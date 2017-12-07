Как Кукмор вышел на лыжню: в районе открылась модульная спортивная база

Сегодня в Кукморском районе торжественно открыли центр лыжной подготовки. На площади в 120 кв. м организованы зоны для переодевания, туалеты, душевые, тренерские, помещения для хранения и обслуживания лыж, 100 комплектов лыжной экипировки, снегоход и помещение для его хранения. Одновременно здесь могут находиться порядка 30-40 человек. На базе «Кукмара» планируют проводить уроки физкультуры для общеобразовательных школ, соревнования и массовые старты, выполнение нормативов комплекса ГТО.