«Самое трудное — отношение австралийцев к мусульманам. Они натуральные расисты»

«Реальное время» составляет карту эмиграции татарстанцев и выясняет, каково это — жить и работать в другой стране. На очереди — Австралия

Элина Исламова переехала в Австралию 12 лет назад, когда ей было 14. Насколько сложно подростку адаптироваться в другой стране, можно ли привыкнуть к ядовитым паукам в доме и змеям под дверью, почему выгодно работать на государство и как австралийцы относятся к мусульманам — в проекте «Реального времени».

Предыстория

— Я из Набережных Челнов. У мамы начались отношения с автралийцем. Она приезжала к нему, он приезжал к нам. Когда мне было 14, мама сказала: «Аля-улю, гони гусей, мы уезжаем!»

14 лет, переходный возраст, своя «банда» друзей — какая Австралия?! Но выбора не было. Мама взяла за шкирку и повезла за собой.

Я живу в Австралии с 17 февраля 2005 года. Несколько лет жила в Перте, Западная Австралия. В сентябре получила повышение и переехала в Мельбурн. Но переезжали мы в настоящую деревню с населением 500 человек. Находится она в 500 км от Перта.

О первых впечатлениях

Переезд дался тяжело. Это была деревня, там люди ничего не видели. А тут я, «понаехавшая», так что сразу многим не понравилась. В школе в первое время были ссоры с одноклассниками, проблемы с учебой, потому что я только вливалась в школьную программу. Да и вообще — это жизнь в новой стране.



В Челнах я занималась танцами. Сначала — бальными, затем — русскими народными. Приехала в Австралию — а они в своей деревне играют в баскетбол и нетбол (странная местная игра). Танцами даже не пахло.

Друзей у меня не было совсем. Когда со школой все более-менее устаканилось, начали появляться первые приятели. Потом ко мне все привыкли, и им как будто стало все равно, откуда я.

«Я живу в Австралии с 17 февраля 2005 года. Сейчас — в Перте, одном из самых больших городов страны». Фото about-planet.ru



Адаптация длилась примерно восемь месяцев. За это время я поправилась, потому что нервничала и много ела. Раза три собирала чемоданы и говорила маме, чтобы она отправила меня обратно в Челны. Мама у меня молодец, не поддавалась. Один раз сказала: «Давай я тебе куплю билет, езжай». Но тут уже мне стало страшно.

Настоящие близкие друзья у меня появились, когда я уже переехала в большой город и стала жить в общежитии. Мы дружим до сих пор. С одной подругой жили вместе лет пять, снимали дом, пока учились в университетах.

Но самые-самые близкие мои друзья, которым можно позвонить в три утра и попросить помощи, — это русские девочки, которых я встретила уже здесь, в Перте. Кстати, русских в Перте около 7,5 тыс. человек.

Что происходит в Австралии?

Ничего интересного. В прошлом году выбирали премьер-министра. Президента у нас нет. Люди живут просто. Каждую неделю/две/месяц им выплачивают зарплату, они ходят на работу, дома пьют вино или пиво, ходят в спортзал, ездят на пляж или занимаются серфингом. Здесь очень спокойно.

Конечно, все говорят про Трампа. Но в последнее время все просто обожают Путина. Я много слышу о том, что Путин — мужик и самый классный президент.

Единственное, цены выросли: подорожал бензин, продукты и т.д.

«Конечно, все говорят про Трампа. Но в последнее время все просто обожают Путина. Я много слышу о том, что Путин — мужик и самый классный президент». Фото kremlin.ru

Об особенностях австралийской фауны

Расскажу несколько удивительных историй об австралийских животных.

В доме отчима основной вход — через две двери. Первая — большая, металлическая. Вторая — сетчатая, чтобы мусор не залетал, а воздух проходил. И между ними небольшое расстояние. Как-то мама услышала хлопок закрывшейся двери. Вышла проверить, что произошло, открыла металлическую дверь — а там тигровая змея. Мама посмотрела на змею, змея — на маму. Мама закрыла дверь и сказала, что на работу не пойдет. Она вышла через заднюю дверь, побежала к отчиму, и тот уже лопатой зарубил змею.

Пауки у нас бывают, но большие и мохнатые — это не про Западную Австралию. У нас есть ядовитый паук, которого называют redback — он весь черный, с красной полоской на спине. Я встречала их несколько раз у мамы с отчимом в деревне. Но что делать: берешь специальный спрей, разбрызгиваешь его везде, как сумасшедший, — и все, они вроде бы умирают, их не видно.

Пауки везде. Но ты их не видишь, не думаешь о них, не ложишься спать с мыслью: «О боже, а что если меня укусят во сне?!» Живешь своей жизнью, и они тебе в принципе не мешают. Мне кажется, главное — держать дом в чистоте.

Кенгуру прыгают практически везде. В городах их нет, но если ехать к маме в деревню, обязательно встретишь на трассе. Причем кенгуру могут стоять вдоль дороги и просто смотреть на тебя. Или прыгнуть на машину. Из-за одного такого случая мой знакомый попал в аварию и теперь парализован.

В Австралии есть зоопарки, в которых можно обниматься с коалами. Но нужно помнить, что коалы — главные переносчики хламидий.

И еще один интересный факт: из 10 самых ядовитых в мире животных девять живут в Австралии.

«Пауки везде. Но ты их не видишь, не думаешь о них, не ложишься спать с мыслью «О боже, а что если меня укусят во сне?!» Живешь своей жизнью, и они тебе в принципе не мешают». Фото youtube.com



Об образовании



После переезда я должна была пойти в 10 класс. Но так как я не знала языка, меня отправили в девятый. Учиться было тяжело. Школа мне не нравилась еще в России, я была обычной троечницей. А тут еще и язык не знала. Когда начинаешь понимать язык, становится полегче.

В Челнах до переезда меня отправили на курсы английского. Но у нас преподают британский английский. Австралийский английский от него отличается, у них свой сленг. Например, жвачка здесь не bubble gum, а chew/chewing gum. Так что в первое время приходилось еще и переучиваться.



У моего отчима есть сестра и двое детей. Чтобы подтянуть язык, мама отправила меня на месяц к ним. Сказала, что звонить не будет, я должна осваиваться сама. Это помогло. Там я заговорила на языке, да еще и с минимальным акцентом. Сейчас многие удивляются, что я из России, потому что я говорю как австралийка.

В Австралии учатся до 12-го класса. Так как город был маленький, то в 11-м и 12-м классах мы ездили учиться в другую школу, за 700 км от нашей деревни. Жили там же, в общаге. Поскольку учащиеся — несовершеннолетние, родителям нужно было по факсу присылать имена людей, которые должны забирать ребенка. Отбой был строго в 9.00.

В Австралии необязательно идти в вуз сразу после школы. Можно сделать перерыв на год. Я после школы решила немного поработать, подкопить денег, чтобы потом пойти нормально учиться в вуз и не быть бедным студентом.

В Перт я переехала в 2009 году, работать. В 2010 году поступила в вуз. Вуз окончила за три года. Образование длится четыре года, но я решила не уходить на каникулы, отучиться разом и идти зарабатывать.

«Поступить в вуз нетрудно, если есть желание и ты можешь говорить по-английски. Одна моя подруга из России поступила в Сидней и уже потом перевелась в университет Перта». Фото bestcollegesintheworld.com

В Австралии можно получать два высших образования одновременно. У меня в дипломе указано, что я могу работать в отделе кадров и заниматься бизнес-менеджментом.

Поступить в вуз нетрудно, если есть желание и ты можешь говорить по-английски. Одна моя подруга из России поступила в Сидней и уже потом перевелась в университет Перта.



Учиться дорого, если у тебя нет резидентства или ты не гражданин Австралии. Здесь учатся так: четыре месяца учебы, два месяца перерыв, снова четыре месяца учебы. Образование гражданина Австралии оплачивает государство. Начинаешь возвращать деньги, когда доход достигает 55 тыс. в год. С этого момента платишь двойной налог.

Для резидентов (людей с видом на жительство) образование платное, но не такое дорогое, как для иностранцев. Иностранному студенту выставят счет за учебу в 12 тыс. австралийских долларов, а резиденту — 4 тыс. (1 австралийский доллар — около 44,5 рубля).

Первые четыре месяца я училась как резидент, а уже потом получила гражданство. У меня теперь три паспорта: два российских (гражданина страны и «загранник») и австралийский. Я все еще плачу государству за свое образование. Деньги с меня снимают автоматически.

О работе

Конкуренция за рабочие места очень высокая, австралийцы ищут работу по всей стране. Если хочешь работать по специальности, нужно помнить, что в том же Перте на ту же специальность учились люди в пяти институтах и они тоже ищут работу. Перед тем как устроиться советником в отдел кадров, я и барменом работала, и в офисе на телефоне сидела.

С 2014 года я работаю в отделе кадров в CSIRO (Государственное объединение научных и прикладных исследований). Именно в нашей компании изобрели Wi-Fi, разработали контактные линзы и пиво без глютена. В основном сталкиваюсь с наймом научных работников, которые занимаются физикой, биологией и т.д. Помимо найма наш отдел отвечает за соблюдение договорных обязательств между компанией и ее работниками. Например, следим, чтобы временные сотрудники не работали дольше положенного.

Минимальная зарплата в Австралии — 672 австралийских доллара (минус налог около 74 долларов) за 40 часов работы в неделю. Это примерно 27 тыс. рублей в неделю.

«Именно в нашей компании изобрели Wi-Fi, разработали контактные линзы и пиво без глютена. В основном сталкиваюсь с наймом научных работников, которые занимаются физикой, биологией и т.д.». Фото Bidgee (wikipedia.org)



О жилье

Я и две мои соседки снимаем трехкомнатную квартиру. В ней есть и зал (но его не считают) и две ванные комнаты. За квартиру платим 350 австралийских долларов в неделю на троих. Ипотека популярна, но недвижимость стоит дорого. 20 лет назад можно было купить большой дом (четыре комнаты, зал, две ванные комнаты, кухня) за 200 тыс. А теперь такой дом стоит около 500 тыс.

Обычно покупают дом с двумя комнатами и одним парковочным местом. Обходится он примерно в 300 тыс. Но каждый месяц придется доплачивать около 300 долларов за содержание. Плюс нужно отчислять налоги государству, оплачивать страховку.

Первоначальный взнос за жилье — 30%. Если его нет, придется сверх стоимости дома заплатить банку около 12 тыс. в качестве страховки. В общей сложности покупка дома встанет в 370 тыс. Кредит дают по ставке 4%.

Австралийцы любят, чтобы из дома можно было выйти на задний двор, пожарить барбекю, побегать с собакой. Многоэтажные дома в Перте можно встретить ближе к центру. В основном здесь двухэтажки или, как это называют в России, частные дома.

О транспорте

Ездить на автобусах в принципе удобно, но они совсем не как в России. От моего дома до остановки нужно идти около четырех км. Трамваи ходят только в одном месте, и до остановки тоже нужно идти. Легче сесть на автобус, доехать до трамвая, и дальше — уже на нем.

Самый простой вариант — купить машину. Я купила себе маленькую Holden (наша Holden как ваша Chevrolet) за 17 тыс. австралийских долларов. Регистрация в год обходится в 900 долларов. Страховка — 850 долларов.

Здесь можно начать учиться на права в 16 лет. Затем сдаешь тест; в шестнадцать с половиной лет получаешь водительскую книжку. По ней нужно откатать 40 часов. Затем сдать еще один тест и получить права.

«От моего дома до остановки нужно идти около четырех км. Трамваи ходят только в одном месте, и до остановки тоже нужно идти. Легче сесть на автобус, доехать до трамвая, и дальше — уже на нем. Самый простой вариант — купить машину». Фото viteks (forum.awd.ru)

В первые полгода — год нужно ездить со специальной красной буквой P на машине. После 12 ночи для таких водителей действует запрет на движение, будет большой штраф, отберут права. Затем выдают зеленую P. С ней уже можно ездить после 12, но еще нельзя употреблять алкоголь. Еще через год-два снимаешь эти буквы и ездишь спокойно. В Австралии можно садиться за руль, даже если выпил два стандартных алкогольных напитка (допустим, две бутылки «Короны»).

Такси дорогое. Здесь все, кроме таксистов с лицензией, обожают Uber. Например, от моего дома до международного аэропорта ехать около 10 минут. Таксист с меня возьмет 30—35 долларов, а Uber — 15—19.

О еде

Любимая австралийская еда — это стейки. В основном австралийцы жарят барбекю. Кому-то нравится готовить дома, а кому-то проще пойти в кафе. Доставка еды в Перте стала популярной только в последние два года. Кстати, роллы здесь заказывать не любят. Они заказывают китайскую, вьетнамскую кухню или бургеры. Даже «Макдоналдс» начал делать доставку.

Блюда русской и татарской кухни для своих австралийских приятелей я готовила. Всем очень нравились манты, эчпочмаки и борщ. Они в восторге от салатов, особенно от винегрета и оливье. А с русскими подругами есть традиция: мы собираемся вместе и лепим пельмени под вино.

О медицине

Гражданин Австралии получает специальную зеленую карточку Medicare. Если идешь к доктору, нужно записаться на прием. Прием стоит 75 долларов. Но по карте Medicare прием, анализы и рентген бесплатны. Но прием у стоматолога уже будет платным.

Есть страховки. Обычно туда включают три сервиса. В моей — стоматология, офтальмология и физиотерапия. Неделя такой страховки стоит 6,5 доллара. У меня со счета деньги списывают автоматически каждые две недели. Если идти к стоматологу на чистку, то раз в полгода процедура будет бесплатной. Если делать пломбу, то страховка не покроет всю стоимость услуги, часть денег придется доплатить.

Вызов скорой в Австралии — дорогое удовольствие. Один вызов — 700 австралийских долларов. Поэтому берите страховку, когда приезжаете в Австралию даже просто на отдых.

Гражданин Австралии получает специальную зеленую карточку Medicare. Фото canberranovosti.com

О социальных выплатах

Величина декретных и больничных зависит от места работы. У компании есть обязательство давать работникам 10 дней больничного, но их еще нужно отработать. В частных компаниях на отпуск обычно дают 21 день. К декретам относятся неплохо. Иногда даже могут не принять на работу девушку 25—30 лет, потому что она находится в условной «зоне риска» — скоро пойдет рожать. По закону, декрет дают на 6—12 месяцев. Из них три месяца выплачивается полная зарплата.

Я работаю на государство — это очень классно. На больничные дают 15 дней, и отрабатывать их не нужно. Отпуск у нас также длится 21 день. У нас такая система: мы должны работать 7,5 часов в день плюс полчаса-час на обед. Но по факту в офисе находишься по 9—10 часов. Эта переработка копится и конвертируется потом в дополнительные дни отпуска.

А в декрет нам можно уходить на два года с сохранением места. Сначала уходят на 12 месяцев, выбрав для себя — получать три месяца полную зарплату или полгода — но по половине. Затем, по истечении года, снова нужно выбирать: продлевать декрет на шесть или 12 месяцев.

Когда работаешь на государство, в пенсионный фонд отчисляют 15,5%, а в частных компаниях — 9,5%.

Об австралийцах

Мой брат из Электростали (Подмосковье) приезжал ко мне на Новый год, когда у нас жара +40, и был в шоке от Австралии. Мы выходили из клуба около часа ночи, под кустами лежали девушки: кому-то было плохо, кто-то уже спал. Брат заявил, что это зоопарк. Но, думаю, в России такое тоже случается.

Австралийцы могут пойти в магазин просто босиком, даже без шлепанцев. Они на релаксе: могут не расчесываться, не следить за своей одеждой. Мои одноклассницы, у которых уже есть семьи, пьют вино и полнеют. С детьми сидят мужья. Поэтому местные парни любят русских девушек — мы за собой следим.

В Перте очень много мужчин, но мало девушек. Но борьба за внимание парней как будто усилилась. Девушки начали накачивать себе губы, грудь, рисовать огромные яркие брови. Смотришь на это и думаешь — зачем?

«Я хоть и мусульманка, но не собираюсь парню в рот смотреть или держать свое мнение при себе. Русские парни, на мой взгляд, более внимательные и заботливые». Фото Greg O'Beirne (wikipedia.org)



На мой взгляд, «закадрить» австралийку на одну ночь легче, чем русскую. Наши девушки хотят ухаживаний. Для австралийца дико прийти домой с цветами, которые он купил своей девушке просто так, обязательно нужен повод, но все, конечно, зависит от человека.

Когда местные узнают, что я русская, сразу вешают ярлык gold digger — якобы я специально переехала из России за лучшей жизнью и из-за денег. Но я не стыжусь говорить, что я из России. Но в остальном австралийцы очень вежливые.



Об отношении к мусульманам

Самое трудное — то, что австралийцы расисты. Самые натуральные расисты. Открыто сказать, что я мусульманка, я не могу. Они мусульман вообще ненавидят, особенно после всех новостей про ИГИЛ (организация запрещена в России). А у меня еще говорящая фамилия — Исламова, задают много вопросов.

Австралийцы настаивают, чтобы мусульманки снимали платки. Они говорят: «Если мы едем в Дубай или Ливан, мы одеваемся и ведем себя, как того требуют местные устои. Тогда почему они не могут показать такое же уважение к нам? Сходить на пляж, выпить пива и пожарить барбекю — это наша традиция».

Австралийцы верят в то, что им показывают по ТВ или пишут в газетах. Они плохо понимают особенности ислама. И если в разговоре начинаешь заступаться за сторону, которую австралийцы не поддерживают, они начинают думать, что ты против них.