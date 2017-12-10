«Без булдырабыз» не сработал — москвичи «продинамили» «Нефтехимик»

Нижнекамцы оступились в домашнем матче с «Динамо»

Команды в этом сезоне уже встречались. В октябре столичные хоккеисты на домашнем льду потерпели поражение, потому стоило ожидать, что они всеми силами постараются взять реванш в гостях. И «Нефтехимик», и «Динамо» в последних матчах смогли заработать очки. Столичная команда в Хельсинки взяла верх над местным «Йокеритом». «Нефтехимик», в свою очередь, праздновал викторию в матче с минским «Динамо» — «волчья стая» буквально разорвала «зубров» со счетом 4:1. У обоих коллективов мотивация была на высоте, тем более что в случае победы в этом матче «Нефтехимик» мог занять лидирующую позицию на «Востоке». Но не сложилось. Об этом — в материале «Реального времени».

Обмен любезностями

На игру хоккеисты «Динамо» вышли более свежими. Это было заметно и по активности на льду, и по скоростям, которые со старта включила столичная команда. В равных составах удача команде хозяев не сопутствовала, потому лишь к середине игрового отрезка, уже имея численное преимущество, «Нефтехимик» все же смог отличиться — Эмиль Галимов с передач Густафссона и Секстона открыл счет. Но недолго музыка играла — не прошло и пяти минут, как гостям удалось отквитаться.

К перерыву еще дважды «волки» имели численное преимущество, но вот до забитой шайбы дело так и не дошло. Под самый занавес игрового отрезка накал борьбы на льду, казалось, достиг предела. Молниеносные штурмы ворот были с обеих сторон, но к сирене цифры на табло не поменялись.

На игру хоккеисты «Динамо» вышли более свежими



«Без булдырабыз» не сработал

Для «Нефтехимика» старт второго периода ознаменовался удалением. Тем не менее под прессингом столичной команды нижнекамцы выстояли, а под занавес меньшинства прорвались на половину гостей, Шиксатдаров завел шайбу в зону динамовцев, отдал пас на Якимова, но тому, чтобы замкнуть атаку, совсем немного не хватило скорости.

К экватору гостям удалось надолго закрепиться в «волчьем логове». Они методично проверяли мастерство Ильи Ежова, но ошиблись — и на 11-й минуте большинство заработал «Нефтехимик». «Химики» принялись, что называется, раскатывать соперника на широких передачах. Вроде бы и закрепились в зоне, да вот только ошибка шведского форварда Густаффсона продолжить розыгрыш у ворот гостей «волкам» не позволила.

Тем временем позади была уже половина матча, а на табло все еще красовались единицы. Напряженную атмосферу на трибунах разрядил ролик, в котором легионеры нижнекамской команды, запивая чаем чак-чак, зазывали своих болельщиков поддержать их. Как подытожил Дэн Секстон: «Без булдырабыз!» Однако ситуация на площадке говорила об обратном.

Если обстановку на трибунах разрядить отчасти получилось, то на льду напряжение только нарастало. Хозяева навалом попытались пробить створ ворот Еременко, но тот боролся за свои владения до последнего и в итоге не пропустил. На 16-й минуте в схожую атаку пошло «Динамо». Ежов выкатился из ворот, оставив угол незащищенным, и москвичи не преминули этим воспользоваться — 2:1.

«Волки» пропустили и подсели. Показалось, что нижнекамская команда несколько растерялась. В таком режиме отобрать инициативу у гостей нижнекамцам так и не удалось. «Динамо» вело игру. Закономерный итог периода, если учесть, что по броскам в створ ворот москвичи лидировали с двукратным преимуществом.

Хозяева попытались пробить створ ворот Еременко, но тот боролся за свои владения до последнего и в итоге не пропустил



Период упущенных моментов

Если первая половина заключительного отрезка прошла в осторожной борьбе, то дальше началась настоящая бойня. Такими насыщенными на опасные моменты первые два периода не были, и оба голкипера почувствовали это на себе в полной мере.

На 13-й минуте «Динамо» осталось в меньшинстве. Забитых шайб в копилку «Нефтехимика» численное превосходство не добавило, хотя моменты для взятия ворот были весьма убедительные, и лишь Александр Еременко на последнем рубеже спасал свою дружину от гола.

Между тем период, а за ним и весь матч неумолимо близились к завершению. «Футбольный» счет хотя и не самый надежный, но команду гостей вполне устраивал, учитывая то, какие гранды уезжали из Нижнекамска ни с чем. Чтобы сохранить хрупкое преимущество, динамовцы буквально ложились под шайбу, еле успевая за набравшим ход «Нефтехимиком». Жаль только, что на крейсерскую скорость дружина Назарова вышла лишь в концовке. Именно такой игры болельщики ждали с первых минут встречи, а там, глядишь, и история могла бы сложиться иначе.

За 3 минуты до сирены Артюхин оставил свою команду в меньшинстве, и «Нефтехимик» снова взялся за штурм. За минуту до конца встречи трибуны в едином порыве даже вскрикнули: «Гол!» Казалось — вот-вот нижнекамцам удастся уйти от поражения. Навал у ворот «Динамо», удар за ударом, шайба у ворот, но ленточку снаряд так и не пересек. Не помогла хозяевам и замена вратаря на шестого полевого игрока.

Где-то, наверное, сказалось, что и выходные не за горами. Но все равно это не отговорка. Старались до конца. Держали игру, могли, наверное, даже сравнять. Но проиграли



Андрей Назаров: «Противник тоже старается»

— Ребятам благодарен за то, что старались, — сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер нижнекамцев Андрей Назаров. — Многое не получалось, но такие игры будут случаться, потому что противник тоже старается. Где-то, наверное, сказалось, что и выходные не за горами. Но все равно это не отговорка. Старались до конца. Держали игру, могли, наверное, даже сравнять. Но проиграли.

В итоге нижнекамцы не только не догнали казанский «Ак Барс» на «Востоке» КХЛ, но и пропустили вперед набравший ход «Автомобилист» из Екатеринбурга.