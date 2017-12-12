«Поступают негласные, неофициальные распоряжения, и дети просто не выезжают»

Пока в Казани ждут 130 тысяч гостей на праздники, жесткие правила перевозки несовершеннолетних стали преградой для школьных групп

Фото: Максим Платонов

О том, что ждет туристов в новогодние праздники и чего ждут от них самих в Казани, сегодня в кабмине на брифинге рассказывали спикеры во главе с председателем Госкомитета РТ по туризму Сергеем Ивановым. Только в столице РТ прогнозируют посещение 130 тысяч туристов, которых рассчитывают привлечь благодаря более 500 запланированным новогодним мероприятиям, а также за счет дополнительных авиарейсов из Санкт-Петербурга и специальных поездов, которые повезут туристов с Урала и из Центральной России. Однако, несмотря на хорошие показатели по росту турпотока, в районах Татарстана эхом продолжает раздаваться проблема с ужесточением правил перевозок детей, вследствие чего, например, Елабуга принимает ребят из других регионов России, а татарстанские школьники из-за перестраховки директоров остаются дома. Подробности — в материале «Реального времени».

Казань ждет 130 тысяч туристов

Порядка 130 тысяч туристов ждет председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов на новогодние праздники в Казани. Для сравнения заметим, что в прошлом году весь Татарстан принял 110 тысяч человек. Рассчитывать на высокие показатели позволяет загрузка казанских гостиниц. Для новогодней ночи уже сейчас отели заполнены на 88%, а со 2 по 7 января — на 77%. В пик загрузки этот показатель достигает 91,83%.

— В этом году у нас показатели выше, чем показатели прошлого года. Мы ожидаем, что примерно на 10—12% число туристов, посетивших Татарстан, будет больше, чем в прошлом году, — рассказал Сергей Иванов.

На рост интереса к Казани и Татарстану в этом году отреагировал такой гигант, как ОАО «РЖД».

— Видя, что спрос на Казань и Татарстан достаточно большой, Российские железные дороги увеличили количество поездок между Москвой и Казанью. Соответственно, появилось много предложений, в том числе бюджетных. То есть это может быть путешествие в плацкартных вагонах, в недорогих купейных, — отметил председатель Госкомитета по туризму.

Порядка 130 тысяч туристов ждет Сергей Иванов на новогодние праздники в Казани. Фото Максима Платонова

Помимо этого, как ранее писало «Реальное время», из двух столиц и с Урала туристов в Казань повезет питерская туркомпания. Специальные поезда соберут туристов в Санкт-Петербурге, Москве, Уфе, Перми и Екатеринбурге. Не отстают от железнодорожников и представители авиаперевозчиков, поскольку на новогодние праздники из Санкт-Петербурга пустят дополнительные самолеты в Казань, билеты на которые уже можно купить.

— Соответственно, мы понимаем, что спрос у жителей Санкт-Петербурга на Казань и Татарстан в этом году также выше, чем в прошлом, — комментирует Сергей Иванов.

С детьми все сложнее

В районах Татарстана ситуация с туристами сложнее, чем в Казани. Там дает о себе знать ужесточение правил перевозок детей. Заместитель генерального директора по развитию Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Танзиля Агишина рассказала, что в Елабуге от туристических компаний поступают жалобы на последствия ужесточения правил.

— Жалобы мы, конечно, слышим от туркомпаний, что очень сложно. Бывали такие случаи, когда просто даже из Набережных Челнов, которые в 20 км от Елабуги, сформированные группы не допускал директор школы, — рассказала Агишина.

По ее словам, турфирмы, несмотря на сложности, связанные с перевозкой детей, все-таки добиваются всех положенных разрешений. Но директора школ боятся брать на себя ответственность. «Поступают негласные, неофициальные распоряжения, и дети просто не выезжают, хотя официального приказа, конечно, не было», — рассказала спикер.

Танзиля Агишина отметила, что в детские каникулы они принимают преимущественно не татарстанских школьников, а детей из других регионов: Москвы и Московской области, регионов Урала. Фото elabuga.com

Заместитель генерального директора по развитию музея отметила, что в результате этого в детские каникулы они принимают преимущественно не татарстанских школьников, а детей из других регионов: Москвы и Московской области, регионов Урала.

Не на пользу музею-заповеднику идут и собственно новые правила перевозки. Так, туроператорам не выгодно везти детей в Елабугу из Казани, так как раньше суммарно дорога занимала порядка 7 часов, а после ограничения скорости в 50 км/ч время в пути составляет уже 8—9 часов, в результате чего на посещение города остается мало времени, и группы не укладываются в турпрограмму. «К сожалению, такая ситуация существует. Детские перевозки — это проблема», — подытожила Агишина.

Председатель Госкомитета РТ по туризму поспешил обнадежить и решил поделиться своим видением ситуации вокруг детских перевозок.

— В этом году ситуация все-таки гораздо лучше, чем в прошлом году. В принципе, ситуация стабилизируется в этом плане. Да, есть ограничения, повышенные требования безопасности к транспортным средствам и так далее, но этот вопрос в любом случае всегда на контроле и у Министерства образования, и у МВД, и у МЧС, — прокомментировал ситуацию Сергей Иванов.

На Свияжской земле — колядки, а в Болгаре — встречи с прошлым

В новогодние праздники туристам будет что показать не только в Казани, Болгаре и Свияжске, но и в Чистополе, Елабуге, Камском Устье. С 3 декабря туристы могут наведаться в резиденцию Кыш Бабая в Арском районе, подворье которого также будет работать с 25 декабря по 8 января в «Туган авылым».





Остров-град организует «Свижские забавы». Фото Дмитрия Резнова



Если говорить о музеях республики, то насыщенная программа ожидается в «Казанском Кремле», где в «Манеже» пройдет новогоднее шоу «Удивительные приключения гномов в стране фей, или Чудеса под Новый год», в Музее естественной истории Татарстана — «Секретная лаборатория Деда Мороза» и «Новогоднее приключение в музее», а в центре «Эрмитаж-Казань» — программа «Золотая хохлома. Новогодние фантазии». Кроме того, в ГМИИ РТ можно будет сходить на выставку Александра Иншакова «Просторы родного края. К 70-летию со дня рождения», а в Нацмузее с 28 ноября по 10 января — на выставку «Фабрика елочных игрушек» и с 18 декабря по 8 января — на новогодние представления «Техно-сказка, или Невероятные приключения в стране игрушек».

Есть на что посмотреть и за пределами Казани. В Свияжске с 1 по 7 января будет проходить интерактивная сказка «Сказ о Никите-стрельце и царице Сююмбике», где за один час гости смогут принять участие в богатырских поединках. С 1 по 3 и 7 января там же запланировано зрелищное огненное шоу, со 2 по 7 января — музыкально-игровая программа «Свияжские забавы», а 3 и 6 января — интерактивная программа «Рождественские колядки на Свияжской земле».

Болгарский музей-заповедник встретит гостей 3, 4 и 6 января новогодним театрализованным представлением «Зимние встречи с прошлым», где можно будет пообщаться с историческими персонажами: Ханом, Ханбике, Петром I и Екатериной II. Греться в мороз предлагают чаем с блинами и катанием на санях.

В поисках Синей птицы с Айболитом и Аладдином

В Елабужском государственном музее-заповеднике стоит обратить внимание на интерактивное театрализованное детское представление «Чего на свете не бывает», которое, помимо Деда Мороза со Снегурочкой, будет сопровождать просто золотой состав сказочных героев: Старик и Старуха, Золотая рыбка, царевна Несмеяна, доктор Айболит, Баба Яга, Аладдин и Восточная красавица. Еще одно интерактивное представление называется «Синяя птица», в рамках которого дети совершат путешествие по купеческому дому с чаепитием в старинном трактире. Ну и не стоит забывать о мастер-классе «Новогодний домовой» и 16 музейно-выставочных объектах, которые будут доступны посетителям.

Завершает череду насыщенных программ Чистопольский государственный историко-архитектурный и литературный музей-заповедник, где в новогодние каникулы начнутся детские представления «Елка в доме купца Подуруева». Для взрослых с 3 января предлагают свою программу — «Купеческое воскресенье в Чистополе». Правда, и там, и там участие возможно по предварительным заявкам.