о том, как попасть со своим товаром в крупные торговые сети и пройти бесплатное обучение от от Google или Сбербанк.

Семинары пройдут в каждом муниципальном образовании республики. Ближайшие состоятся уже 13 декабря в Черемшане, Сарманово, Уруссу, Актаныше. Следующий «Бизнес-десант» запланирован на 14 декабря в Алексеевском, Агрызе, Мамадыше, Апастово. Подробности и регистрация на сайте: www.bizdesant.ru.

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