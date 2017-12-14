«Елки-палки»: королем елочных базаров Казани стал бизнесмен из Марий Эл

Попытки мэрии татарстанской столицы расширить елочный рынок, вбросив сразу 14 новых мест продаж, провалились

Фото: Роман Хасаев

С 2013 по 2016 год количество татарстанских елок для елочных базаров снизилось на треть. Несмотря на то, что елок и сосен в 2017 году стало больше, число елочных базаров продолжает сокращаться: с 2015 года оно сократилось в 3 раза, «заработки» мэрии Казани при этом упали в 1,5 раза. Исполком, судя по всему, продолжает искать оптимальное количество елочных базаров и пытается привлекать на рынок новых игроков — безуспешно. Попытки мэрии расширить елочный рынок, вбросив сразу 14 новых точек по «бюджетным ценам», провалились. У предпринимателей продолжают пользоваться спросом престижные — и дорогие — елочные базары на ул. Восстания, 83 и на ул. Декабристов, 179. Как стало известно «Реальному времени», в 2017 году эти точки перешли под контроль бизнесмена из Марий Эл.

С 2013 по 2016 год число татарстанских елок для елочных базаров снизилось на треть

Чтобы продать елку или сосну, нужно ее еще вырастить. Решение о том, сколько и где, принимается Минсельхозом РТ годом ранее. Как сообщили «Реальному времени» в этом ведомстве, аукцион по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для заготовки елей и (или) деревьев других хвойных пород для новогодних праздников в этом году прошел еще 2 ноября 2016 года. В аукционе приняло участие 32 ГБУ «Лесхоз» — все они стали единственными участниками аукциона, с которыми и были заключены договоры купли-продажи лесных насаждений. Под «новогоднюю хвою» было отдано 789 гектаров: в татарстанском лесу народилось и выросло 16,5 тыс. елей и сосен и 43 тонны хвойной лапы. Из них половину должны поставить в Казань на те самые елочные базары.

Цены на елки устанавливаются в зависимости от затрат на заготовку и транспортировку новогодних деревьев (и, разумеется, вследствие изучения рыночных цен). При этом организациям и субъектам малого и среднего предпринимательства ели и лапник обычно продаются по договорам по безналичному расчету.

Конечно, свежая ель в Новый год в определенной степени — не товар первой необходимости, поэтому в зависимости от цен и платежеспособности населения варьируется и число поставляемых на рынок хвойных деревьев. С 2013 года рынок, можно сказать, стагнирует. Больше всего закуплено для продажи елей и сосен на елочные базары было в 2013 году: 23,5 тыс. штук, кроме того, 39,5 т хвойного лапника — все это на 906,7 гектарах. Уже в 2014 году елей стало меньше на 12,4% — до 20,8 тыс. штук (на 906,78 га), что естественно. Вес хвойной лапы, очевидно, дешевле ели или сосны, напротив, вырос — с 39,5 т до 58 т. К 2015 году падение продолжилось — было куплено для елочных базаров уже всего 18,5 тыс. штук елок и сосен. К 2016 году число елей и сосен упало относительно 2013 года уже на 30%, составив всего 16,5 тыс. штук — объем площади для заготовки новогодних насаждений снизился до 790 га.

Объемы заготовок новогодних елей

№ Название подведомственной организации

2017 2016 2015 2014 Сосна и ель, штук Хвойный лапник, тонн S, га Сосна и ель, штук Хвойный лапник, тонн S, га 1 ГБУ «Альметьевский лесхоз» 800 9,75 1300 2 ГБУ «Мензелинский лесхоз» 1200 37,08 1200 3 ГБУ «Болгарский лесхоз» 1000 9,5 1000 4 ГБУ «Бугульминский лесхоз» 1000 34,74 1000 5 ГБУ «Нурлатский лесхоз» 900 70,5 850 6 ГБУ «Зеленодольский опытный лесхоз» 745 41,6 830 7 ГБУ «Учебно-опытный Пригородный лесхоз» 590 28,9 825 8 ГБУ «Арский лесхоз» 800 12,4 800

Основные поставщики елок — Мамадыш, Мензелинск, Болгар и Бугульма

Судя по всему, в Минсельхозе РТ рассчитывают на то, что кризис заканчивается: число насаждений в 2017 году раз не упало, а выросло — сразу на 6,6%. Впрочем, не была достигнута планка даже 2015 года (заметим, что при этом площадь для заготовки вновь снизилась на 1,3%). Вес хвойной лапы остался с 2016 года неизменным — 43 тонны.

Основные новогодние насаждения для елочных базаров в декабре 2017 года расположились в Мамадышском лесхозе (2,1 тыс. елей и сосен всего на 3,4 га), а также в Мензелинском, Болгарском и Бугульминском лесхозах (в каждом по 1 тыс. штук елей и сосен — всего на 81,3 га). Всего четыре лесхоза поставят на рынок треть всей продукции. В 2016 году ситуация была схожей, за исключением Мамадыша: четыре лесхоза (те же Мензелинский, Болгарский и Бугульминский плюс Альметьевский) поставляли на рынок 27,2% хвойных деревьев. А вот в 2013—2015 годах рынок был более дифференцированным. Так, в 2013 году более 1 тыс. штук елок и сосен каждый поставляли сразу 10 лесхозов (больше всего в Мензелинске, 2730 штук, и Сабинских лесах — 2000 штук), на которые приходилось 70% рынка. В 2014 годах лесхозов было тоже 10, на них приходилось 60% рынка.

Самые большие площади под новогодние насаждения резервировались в 2013 году в Сабах (143,7 га) и Лаишево (96,2 га). В 2014 году — в тех же Сабах (95,6 га) и Заинске (102,2 га). К 2017 году в лидерах по-прежнему остаются Сабы и Заинск (98,1 га и 117,7 га соответственно). У многих других основных поставщиков площадь насаждений за 4 года резко снизилась: так, в когда-то пяти ключевых районах — Альметьевске, Мензелинске, Болгаре, Бугульме и Нурлате — в 2013 годах под елки и сосны для елочных базаров резервировалось 325 га, а в 2017 году — всего 161,5 га, в два раза меньше.

Судя по всему, в минсельхозе РТ рассчитывают на то, что кризис заканчивается: число насаждений в 2017 году не упало, а выросло — сразу на 6,6%. Фото minleshoz.tatarstan.ru

Число елочных базаров с 2015 года сократилось в 3 раза, «заработки» мэрии Казани упали в 1,5 раза

Второй этап елочного рынка — сами базары, точнее, борьба за выгодные точки продаж в Казани. Во многом их количество зависит только от решения Минсельхоза РТ об объемах заготовки. Елочный рынок еще не оправился от кризиса, а может, казанская мэрия по-прежнему в поисках оптимального числа елочных базаров. Так, в кризисный 2015 год елками торговали на 22 точках, в 2016 году их число резко сократилось до 13 — по остальным местам продаж на торгах просто-напросто либо не было заявок (8 мест продаж), либо не было лота.

В 2017 году казанский исполком на торги выставил сразу 27 точек в надежде, видимо, на посткризисный ажиотаж (а чем больше лотов, тем больше выручка исполкома) — но его не случилось. По 19 местам продаж не было подано ни одной заявки! Из перечня елочных базаров, регулярно существовавших в столице РТ в последние годы, выпали сразу пять точек: по ул. Фучика, 72 (ни одной заявки), на пересечении ул. Мусина и пр. Ямашева (заявок нет), ул. Маршала Чуйкова, 25 (нет заявок), ул. Зорге, 75 (нет заявок) и ул. Фучика, 105а (нет заявок). И это несмотря на то, что, во-первых, была увеличена площадь мест продаж (в 2015—2016 годах она составляла 20 кв. м по всем точкам, в 2017 году — уже 30 кв. м), а во-вторых, по двум точкам упала стоимость аренды: на ул. Фучика, 72, она снизилась более чем на 13 тыс. рублей до 10,1 тыс. рублей, на пересечении Мусина и Ямашева стоимость аренды упала на 5,2 тыс. рублей до 10,4 тыс. рублей.

Всего в 2017 году было куплено 8 лотов, мэрия выручила 179 тыс. рублей. Для сравнения, в 2016 году продано лотов на 253,6 тыс. рублей, в 2015 году — на 257,4 тыс. рублей. То есть за два года выручка исполкома снизилась более чем в 1,5 раза.

Елочные базары, 2017 год

№ АДРЕС, МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ПЛОЩАДЬ, КВ. М УЧАСТНИКИ ПЛАТА ЗА ПРАВО (РУБ.) УЧАСТНИК, КОТОРОМУ ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРАВО 1 ул. Восстания, 83 (территория, прилегающая к ООО «Удача») 30 1. ООО «УДАЧА»", 1656003487

2. ИП Николаев Владимир Дмитриевич, 120709364814 38 504,54 ИП Николаев Владимир Дмитриевич, 120709364814 2 ул. Декабристов, 179 30 1. ИП Шукюров Гурбан Физули оглы, 165924111947

2. ИП Мастанов Масуд Ашыр Оглы, 161500755242

3. ИП Николаев Владимир Дмитриевич, 120709364814 71 323,66 ИП Николаев Владимир Дмитриевич, 120709364814 3 ул. Чехова, 2 30 1. Небогатикова Ирина Васильевна 17 315,22 ИП Небогатикова Ирина Васильевна 4 ул. Р.Зорге, 66 30 1. ИП Яруллин Фаррух Рафикович 10 266,66 ИП Яруллин Фаррух Рафикович 5 ул. Ю.Фучика, 72 30 не подана ни одна заявка 10 125,86 6 Пересечение ул.Адоратского и пр.Ямашева (возле ТК «Имера») 30 1. ООО «КОМПАНИЯ РУСТИМ»" 10 517,55 ООО «КОМПАНИЯ РУСТИМ»" 7 Пересечение ул.Мусина и пр.Ямашева 30 не подана ни одна заявка 10 375,11 8 ул. Адоратского, 21 30 1. ИП Мастанов Масуд Ашыр Оглы 10 374,17 ИП Мастанов Масуд Ашыр Оглы 9 ул. Адоратского, 21 30 1. ООО «КОМПАНИЯ РУСТИМ»" 10 374,17 ООО «КОМПАНИЯ РУСТИМ»"

Попытки мэрии расширить елочный рынок, вбросив сразу 14 новых точек, провалились

Попытки казанской мэрии расширить елочный рынок, вбросив на него сразу 14 новых точек (на ул. Заслесной, Дементьева, Зорге и т. п.), провалились. При том что цены относительно старых мест продаж должны были выглядеть вполне выгодными: в среднем места предлагались в аренду за 9,8 тыс. рублей, максимальная цена — 10,26 тыс. рублей, минимальная — 9,1 тыс.

Конечно, можно предположить, что стоимость аренды предпринимателям показалась слишком высокой. Так, по 8 точкам, которые все-таки должны открыться 15 декабря средняя стоимость аренды составила 22 367,52 рубля. В 2016 году средняя стоимость аренды по 13 точкам составляла 19,5 тыс. рублей. Если посчитать среднюю стоимость аренды только по тем же 13 точкам в 2015 году, она тогда составляла всего 15,9 тыс. рублей. А средняя стоимость аренды на всех 22 точках в целом — составляла и вовсе 12,6 тыс. рублей. Таким образом, за два года стоимость аренды елочных базаров в Казани выросла на 76,7%!

Однако отметим, что мэрия Казани по шести главным точкам в 2017 году резко снизила стоимость аренды. Если бы на торгах были разыграны все 13 ключевых лотов, средняя стоимость аренды составила бы всего 17,7 тыс. рублей (за счет «бюджетных» вариантов точек по цене чуть более 10 тыс. рублей за 30 кв. м). А если были бы разыграны все 27 мест продаж с учетом совсем уж «бюджетных вариантов» по 9,1 и 9,3 тыс. рублей — средняя стоимость аренды елочных базаров составила бы 13,6 тыс. рублей.

Несмотря на то, что елок и сосен в 2017 году стало больше, число елочных базаров продолжает сокращаться. Фото minleshoz.tatarstan.ru



«Бюджетными ценами» Казань не смогла привлечь новых игроков

Однако невысокий объем елочных заготовок и маркетинговые опасения самих торговцев (основанные, по-видимому, на результатах торговли в прошлом году) заставили предпринимателей перестраховаться: в елочную торговлю вступили «бывалые» игроки, готовые выкупать ключевые точки не за дешевую цену, сильно при этом рискуя, но не разбрасываться ресурсами и концентрируя свои усилия на двух-трех точках.

Так, в 2015 году самые дорогие точки стоили 30,6 тыс. рублей (ул. Восстания, 83, территория, прилегающая к ООО «Удача») и 45,6 тыс. рублей (ул. Чехова, 2). В 2016 году верхняя ценовая планка поднялась до 41,3 тыс. рублей (ул. Декабристов, 179) и 53,8 тыс. рублей (та же ул. Восстания, 83, точка подорожала сразу на 23 тыс. рублей). В 2017 году казанский исполком скинул стоимость аренды на популярной точке на Восстания, 83, почти на 30%, до 38,5 тыс. рублей, зато взвинтил цену на елочный базар на Декабристов, 179, на 73% — до астрономических 71,3 тыс. рублей за 30 «квадратов». По остальным важнейшим елочным базарам стоимость аренды за те же 2 года упала с 20—25 тыс. до 10—11 тыс. рублей. Таким образом, относительно диверсифицированный рынок 2015 года волею исполкома превратился в странного монстра с двумя очень дорогими точками и шестью почти «бюджетными».

Не исключено, что именно решением привлечь новых игроков на рынок объясняется ценовая политика мэрии. Тем более что в декабре 2014 года в Казани один игрок — Дмитрий Синявкин открыл лишь два елочных базара, а в 2015 году — сразу 22! Однако это не стало тенденцией на рынке: в 2015 году было шесть участников рынка, в 2016 — четыре, в 2017 — пять. И этим участникам рынка даже нынешних точек более чем достаточно, тем более таких финансовых ресурсов, как в 2016 или 2015 году, на выкуп еще десятка точек у них сегодня нет. Попытка привлечь новых игроков, судя по всему, оказалась неудачной.

Точку на ул. Чехова, 2, получила Ирина Небогатикова. Фото Романа Хасаева



От елабужского предпринимателя елочные базары перешли бизнесмену из Марий Эл

Так, в 2015 году 22 елочных базара были распределены между шестью бизнесменами. Елабужский предприниматель Руслан Сафин, участвуя в 14 аукционах, выиграл 11 лотов, то есть право торговать на 11 точках (включая ул. Восстания, 83). Андрею Ушакову досталось три елочных базара, ООО «ФорПолимер Сервис» — три, Марии Гайнуллиной – два, ООО «Талион» – два, ООО «Семь» — один.

В 2016 году 13 елочных базаров поделили четыре игрока. Семь елочных базаров досталось казанскому ООО «Компания «Рустим» ( строительная компания, принадлежит некой Регине Валидовой), три точки — елабужскому ООО «Кофе Лайк Волга» (скорее всего это ООО «Кофе Лайк», деятельность ресторанов, принадлежит некому Ниязу Шакирову), два места продаж были зарезервированы Масудом Мастановым (он же был крупнейшим владельцем бахчевых развалов в Казани летом 2015 года), включая две самых дорогих точки на ул. Восстания, 83, и ул. Декабристов, 179. Наконец, точку на ул. Чехова, 2, получила Ирина Небогатикова.

В 2017 году елочный рынок поделили пять игроков. Три точки, включая два крупнейших и самых дорогих лота (ул. Восстания, 83, и ул. Декабристов, 179) достались бизнесмену из Марий Эл Владимиру Николаеву (основной вид бизнеса — торговля мебелью). Два елочных базара ушли компании «Рустим»). По одной точке — Масуду Мастанову, Фарруху Яруллину и Ирине Небогатиковой.

ОПРОС