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Инструкция по применению: как объехать Америку на мотоцикле

07:00, 17.12.2017 9 Сюжет: Инструкция по применению

Дмитрий Новиков рассказывает, почему такое путешествие похоже на 3D-кино

Инструкция по применению: как объехать Америку на мотоцикле Фото: facebook.com

«Реальное время» продолжает публикации в рубрике «Инструкция по применению», в которой бизнесмены и общественные деятели делятся тем, как претворяют мечты в реальность. Герой этой публикации — Дмитрий Новиков, коммерческий директор компании «Промышленная группа «Тесла», проехал 6,5 тыс. километров по Америке на мотоцикле, почти от океана до океана. Впечатления и расклад временных и финансовых затрат — в колонке, которую Дмитрий написал для «Реального времени».

Предыстория

В 2010 году я закончил с преподавательской деятельностью и полностью переключился на коммерческую. В это же время мой друг по физфаку КГУ Дима Фишман переехал работать в Америку из Голландии. И поскольку я приезжал к нему в Гронинген, когда у меня не было денег, то было бы как-то неестественно не поехать к нему в Америку, когда деньги у меня появились. Кроме этого, под Нью-Йорком живет мой двоюродный дядя, который переехал в Америку, когда я еще учился в школе. Заехать в Нью-Йорк к родственникам и в Калифорнию к другу — это и стало моим первоначальным планом.

На пути к реализации этого плана неожиданным препятствием стал лысый визовый офицер консульства США, которому хватило минуты, чтобы понять, что я решил бросить семью и недвижимость в Казани ради нелегальной карьеры велорикши в Central Park. И отказал в визе. Через полгода, подав заявление на визу во второй раз, я без проблем прошел собеседование и получил визу на три года. Визовым офицером на этот раз была девушка с длинными волосами, а поскольку причины отказа не называются, то в одинаковой ситуации, по моей личной статистике и жизненным убеждениям, девушка с волосами лучше лысого мужчины. Никакого сексизма, только статистика.

В итоге новый 2013 год я встретил в Америке. За день до обратного вылета я решил попасть на матч NBA и, арендовав машину, поехал из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско на игру будущих чемпионов Golden State Warriors. Проехал за сутки 1300 км без напряжения по красивым дорогам Калифорнии, отметил для себя простоту и дешевизну аренды автомобилей. Так появилась мысль о полноценном путешествии на автомобиле в США.

Смелых осталось только трое

С этой идеей вернулся в Казань и начал предлагать осуществить ее своим друзьям. Все сочли идею неплохой и даже отличной для обсуждения в баре, но бесперспективной для реализации. Однако в ходе обсуждений выяснилось, что в Казани есть еще люди, планирующие подобную поездку, правда, на мотоциклах. Мой давний знакомый Григорий Корнилов уже имел примерный план поездки и в 2013 году создал группу, в которую вступили 20—30 потенциальных участников. Обсуждали, как мы такой большой компанией будем ездить по «узеньким дорогам Америки».

Поскольку я никогда не водил мотоцикл, мне отводилась роль водителя автомобиля технической поддержки. Незаметно пришло время делать визы, покупать билеты и бронировать мотоциклы, тут выяснилось, что «подмога не пришла, подкрепленье не прислали, нас с Казани только двое, нас, похоже… обманули». Единственным присоединившимся к нашему путешествию стал «боевой дед» из Москвы Илья Соснер, который за год до этого путешествовал с Григорием на мотоцикле по Европе. Как выяснилось позже, он ездил на встречу к своим, так как большинство мотоциклистов Америки его ровесники или старше.

Решив, что машина поддержки для двух байкеров — это слишком много, я пошел на курсы для получения мотоправ, так как мотообязанности после оплаты аренды мотоциклов у меня уже были.

За неделю до поездки я получил права категории А и опыт по выписыванию восьмерок на «ёбрике» (Yamaha YBR 125) весом 122 килограмма. Понимая, что там меня ждет полноценный Harley-Davidson Heritage Softail весом 330 кг и мощностью 108 лошадиных сил, Григорий попросил своего друга Валентина совершить со мной фазовый переход от полноценного камикадзе к гонщику серебряной мечты, за что я обоим очень благодарен. За неделю я получил три незабываемых урока, один из которых — это поездка на кроссовом мотоцикле по полю, второй — пассажиром на мотоцикле с люлькой. На третьем научился трогаться с места на тяжелом мотоцикле. С третьим уроком пришло понимание, что написание завещания — не такая уж и бессмысленная идея, но времени на это не оставалось.

Как готовиться

Выбор маршрута — самая важная часть в подготовке путешествия, на которую нужно тратить время и силы. В Америке ты можешь добраться до нужной точки по скоростному шоссе, а рядом будет проходить живописная дорога по берегу океана или мимо национальных парков. В зависимости от конкретных задач и интересов нужно правильно сочетать эти варианты, а для этого нужно знать, где тебя ждет интересный объезд, а где — просто потерянное время. Подъехав не с той стороны к Grand Canyon, мы не попали на запланированную вертолетную прогулку над Каньоном. Зато, вовремя не забронировав отель около города Пейдж, остановились в национальном парке и совершили незапланированную водную прогулку по каньону.

Изучение языка заранее перед длительной поездкой — это отдельная увлекательная его часть. Для путешествия достаточно минимальных знаний английского, но чем лучше знаешь его, тем разнообразнее и интереснее становится поездка. Но этот совет из рубрики «спасибо, кэп».

«И мы поехали»

Первые три дня были великолепными, пока на четвертый мы не добрались до EagleRider Лос-Анджелеса, практически монополиста по прокату мотоциклов в Америке. Выяснилось, что три урока — это мало, а 330 килограмм — это много, попытки разворачиваться во дворе и на прилежащей дороге к успеху не приводили, но было решено сделать марш-бросок до гостиницы, предварительно закупив всевозможные виды мотозащит. Первые три-четыре дня по сторонам смотреть не получалось, а руки быстро уставали, так как казалось, что безопасность поездки прямо пропорциональна силе, с которой ты сжимаешь ручки руля мотоцикла. Потом начало отпускать, количество защит постепенно снизилось до мотошлема, а в Штатах, где правилами езда без шлема не запрещена, можно было и без него. Появилась вальяжность в управлении, оказалось, что часто руль можно не держать вовсе. Это было началом путешествия в той части, когда ты получаешь удовольствие от езды и происходящего вокруг.

Отличная инфраструктура для мототуризма и любого другого вида туризмов, потрясающая природа, национальные парки и разнообразие животных — это то, зачем стоит ехать в США. Отдельно выделю Йеллоустонский национальный парк, где находится вулкан, который вот-вот взорвется (по версии «дяди Миши из Воронежа»). Кстати, на вулкан можно смотреть онлайн по веб-камерам.

Путешествие на мотоцикле и на машине отличается как 2D и 3D фильмы: проезжаешь поля клубники в Калифорнии или едешь по берегу океана с его незабываемым запахом и начинаешь думать, что человечество не придумало ничего лучше двух колес. Потом попадаешь в град и холод в горах или в +50 Долины Смерти без кондиционера и с завистью смотришь на четырехколесных с мыслью «чтобы я, да еще раз»!

Мое путешествие длиной 6500 километров продлилось три недели, так как это было максимально возможное время отсутствия на работе, а Григорий и Илья разменяли 10 тысяч и проехали, как планировали, от океана до океана.

Сколько стоит

Для того чтобы осуществить такую поездку, надо успеть до возникновения сомнений купить билеты и заплатить за бронь мотоциклов, а дальше просто наблюдать, как жадность побеждает страх. Аренда мотоцикла — одна из самых больших составляющих сметы поездки.

Цена аренды мотоцикла в среднем 100$ день + полная страховка 30$ в день (от нее можно отказаться). Отели стоят в среднем также 100$, траты на еду и бензин еще 100$ в день. Остальное — это развлечения по пути и алкоголь, здесь каждый сам за себя.

Мы ездили еще в те времена, когда фонтаны били голубые и доллар стоил 35 рублей. На следующий год, в 2015-м, когда стоимость доллара перевалила за 50 рублей, мы более внимательно отнеслись к планированию маршрута, сократив его до 10 дней (Майами — Новый Орлеан — Майами), сэкономив на том, что брали и возвращали мотоциклы в одном и том же месте. Тогда вся поездка вместе с билетами из Москвы обошлась в 2,5—3 тыс. долларов.

Опасно ли

Америка безопасна и приятна для мотопутешественников. Возможно, то же можно сказать и о Европе, но там плохо развит прокатный сервис. Когда в путешествии у нас сломался один из мотоциклов, мы оставили его на ближайшей заправке в маленьком городке в трех часах езды от Сан-Франциско, и, пока мы доехали на двух мотоциклах до отеля, заселились и приехали в прокат, наш сломанный мотоцикл уже стоял там с табличкой о неисправности сцепления, а нам выдали новый. После американского путешествия я ездил на Алтай сплавляться по горным рекам на рафте и понял, что мотоцикл — это не так уж и страшно.

Дмитрий Новиков, фото facebook.com
ОбществоКультура
комментарии 9

комментарии

  • Анонимно 17 дек
    Вот она жизнь без семьи и без обязательств в полной красе. И какой в ней смысл?
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    Анонимно 17 дек
    от жизни 99% людей нет никакого смысла, и что?

    Мужик псих, в хорошем смысле. Только-только выучившись взяться за такое.
    только больше фоток нужно было
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    Дмитрий Новиков 17 дек
    Перед тем как высказать свое суждение желательно хотя бы поинтересоваться содержательной частью, чтобы не выглядеть глупо и было на что отвечать)
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    Анонимно 18 дек
    чудаковатое высказывание о человеке, о котором вы ничего не знаете. Хотя автор даже немного упомянул о семье, но вам все равно все равно))
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    Николай Коновалов 18 дек
    Не завидуй, чувак, тем более так откровенно и по черному ). Скопи $3000, дождись девки с волосами, которая даст тебе визу и тоже прокатись ;)
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  • Анонимно 17 дек
    Молодцы, осуществили свои мечты. Действительно, Америка безопасна и очень комфортна для путешествий.
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  • Анонимно 18 дек
    А я проехал от океана до океана и на машине.
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  • Анонимно 18 дек
    Обожаю)
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  • Анонимно 08 янв
    Дима, я люблю тебя)))
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