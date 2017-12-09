«Если честно, это провал»: кто «смазал» возвращение Даниса Зарипова

В «Ак Барсе» поторопились с дебютом любимца татарстанского хоккея и без вариантов уступили «Локомотиву»

На раскатке перед самой игрой показалось, что Данис Зарипов выглядит несколько менее скоростным по сравнению с финалом Восточной конференции плей-офф прошлого сезона, когда он практически в одиночку разрывал «барсов» в составе магнитогорского «Металлурга». Так или иначе, возвращение ветерана казанского хоккея на лед в «джерси» «Ак Барса» вполне могло затмить само топ-противостояние хоккейной России: Казань — Ярославль. И затмило, правда, со знаком «минус». Полупустые трибуны, неготовый Зарипов и безвольное поражение (1:4) казанцев — в материале «Реального времени».

Еще одно топ-противостояние

У ярославского «Локомотива» (а ранее «Торпедо») и казанского «Ак Барса» богатая история противостояния. Обе команды брали главный трофей российского плей-офф в противостоянии между собой. В текущем сезоне ярославцы, как всегда, в полном порядке. «Локомотив» занимает 4-е место на Западе, и новое детище Дмитрия Квартальнова выглядит в целом улучшенным вариантом его же ЦСКА. К традиционному прессингу по всей площадке и высочайшим скоростям армейского образца Квартальнов присовокупил комбинационную изюминку в атаке. С таким «компотом» в Ярославле не справился и «Ак Барс», потерпев разгромное поражение 2:6. Это был последний раз, когда голкиперу казанцев Эмилю Гарипову здорово досталось от нейтральных СМИ. С тех пор Эмиль здорово прибавил в надежности, и накануне было особенно любопытно сравнить «тогда и сейчас» на фоне того же грозного соперника. Забегая вперед, отметим, что, несмотря на поражение, ни в одной шайбе единолично голкипера обвинить нельзя. Более того, если бы не сейвы Гарипова в третьем периоде, поражение «Ак Барса» было бы куда болезненнее.

Но вернемся к теме дня. Еще на утренней открытой для СМИ раскатке стало известно, что вечером впервые после долгого периода сыграет в официальном матче Данис Зарипов. Еще до интервью главного тренера казанцев Зинэтулы Билялетдинова журналисты заметили, что Данис предсказуемо тренируется в одном звене с Владимиром Ткачевым и Робом Клинкхаммером. Именно в таком сочетании и состоялось в итоге возвращение Зарипова в «Ак Барс». Впрочем, в беседе со СМИ Билялетдинов постарался снизить градус ожиданий от текущей игровой формы своей старой новой звезды.

У ярославского «Локомотива» (а ранее «Торпедо») и казанского «Ак Барса» богатая история противостояния



— Зарипов уже в хорошей форме или он будет набирать ее через игры?

— Я не думаю, что он в достаточной форме. Сегодня еще раз посмотрели — в принципе, он стал лучше. Можно было бы, конечно, еще с ним поработать. Но мы хотим посмотреть на него сегодня.

— Чего вы, как главный тренер, ждете от тройки Клинкхаммер — Ткачев — Зарипов?

— Результата.

— Что ждете от матча с «Локомотивом»?

— Будет непростая игра. Ребята отдали много сил и эмоций в матче со СКА. Надеюсь, что сыграем достаточно правильно и дисциплинированно. И, конечно, добьемся результата.

— Зарипов в тройке Ткачева — это приоритетный вариант, или будете рассматривать и другие?

— Я пока других вариантов не рассматриваю, потому что есть свои мысли, — несколько туманно ответил Билялетдинов.

На этом кадровые изменения не закончились — вчерашнюю ответственную игру пропустил Андрей Марков.

Что сильнее — злость по отношению к СКА или любовь к Данису Зарипову?

Отметим, что зрителей не особо привлек матч-возвращение Зарипова. На предыдущий поединок с питерским СКА аудитория собралась гораздо более внушительная, чем накануне. Получается, что «злость» хоккейного болельщика по отношению к питерскому финансовому «монстру» оказалась сильнее любви к Зарипову? Конечно же нет. Просто в клубе не слишком афишировали возвращение любимца татарстанского хоккея именно в этой игре, так что настоящим показателем станет матч с московским «Динамо» в понедельник.

Данис, тем временем, вышел на первое же вбрасывание, и игра началась. В первые смены Зарипова на льду наблюдения с предматчевой раскатки отчасти подтвердились. Реактивные скорости ему еще только предстоит возвращать как и функциональное состояние в целом. Сама же игра пошла в осторожном ключе, даже свой коронный прессинг по всей площадке наставник гостей Дмитрий Квартальнов включать не торопился.

Три безответные шайбы за 20 минут — настоящий нокаут от «Локомотива»



Большая часть периода прошла вообще без какой-либо остроты. Пока за 5 минут до конца Никиту Язькова не впечатал в борт Данил Юртайкин и не отправился в штраф-бокс. Зарипов вышел в первой же спецбригаде большинства «Ак Барса» и отметился острой передачей партнеру. Впрочем, реализовать лишнего хозяевам это не помогло. Запомнился разве что мощный выстрел от синей линии в исполнении Альберта Яруллина, который каким-то инстинктивным движением отразил Александр Судницын.

«Ак Барс» в нокауте во втором периоде

Равный хоккей пошел и после перерыва. Однако на 3-й минуте гости выловили счастливый случай буквально на ровном месте — защитники «Ак Барса» забыли на своем пятаке Даниила Апалькова, который со второй попытки пробил Гарипова. Показательный момент случился сразу после этого, когда гости заперли звено Ткачева и Зарипова в зоне ворот Гарипова практически на минуту. Казанцы в эту смену играли будто в меньшинстве. Первый по-настоящему острый эпизод во втором периоде казанцы создали лишь на 8-й минуте, когда бросок Язькова в упор отразил голкипер «Локо».

За 5 минут до конца периода Зарипов отметился острой передачей партнеру и «-1» по системе «плюс/минус». В этой же смене он вместе с партнерами не успел вернуться в оборону, в результате чего Брэндон Козун точным броском под перекладину счет удвоил — 0:2. На этом беды казанцев не закончились. Под занавес периода в ворота «барсов» влетела еще одна шайба после добивания с пятачка — отличился Денис Мосалев. Три безответные шайбы за 20 минут — настоящий нокаут от «Локомотива». Забегая вперед, Данис Зарипов к концу матча наберет «–3» по показателю «плюс/минус». После игры форвард, отвечая на вопрос корреспондента «Реального времени», весьма критично оценил свою игру,

— Если говорить правду, готовился, конечно, к лучшей игре, но, к сожалению, получился дебют провальный. «–3» и можно сказать игра была сделана. Остается только сделать правильные выводы, и в следующие матчи набирать форму и действовать в том направлении, которое будет давать только положительные результаты.

Если говорить правду, готовился, конечно, к лучшей игре, но, к сожалению, получился дебют провальный



— В физическом плане тяжело было сегодня?

— В физическом плане, конечно, уступал много где. И в силовой борьбе, и в технических моментах, где нужно было быстро сообразить и делать игру. Были моменты, где были потери, не принесли они никакой пользы для команды.

— Внимание болельщиков не давило?

— Нет. Это внимание играло только положительную роль. Зрители поддерживали, ребята в команде все поддерживали. Всем спасибо. Но к сожалению получился такой матч. Поражения иногда бывают на пользу, нужно исправлять недочеты.

Неловкий «дебют»

Старт третьего периода запомнился парочкой эффектных сейвов от Гарипова. В одном из эпизодов казанский вратарь остановил даже выход «2 в 0». И помимо этого, казанцы позволяли расстреливать своего вратаря из убойных позиций. Но шайбу престижа казанцы все-таки забросили. Невинный наброс от синей линии в исполнении Михаила Сидорова обернулся умело подставленной клюшкой Артема Лукоянова — 1:3.

Однако этот успех казанцев в атаке так и остался локальным эпизодом. Даже полноценного «навала» в концовке «Ак Барсу» изобразить в этот вечер не удалось. Более того, последнее слово осталось за «Локомотивом». Максим Тальбо, словно от стоячего, убежал от Зарипова и отдал на залп Козуну, который оформил дубль — 1:4.

— Я бы хотел просто извиниться перед болельщиками за такую игру, чем что-то рассуждать, — сказал после игры журналистам защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин

— В Ярославле тоже было такое крупное поражение — 2:6, сегодня 1:4. С чем это связываешь?

— Я думаю, работу над ошибками нужно проводить и исправляться.

— «Ак Барсу» тяжело играть против таких команд, которые прессингуют, много игроков находится в чужой зоне. Есть такие проблемы?

— Да я бы не сказал. Со многими, кто тоже играет активно, играли неплохо. Мы сами виноваты.

Я бы не осуждал его. Нормально все, все-таки перерыв немалый, и человеческий фактор сказывается, конечно



— У Зарипова первый матч. Какие эмоции были у команды?

— Нормально все, у него тяжелый период, и хотелось помочь ему влиться. Он должен нам силы придать, эмоции. Такой большой перерыв был у него. Я бы не осуждал его. Нормально все, все-таки перерыв немалый, и человеческий фактор сказывается, конечно.

Возвращение Зарипова на лед вышло на удивление неловким и смазанным со всех сторон. Во-первых, болельщиков элементарно не поставили в известность, во-вторых, сам Данис предстал на казанском льду совершенно неготовым, чем значительно ослабил тройку Владимира Ткачева. Стоило ли форсировать возвращение совсем не молодого игрока на лед — большой вопрос. Как следствие, абсолютно безвольное поражение в матче двух равных, казалось бы, команд.

Зинэтула Билялетдинов: «Данис молодец, что так скромно сказал»

Не в правилах главного тренера «Ак Барса» выносить сор из избы и критиковать своих подопечных. Зинэтула Билялетдинов после матча защищал Даниса Зарипова, похвалив того за скромность, и ответил на все вопросы СМИ.

— Зарипов после матча сказал, что он провалил матч. Как вы оцените его игру? — первым делом поинтересовался автор этих строк

— Он молодец, что так скромно сказал. Но я не считаю, что это провал. Думаю, что первая игра достаточная неплохая. Будем надеяться, что он будет быстрее набирать форму и принесет нам пользу.

— В следующих матчах он будет также через игры набирать форму или окажется в запасе?

— У меня игроков даже нет, чтобы в запас посадить.

Я должен сказать, что за последнее время мы у них и не выигрывали, к сожалению. Я, откровенно говоря, не думал, что мы сыграем так неудачно

— Вторая игра с «Локомотивом» — второй раз «Ак Барс» пропускает три шайбы к середине матча. Чем можете это объяснить?

— Я должен сказать, что за последнее время мы у них и не выигрывали, к сожалению. Я, откровенно говоря, не думал, что мы сыграем так неудачно.

— С командами из Восточной конференции у «Ак Барса» результаты лучше, чем с Западными. Можете это объяснить?

— Сегодня мы играли против сильной команды. У нас, к сожалению, на сегодняшний день три центральных выбыли. Защитники выбыли — у меня шесть человек сейчас не играют. Это не тенденция, а стечение обстоятельств.

Артур Халилуллов, фото ak-bars.ru