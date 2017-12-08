Тайна ледового городка: новогодняя площадка уже есть, а победителя тендера еще нет

Горки переехали на площадь Тысячелетия ради туристов и цветочного фестиваля

Фото: Олег Тихонов

На площади Тысячелетия полным ходом идет строительство ледового городка, однако официально победитель аукциона на оказание соответствующих услуг будет определен только 15 декабря. При этом на традиционном месте — возле театра кукол «Экият» новогодней площадки не будет. По одной версии городок перенесли ближе к кремлевской набережной в угоду туристам, по другой — чтобы не портить площадку цветочного фестиваля. О том, как Казань готовится к Новому году — в материале «Реального времени».

Снова «задним числом»?

В этом году ледовый городок с насиженного места у театра кукол Экият переместится на площадь Тысячелетия, рядом с которой также появится центральная городская елка. Однако новостью это не стало — ранее «Реальное время» писало и о центральной елке за 2,2 млн рублей, и о ледовом городке за 21,3 млн с новогодним оформлением Казани за 7,8 млн, тендеры на которые были объявлены мэрией города.

Сейчас на площади Тысячелетия полным ходом идут работы — территория огорожена забором, а за ним высится огромная деревянная конструкция для горки, на этом этапе работ больше напоминающая объект в скейт-парке. Рядом с ней рабочие наращивают деревянный скелет, как можно догадаться, домика для обогрева.

Но смущает в этой истории одно — сроки объявления победителя аукциона. Эта процедура может заинтересовать антимонопольную службу, которая уже неоднократно выносила постановления и рассматривала дела о незаконности проведения ГИСУ тендеров «задним числом» в Казани.

Сейчас на площади Тысячелетия полным ходом идут работы — территория огорожена забором, а за ним высится огромная деревянная конструкция для горки, на этом этапе работ больше напоминающая объект в скейт-парке. Фото Марии Горожаниновой



Пока на площади Тысячелетия развернута активная стройка, на онлайн-площадке проводится только прием заявок на оказание соответствующей услуги. Заявить об участии можно до 11 декабря, 12 декабря будут рассмотрены первые части заявок, а 15 декабря будет проведен сам аукцион. Согласно техническому заданию, в течение двух дней после заключения договора исполнитель должен подготовить эскизный проект и согласовать его с заказчиком, после чего уже можно будет приступить к строительству.

В пресс-службе мэрии Казани историю с тендером «задним числом» комментировать не стали, мотивировав отказ тем, что о строительстве городка прессе расскажут позже отдельно.

Поближе к набережной в угоду туристам?

На традиционном месте, возле театра кукол «Экият», ледового городка в этом году не будет, несмотря на то, что та площадка имела ряд серьезных плюсов. Она находилась в центре города, но в то же время была избавлена от главной городской головной боли — проблемы с парковкой. Паркинг устраивали недалеко от самой площадки, плюс в выходные традиционно были свободны парковочные места возле соседних офисов. Площадка также находилась чуть в стороне от больших трасс, что делало ее относительно безопасной.

Единственная доступная и бесплатная парковка вблизи площади Тысячелетия — это территория, прилегающая к Центральному стадиону. Однако на Новой год она будет занята елкой и парковаться здесь вряд ли разрешат. Почему в этих условиях решили перенести городок под Кремль — в исполкоме никак не поясняют.

На традиционном месте, возле театра кукол «Экият», ледового городка в этом году не будет, несмотря на то, что та площадка имела ряд серьезных плюсов. Фото Олега Тихонова



Источники «Реального времени», знакомые с ситуацией, называют две вероятные причины, которые могли заставить городские власти пойти на такой шаг. Первая — мэрия могла перенести впечатляющий ледовый городок ближе к Кремлевской набережной и к центральной елке. Таким образом, власти, во-первых, соединяют эти две локации третьей и организуют большую центральную новогоднюю площадку, увеличивая зону развлечений. Во-вторых, делают ледовый городок более доступным для туристов, которые отдельно ради него не поехали бы к театру кукол. В-третьих, привлекают внимание к центральной городской елке, возле которой обычно не бывает никаких активностей.

Второй причиной мог стать, как ни странно, цветочный фестиваль, который проводится на той же площадке перед театром кукол, но летом. Из-за ледового городка ранее приходилось демонтировать постоянные конструкции фестиваля, возводить на их месте конструкции ледового городка, а затем уже демонтировать их и снова возводить инфраструктуру цветочного фестиваля. Впрочем, от демонтажа горок такой перенос также не избавляет: вряд ли на лето оставят огромную деревянную рампу и несколько избушек перед стенами Кремля.

Ряды Деда Мороза и Снегурки пополнит Забивака

И так, чем же будут удивлять туристов, перешедших в городок с набережной. В техническом задании указано, что при создании городка необходимо использовать чистый лед естественной заморозки. Из него в том числе будут вырезаны скульптуры без острых краев, которые необходимо осветить с помощью световых прожекторов. Среди ледяных фигур — Дед Мороз со Снегурочкой высотой от 3,3 до 3,5 м вместе с подиумом и волк Забивака с аналогичными параметрами. Весь городок будет обнесен ледяным забором. Помимо скульптур внутри разместится центральная, самая большая горка «Космодром», которая, судя по всему, и строится сейчас на площади, горки поменьше — «Катюша» в виде военной машины и «Машина» в виде игрушечной гоночной, две скоростные ледяные горки, одна простая деревянная для катания на тюбингах и ледянках и каскад из ледяных чаш-ловушек.

Срок выполнения работ — с момента заключения контракта по 10 января 2018 года. Демонтирован ледовый городок должен быть с 21 февраля по 15 марта.

Среди ледяных фигур — Дед Мороз со Снегурочкой высотой от 3,3 до 3,5 м вместе с подиумом и волк Забивака с аналогичными параметрами. Фото Олега Тихонова



Тем временем, пока ледовый городок строится, а кандидаты на оказание этих услуг только подают заявки, на онлайн-площадке параллельно определяют компанию, которая займется организацией и проведением церемонии открытия центральной городской елки и ледового городка на площади Тысячелетия. На эти цели уйдет практически одна треть от стоимости новогоднего оформления всей Казани. Если на последнее, согласно электронному аукциону, власти готовы выделить из бюджета города 7,8 млн рублей, то сам праздник обойдется им максимум в 2,7 млн рублей.