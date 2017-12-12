Минниханов — Сибагатуллину: «Никакой инициативности с вашей стороны, как будто вы сторонний наблюдатель»

Президент раскритиковал Минкульт за неэффективное использование сети домов культуры

Фото: Максим Платонов

На прошедшем сегодня заседании Совета при президенте РТ по межнациональным и межконфессиональным отношениям неожиданной критике подвергся доклад министра культуры Айрата Сибагатуллина. Выслушав его выступление, посвященное состоянию этнокультурной инфраструктуры в республике, Рустам Минниханов резко раскритиковал чиновника за неэффективное использование сети домов культуры и клубов, административные барьеры, которые не может преодолеть даже сам Минкульт, а также упрекнул Сибагатуллина в незнании элементарных цифр. Подробности — в материале «Реального времени».

Проблемы этнокультурной инфраструктуры вместо «языкового вопроса»



Открывая заседание, президент Татарстана отметил символизм того, что сегодняшняя встреча Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям проходит в День Конституции РФ: «Конституцией гарантируется равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности и языка. Основной закон дает право народам на сохранение и развитие культур и традиций. Тема нашего заседания — развитие этнокультурной инфраструктуры РТ — тесно переплетается с реализацией конституционных прав».

Президент напомнил присутствующим, что приоритетными задачами для властей являются сохранение и развитие культур народов, проживающих в республике, а также создание необходимой инфраструктуры. Для этого в Татарстане развиваются дома дружбы народов, национальные культурные центры, музеи, театры, клубы и многое другое.

Если кто-то и ждал, что на заседании Совета при президенте РТ по межнациональным и межконфессиональным отношениям будет поднята болезненная тема «языкового вопроса», то их ждало разочарование — на эту тему не было сказано ни единого слова. Вместо этого за кафедру встал министр культуры РТ Айрат Сибагатуллин, чтобы рассказать о состоянии республиканской этнокультурной инфраструктуры, а чуть позднее — получить «нагоняй» от президента.

За кафедру встал министр культуры РТ Айрат Сибагатуллин, чтобы рассказать о состоянии республиканской этнокультурной инфраструктуры



— Эффективными ресурсными центрами поддержки инициатив национальной общественности являются дома дружбы народов РТ. Ежегодно в каждом доме в среднем проводится по 250 мероприятий. Скоро подобные объекты начнут функционировать в Елабуге, Мамадыше и Дрожжановском районе. Также было бы хорошо открыть такие центры в Агрызском, Альметьевском, Бугульминском и Кукморском районах, — выступил спикер.

Также он поделился статистикой по другим объектам инфраструктуры — дворцам и домам культуры, а также сельским клубам. Сейчас на базе 1960 клубов функционируют более 15 тысяч клубных формирований. Охват клубной деятельностью, по данным 2016 года, составил 208 тысяч 900 человек, то есть 17,7% населения РТ. По словам министра, активному развитию творчества в клубах способствует грантовая поддержка работников учреждений культуры и творческих проектов — ежегодно на это дело направляется порядка 30 млн рублей республиканских средств, а также около 7 млн рублей федеральных средств.

«Вся эта инфраструктура, на мой взгляд, используется недостаточно эффективно»

В описанной выше идеальной картине обнаружились и некоторые изъяны: по признанию Айрата Сибагатуллина, в некоторых районах республики складывается непростая ситуация с ремонтом объектов инфраструктуры. К примеру, в Бугульминском районе из 33 зданий 21 требует капремонта, в Зеленодольске из 39 зданий в ремонте нуждаются 23, в Нурлатском районе — 27 из 53, а в Верхнеуслонском — 14 из 34. Всего в неудовлетворительном состоянии находятся более 500 зданий, в связи с чем министр попросил Рустама Минниханова рассмотреть возможность продолжения программы строительства и капремонта клубов в 2019-м и 2020 году.

— Я бы хотел обратить внимание: в последние годы у нас идет большая работа по строительству и ремонту домов культуры, клубов. Должна быть четкая система. Вкладываются большие инвестиции, и мы каждый год проводим эту работу. Сколько за последние годы мы построили? — спросил президент.

Рустам Минниханов: «Вся эта инфраструктура, на мой взгляд, используется недостаточно эффективно. Там, где инициативный работник, — там все в порядке, а в большей части — это просто человек, приближенный к кому-то, который владеет ключом от этого учреждения и получает зарплату за то, что открывает-закрывает дверь»

— 257, — отчитался Сибагатуллин.

— И сколько отремонтировано?

— Порядка 200.

— Мы, конечно, будем продолжать эту работу. Но! Дело не в том, что появляются новые здания — в них должна кипеть жизнь. Это должны быть настоящие общественные центры. Они должны работать в рамках сохранения культуры — русские, татары, чуваши, удмурты —кто бы ни был. Ваша задача не в том, чтобы просто прийти и открыть клуб. Вы совместно с коллегами из муниципалитетов должны подготовить целую программу: организацию показов кинофильмов и так далее.

На самом деле, вся эта инфраструктура, на мой взгляд, используется недостаточно эффективно. Там, где инициативный работник, — там все в порядке, а в большей части — это просто человек, приближенный к кому-то, который владеет ключом от этого учреждения и получает зарплату за то, что открывает-закрывает дверь. Все эти библиотеки — площади должны работать на полную катушку.

«Сколько объектов у нас уже исчезло и было разрушено...»

После этого Рустам Минниханов уточнил у министра, сколько клубов на данный момент нуждаются в ремонте, на что получил четкий ответ — более 500.

— Мы должны определить, в течение какого времени мы завершим эту работу. У нас программа на 2018-й год — ремонт и строительство. В первую очередь надо привести в порядок то, что у нас уже есть, — высказался президент.

— У нас больше идет по линии ремонта, — уточнил Сибагатуллин.

— Сколько?

— Триста…

— Сколько учреждений ремонтируем в 2018 году?

Не получив ответа, президент начал отчитывать Сибагатуллина на татарском языке. Он упрекнул того в незнании цифр и напомнил, что это его обязанность как министра — быть в курсе таких подробностей.

Рустам Минниханов: «Военный госпиталь никому не был нужен, его попросил Гафуров — мы этот объект дали. А самая большая сложность с ним не в деньгах, а в том, чтобы пройти ваши баррикады»



— Вот Музей изобразительного искусства — год назад мы выделили ресурс, и целый год они не могли даже проект сделать. Это уникальный объект, гордость нашей республики, там уникальные произведения. Деньги не потрачены, так как проект не сделан, потому что Минкульт не может согласовать для себя реставрационные и другие работы. Каждый объект должен быть на вашем контроле — вы министр, вы за это отвечаете. Каждый клуб, каждый музей! Мы годами эти здания ремонтировали: Музей им. Тукая — не знаю, когда начали… Никакой инициативности с вашей стороны, как будто вы сторонний наблюдатель. Вместо того, чтобы все время фокусироваться на этом вопросе…

В Казани у нас сейчас есть два объекта. Где мэр? Я говорю про ДК Ленина и еще один объект — когда мы их открываем? Тоже немножко активнее надо работать. Мы даем деньги под эти задачи — все это должно функционировать.

Айрат [Сибагатуллин], вы сами себе не можете согласовать все документы! Я уж не говорю о том, когда мы берем какой-то объект и кого-то находим на реставрацию — это просто издевательство. Вы этих людей доводите до такого состояния, что они готовы все бросить и уйти. И сколько объектов у нас уже исчезло, было разрушено.

Военный госпиталь никому не был нужен, его попросил Гафуров — мы этот объект дали. А самая большая сложность с ним не в деньгах, а в том, чтобы пройти ваши баррикады. Когда ваш типовой объект в пять раз становится дороже… Три мечети на эти деньги можно построить! Так же издеваться нельзя и придумывать такие условия, что просто не хочется туда влезать. Ладно, тема сегодня не стройка, конечно, но инфраструктура очень важна… — высказался президент.

После этого он пригласил за кафедру директора Центральной библиотечной системы Аксубаевского района Ирину Телешову, однако содержание ее доклада остается для нас неизвестным — сразу после разноса, устроенного министру культуры, прессу попросили покинуть заседание Совета.

1 / 55 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов