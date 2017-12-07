Дело школы «СОлНЦе»: скриншоты сайта недействительны, но в удовлетворении иска отказать

Фото: Марк Шишкин

По результатам заседания, растянувшегося на два дня, Вахитовский суд отказал в удовлетворении иска школы для интеллектуально увлеченных детей «СОлНЦе» к прокуратуре. В ходе заседания стали известны новые факты о противостоянии сторон, поводом для которого послужило преподавание татарского языка. Дальше «СОлНЦе» будет обращаться в Верховный суд РТ. Предлагаем репортаж «Реального времени» по итогам суда.

Снова в зале нет пустого места

Еще до начала заседания в Вахитовском районном суде у истца возникли вопросы к площадке для его проведения. Зал №307, где проводилось прошлое заседание, оказался недостаточно вместительным для всех желающих наблюдать за ходом процесса. Павел Шмаков открытым письмом попросил председателя Верховного суда РТ Ильгиза Гилазова предоставить больший по размеру зал. Вместе с ним больше 10 писем написали сочувствующие школе «СОлНЦе».

Однако заседание 6 декабря по-прежнему состоялось в зале №307. Только на следующее утро, когда оглашались итоги судебного заседания, было предоставлено более просторное помещение на четвертом этаже. Среди пришедших поддержать Павла Шмакова снова были ученики и их родители, представители татарского национального движения, оценившие позицию Шмакова по преподаванию татарского языка, и все сочувствующие.

Плоды отравленного дерева

Стоит напомнить, что поводом для административного иска школы «СОлНЦе» к заместителю прокурора Вахитовского района Елене Гавриленко стало истребование у школы документов в рамках прокурорской проверки и вызов в прокуратуру, врученный Шмакову 25 октября. По мнению Шмакова, прокуратура действовала неправомерно, поскольку попыталась «задним числом» истребовать документы. Проверка школы, согласно документам, проводилась ранее, в рамках проверки всех школ Татарстана после заявлений Владимира Путина о добровольности изучения национальных языков. Но по факту никакой проверки не было. Позиция представителей прокуратуры на заседании 29 ноября заключалась в том, что в данном случае проводился анализ сайта школы, а точные способы проведения прокурорских проверок не установлены законодательством.

Среди пришедших поддержать Павла Шмакова снова были ученики и их родители, представители татарского национального движения, оценившие позицию Шмакова по преподаванию татарского языка, и все сочувствующие



На заседании 6 декабря были пущены в ход документы, приобщенные к делу неделю назад. Представитель Шмакова Рамиль Саитов настаивал на юридическом принципе «плодов отравленного дерева», согласно которому неправомерная причина порождает неправомерные последствия. Требования зампрокурора от 25 октября основываются на решении о проведении проверки 23 октября. Между тем и прокурорская проверка от 23 октября, и ранее проводившаяся проверка 25 сентября — 2 октября основываются на одном задании прокуратуры РТ и связаны между собой. Однако согласно закону «О прокуратуре РФ», основанием для проведения проверки в связи с теми же фактами, которым ранее была дана правовая оценка, является или истечение срока устранения нарушений, выявленных в ходе первоначальной прокурорской проверки, или наличие вновь открывшихся обстоятельств. В случае со школой «СОлНЦе» таких обстоятельств не было. Поэтому действия прокуратуры затронули права, свободы и законные интересы административного истца.

Представитель прокуратуры не согласилась с доводами Саитова и в целом придерживалась линии, занятой еще на прошлом заседании: проверка 25 сентября — 2 октября по существу не проводилась, а был проанализирован сайт школы. Представитель истца возразил, что в нескольких документах эти действия названы именно проверкой, а анализ сайта действительно зафиксирован в документах дела, но уже после завершения первой проверки. В ходе развернувшегося в зале суда обмена мнениями представителям прокуратуры был задан вопрос: почему во всех школах проверка в сентябре — начале октября проводилась, а в «СОлНЦе» — нет. В итоге заявление Саитова было принято судом к производству.

Незаверенные скриншоты и неожиданный перерыв

Следующим ходатайством истца стала просьба исключить из дела скриншоты, сделанные прокуратурой с сайта школы «СОлНЦе» в рамках проведенного анализа. Рамиль Саитов указал на то, что их оформление не соответствует действующим ГОСТам и невозможно понять, когда именно они сделаны. Копии распечаток должны содержать специальные реквизиты с указанием даты, наименования файла, объема файлов, с которых сделаны скриншоты, и места их хранения. Не было сделано и нотариальное заверение скриншотов. В данном случае суд пошел навстречу истцу и удовлетворил ходатайство. Этим вопрос о наличии учебного плана на сайте, который был предметом прений на прошлом заседании, выведен за скобки. Шмаков утверждал, что плана не было, а представители прокуратуры, что план сначала был, а потом его удалили.

На заседании было оглашено решение прокуратуры Вахитовского района от 27 ноября о возбуждении производства по делу об административном правонарушении в отношении Павла Шмакова, о котором не упоминалось на заседании 29 ноября. В связи с этим представитель истца попросил суд о применении мер предварительной защиты. Однако суд отклонил ходатайство. Также суд не приобщил к делу претензии родителей учеников к школе, возникшие в результате выездных проверок прокуратуры.

После прения сторон судья приняла решение о переносе заседания на следующее утро. Как сказал в комментарии «Реальному времени» Павел Шмаков, он не ожидал, что будет сделан перерыв.

Рамиль Саитов планирует обжаловать решение в вышестоящих инстанциях



«СОлНЦе» будет обжаловать решение Вахитовского суда

Утром 7 декабря Вахитовский районный суд отказал школе «СОлНЦе» в удовлетворении иска к заместителю прокурора Вахитовского района. Представитель школы Рамиль Саитов планирует обжаловать решение в вышестоящих инстанциях.

«Оглашена только регулятивная часть. В течение пяти дней мы получим мотивированную часть. Мы все внимательно изучим и будем дальше обращаться в вышестоящую инстанцию, потому что уверены в своей позиции. Мы уверены, что проверки (и первоначальная, и повторная) проводились незаконно, что были допущены нарушения. Будем обращаться в Верховный суд РТ, а если там нас не поддержат — в Верховный суд РФ. Кроме того, мы будем продолжать споры по другим действиям прокуратуры», — сказал Саитов «Реальному времени».