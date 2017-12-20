На «ТАИФ-НК АЗС» проведут ребрендинг

Фото: Максим Платонов

Новая сеть, которая объединила автозаправки «ТАИФ-НК», «Татнефтепродукт»и «Автодорстрой», в следующем году начнет обновление и модернизацию АЗС. Кроме этого, в планах введение новой системы лояльности. Как консолидация крупных игроков в единую сеть сказалась на качестве топлива и почему выгодно развивать на заправках магазины и кафе — в материале.

Моторное топливо — напрямую с завода производителя

Автозаправки таких брендов, как «ТАИФ-НК», «Автодорстрой» и «Татнефтепродукт», в этом году стали единой сетью под названием «ТАИФ-НК АЗС». В крупнейшую сеть автозаправочных станций вошло 220 объектов — это 24% всех АЗС в республике. Сеть покрывает все районы Татарстана и, по статистике, на ее станциях заправляется каждый третий автомобилист. До объединения такие сети, как «Автодорстрой» и «Татнефтепродукт», были свободными игроками, поэтому закупали топливо на бирже у различных заводов-производителей. Теперь на все заправки сети моторное топливо поступает непосредственного с завода «ТАИФ-НК», который находится в Нижнекамске.

— Завод обеспечивает гарантированную поставку моторного топлива потребителям. Автозаправки «Татнефтепродукт» раньше снабжались через нефтебазы: с заводов уфимской группы топливо доставлялось железнодорожным транспортом, затем хранилось на нефтебазах и только потом развозилось по заправкам. Завод «ТАИФ-НК» находится в Нижнекамске, географическом центре республики, и хранить топливо смысла нет. Поэтому сейчас логистика максимально упрощена — изготовленное на заводе моторное топливо заливается в бензовоз, пломбируется и его отвозят на заправку. Это гарантированная прямая поставка топлива, — объясняет коммерческий директор ООО «ТАИФ-НК АЗС» Алексей Пятницын.

Ребрендинг и новая система лояльности

Пока все АЗС новой сети работают под первоначальными брендами, но в следующем году планируют провести ребрендинг. Сейчас в компании занимаются разработкой фирменного стиля: автозаправки будут модернизированы, обновят внешний и внутренний вид, введут современные стандарты и форматы сервиса. Также в сети «ТАИФ-НК АЗС» планируют внедрить единую систему лояльности. Пока клиенты «ТАИФ-НК» и «Автодорстрой» получают скидки по собственным картам. Например, на АЗС «Татнефтепродукт» по-прежнему работает система лояльности «Друг компании».

— Сейчас систему «Друг компании» мы распространяем на всю сеть: сегодня карта принимается на АЗС «Автодорстрой» и «Татнефтепродукт». Но в течение следующего года мы планируем разработать и ввести единую систему лояльности, — делится планами Алексей Пятницын.

Цель — развитие сопутствующего бизнеса

Одна из приоритетных задач сети — развитие на заправках сопутствующего бизнеса, то есть магазинов и кафе. Сейчас сопутствующей розницей занимаются 140 объектов — на АЗСработают 50 магазинов и 90 киосков, но в планах охватить этим направлением все автозаправки. В «ТАИФ-НК АЗС» ориентируются на лидеров европейского рынка, у которых доля выручки от сопутствующих товаров достигает 20%.

— Направление перспективное, и мы планируем развивать этот бизнес. Сейчас все магазины и кафе работают под брендом той заправки, на которой они находятся, но, возможно, нами будет представлен собственный бренд магазинов и кафе, — рассказывает коммерческий директор ООО «ТАИФ-НК АЗС» Алексей Пятницын.

На всех заправках сети будут действовать новые стандарты сервиса — это не только обновленный стиль автозаправок, магазины и кафе, но и работа операторов. Для них создадут единую форму одежды и стандартов обслуживания потребителей. Сделают все, чтобы клиенты на любой АЗС сети чувствовали себя комфортно.