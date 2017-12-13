ПИФы России: «Ак Барс Горизонт» теряет средства, а структуры федеральных банков — в топе

Рейтинг российских паевых фондов за три квартала 2017 года

«Реальное время» продолжает следить за рынком паевых инвестиционных фондов. Не так давно мы публиковали статистику ПИФов за полгода — тогда два татарстанских фонда оказались в топе по основным средствам. Остаются они там и сейчас, но доходность «Ак Барс Капитала» снизилась сразу на треть за 3 месяца.

Больше половины ПИФов увеличивают доходность

За период с июля по сентябрь 2017 года 386 ПИФов показали положительную доходность, от незначительных 0,01% до 54%. Доходность еще двух ПИФов оказалась нулевой, а у 207 паевых инвестиционных фондов — отрицательной.

В лидеры по доходности вошли семь ПИФов, стоимость паев которых выросла за 3 месяца на 25% и больше. Подавляющее большинство — небольшие фонды, чьи паи принадлежат менее чем 10 владельцам. Исключений из этого правила лишь два, и оба этих фонда находятся внизу топ-7 ПИФов по доходности.

Впрочем, и отрицательную доходность показали в основном небольшие ПИФы. Среди относительно крупных паевых инвестиционных фондов наихудший результат — у открытого ПИФа рыночных финансовых инструментов «Открытие-Еврооблигации», чья доходность составила 9,25% со знаком «минус». Его паи принадлежат 475 владельцам.

Рейтинг российских паевых инвестиционных фондов, III квартал 2017 года

Наименование УК ПИФа Наименование ПИФа Стоимость чистых активов ПИФа на 29.09.2017 (руб.) Расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 29.09.2017 (руб.) Количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на 29.09.2017 (шт.) Количество владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на 29.09.2017 (единиц)* Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания „АГАНА“ ЗПИФ смешанных инвестиций „Стратегические активы“ 43 268 300 465,60 77 264,82 560 000,00000 2 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания „АК БАРС КАПИТАЛ“ ЗПИФ рентный „АК БАРС — Горизонт“ 28 516 852 656,39 43 249,39 659 358,56291 4 Общество с ограниченной ответственностью „Управляющая компания АИЖК“ Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Кутузовский» 26 507 197 956,76 351 104,22 75 496,66667 1 Общество с ограниченной ответственностью „Управляющая компания “Капитал-Траст-Инвест» ЗПИФ рентный «Казанский земельный инвестиционный фонд» 24 049 742 007,99 24 480,37 982 409,30005 3 Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания „Райффайзен Капитал“ Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Облигации» 19 997 773 682,36 22 674,53 881 948,75612 17 792 Акционерное общество „Сбербанк Управление Активами“ ОПИФ облигаций „Сбербанк — Фонд рискованных облигаций“ 17 446 390 941,14 3 607,48 4 836 166,02654 13 713 Закрытое акционерное общество „Газпромбанк — Управление активами“ Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Облигации плюс» 16 066 648 844,61 1 562,46 10 282 920,68172 26 932 Общество с ограниченной ответственностью „Управляющая компания “Михайловский» ЗПИФ рентный «Михайловский — Рентный» 16 062 532 933,55 3 770,29 4 260 287,88810 9 Закрытое акционерное общество «Управляющая компания Менеджмент-Центр» ЗПИФ акций «Спортинвест» 13 567 734 742,11 1 491 779,52 9 095,00000 3

Самые доходные в июне: продолжение роста

Что касается наиболее доходных ПИФов за 3 месяца, то интересно отметить, что тут нет ни одного фонда, который бы продемонстрировал наибольшую доходность в рамках прошлого исследования — за период с июня 2016 по июнь 2017 года. Тогда, напомним, в пятерку вошли ПИФы с доходностью от 60% за год.

Однозначный лидер прошлого исследования — ЗПИФ недвижимости «Заречье» от московского ООО «ТЕТИС Кэпитал» (владельцами, по данным ЕГРЮЛ, являются Александр Воронков, Дмитрий Караваев, Дмитрий Мальцев и Наталия Губашова), показавший доходность в 2073%. Спустя за 3 месяца он немного снизил показатель — на 0,56%. На 2% снизилась доходность ЗПИФ недвижимости «Проектный» от ООО «УК «Ореол» (к июню его годовая доходность составляла 209%, принадлежит государственному «Ханты-Мансийскому НПФ»). Аналогичное снижение и у рентного ЗПИФ «Перспективные проекты» от ООО «Лэнд Кэпитал» (в июне был рост на 118%, владельцы — кипрские офшоры и физлица).

Впрочем, два из пяти ПИФов-лидеров трехмесячной давности продолжают показывать хорошую доходность даже по итогам трех кварталов 2017 года. Находившийся в начале июня на четвертом месте по доходности с 76% открытый ПИФ акций «Апрель Капитал — Акции второго эшелона» (принадлежит бывшим топ-менеджерам «Альфа-Капитала» и «Газпром — Управление капиталами») за три месяца показал доходность еще в 24,7%. То есть каждый ПИФ увеличился в цене со 182 до 227 рублей (общая капитализация выросла со 102 до 122 млн рублей, число пайщиков — со 197 до 213).

Находившийся на пятом месте ОПИФ акций «Уралсиб Энергетическая перспектива» (показывал доходность в 61%) за 3 месяца увеличил доходность еще на 14,8%. Стоимость каждого пая выросла с 21,1 до 24,2 тыс. рублей. Общее число пайщиков почти не увеличилось — сейчас оно составляет 934 (на три больше, чем раньше), а общая стоимость паев выросла с 236,7 до 315,1 млн рублей. Принадлежит ОПИФ финансовой корпорации «Уралсиб» Николая Цветкова.

Фактическим владельцем «Макси-Инвеста» называют екатеринбургского бизнесмена Николая Максимова. Фото fb.ru

Самые доходные: 41% за 3 месяца

Однозначным лидером оказался закрытый рентный паевой инвестиционный фонд «Бизнесрент» под управлением АО «УК «Эстейт Капитал». Паи принадлежат восьми владельцам, общая стоимость их составляет 4,2 млн рублей. Каждый пай в среднем стоит 3,9 рублей — а к июлю стоимость составляла 2,54 рубля, то есть доходность оказалась на уровне 54%. Владельцами московской управляющей компании являются ЗАО «АМС Технолоджи» Владимира Конкина и Евгении Никоненко, а также Геннадий Завьялов.

Похожую динамику продемонстрировал закрытый ПИФ недвижимости «Сити-Капитал» под управлением екатеринбургской УК «Инвестстрой». Паи принадлежат четырем владельцам, общая их сумма — 1,57 млрд рублей. Стоимость пая выросла с 210 до 313 тыс. рублей, то есть на 49%. В числе собственников УК «Инвестстрой» четыре физлица — Елена Беляева, Юрий Еремеев, Галина Лавренко и Ирина Хватова.

В тройке также рентный ЗПИФ «Стандарт-Земельный» от новосибирской УК «Стандарт-Инвест». Его доходность составила 41,35% — стоимость каждого из 3,5 тыс. паев (принадлежат семи лицам) выросла с 1109 до 1568 рублей, а общая стоимость паев составляет 5,49 млн рублей. Управляющая компания принадлежит Андрею Голикову и подмосковному АО «Макси-Инвест» Оксаны Озорниной. Отметим, что фактическим владельцем «Макси-Инвеста» называют екатеринбургского бизнесмена Николая Максимова, который был задержан в Москве в 2011 году за незаконный вывод средств холдинга — обвинение выдвинул «Новолипецкий металлургический комбинат», в свое время перекупивший «Макси-Групп». И Максимов, и Озорнина являлись владельцами акций Сбербанка, а в 2010 году собирались строить завод «Татсталь» в Татарстане, однако он так и не был построен.

Одним из владельцев банка «Стратегия» ранее был старший сын экс-министра финансов Егора Гайдара Петр. Фото Михаила Соколова (gdb.rferl.org)

Связь с сыном Гайдара и обанкротившимися банками

Четвертое место по доходности занял еще один небольшой ПИФ, на этот раз — интервальный ПИФ смешанных инвестиций под названием «Капитал Инвест-Интервальный». Его паи принадлежат всего двум владельцам, стоимость каждого выросла почти на 40% — с 50 до 69,5 тыс. рублей. Общая стоимость паев, по данным на начало сентября 2017 года, составляет 15,6 млн рублей. Управляет ПИФом московское АО «УК «Стратегия», которое принадлежит Павлу Сорокину, Дмитрию Жибицкому, Аркадию Гершбергу, а также АКБ «Стратегия» и АО «Проекты и технологии». В июле 2016 года у банка «Стратегия» отозвали лицензию из-за недостаточности собственных средств. Одним из владельцев банка ранее был старший сын экс-министра финансов Егора Гайдара Петр, а основным акционером называли Ирину Рубинову.

Пятое место у еще одного закрытого ПИФа смешанных инвестиций под названием «Чистая энергия» (управляется ООО «ИнтерФинанс Управление Активами»). Все 180 млн паев стоимостью по 4 копейки каждый принадлежат лишь одному владельцу, и доходность его выросла за 3 месяца на треть. Общая стоимость паев составляет 6,8 млн рублей. «ИнтерФинанс Управление Активами» принадлежит ООО «Дукат Инвест Компани», владельцами которой с равными долями являются Денис Белькади и Светлана Гарнова. Отметим, что другому ЗПИФу «ИнтерФинанса» — ЗПИФ «Бизнес Активы» ранее принадлежало около 8,6% омского «Мираф-Банка», лишенного лицензии в январе 2016 года.

На шестом месте располагается первый из ПИФов с относительно большим количеством пайщиков — 50. Его название — ЗПИФ недвижимости «Байкал Стар», управляется он иркутской УК «Байкальский капитал». Стоимость активов ПИФа составляет 227 млн рублей, цена пая за 3 месяца выросла примерно на 27% — с 264 до 334 рублей. «Байкальский капитал» принадлежит 10 гражданам России. Президентом компании называется гендиректор строительной компании «СтройТрансКом» Олег Тириков. В рамках проекта «Байкал Стар» компания собирается построить на участке площадью 5,42 га многофункциональный комплекс площадью в 67 тыс. кв. м с развлекательными зонами, спортивно-оздоровительным центром, 8-зальным кинотеатром и продуктовым гипермаркетом.

Наконец, замыкает список самых доходных ПИФов находящийся на седьмом месте открытый ПИФ акций «Апрель Капитал — Акции сырьевых компаний» от УК «Апрель Капитал». Отметим, что это первый из открытых ПИФов по доходности, его паи принадлежат 82 владельцам. Общая стоимость паев составляет 28,7 млн рублей. За 3 месяца стоимость каждого пая выросла на 27% — со 183 до 232 рублей. УК, как уже упоминалось, принадлежит бывшим топ-менеджерам «Альфа-Капитала» и «Газпром — Управление капиталами».

Доходность паевых инвестиционных фондов за III квартал 2017 года

Номера правил Д.У. ПИФ Наименование УК ПИФа ИНН УК ПИФа Наименование ПИФа Тип ПИФа Категория ПИФа 1701 Акционерное общество Управляющая Компания «Эстейт Капитал» 7715793625 ЗПИФ рентный «Бизнесрент» Закрытый Рентный 2418 Акционерное общество «Управляющая компания „ИНВЕСТСТРОЙ“ 6672190931 ЗПИФ недвижимости „Сити-Капитал“ Закрытый Недвижимости 2766 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания „Стандарт-Инвест“ 6674318778 ЗПИФ рентный „Стандарт-Земельный“ Закрытый Рентный 665 Акционерное общество „Управляющая компания “Стратегия» 7710261440 ИПИФ смешанных инвестиций «Капитал Инвест — Интервальный» Интервальный Смешанных инвестиций 2167 Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерФинанс Управление Активами» 7707628890 ЗПИФ смешанных инвестиций «Чистая Энергия» Закрытый Смешанных инвестиций 1311 Акционерное общество «Управляющая компания „Байкальский капитал“ 3808167888 ЗПИФ недвижимости „Байкал Стар“ Закрытый Недвижимости 846 Акционерное общество Управляющая компания „Апрель Капитал“ 7704239292 ОПИФ акций «Апрель Капитал – Акции сырьевых компаний» Открытый Акций 428 Акционерное общество Управляющая компания „Апрель Капитал“ 7704239292 ОПИФ акций «Апрель Капитал – Акции второго эшелона» Открытый Акций

ПИФы по количеству пайщиков: «Райффайзен» опередил Сбербанк, а Сбербанк — «Уралсиб»

А вот что касается ситуации с распределением паевых инвестиционных фондов по количеству пайщиков, то тут практически никаких изменений за 3 месяца не произошло. Абсолютным лидером по-прежнему является интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал», число пайщиков которого 1,05 млн человек, что в 30 с лишним раз больше, чем у находящегося на втором месте ОПИФ «Уралсиб Акции роста» (32 тыс. пайщиков).

В пятерку входит также ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Облигации плюс» с 27 тыс. пайщиков, ИПИФ смешанных инвестиций «Энергия-инвест» с 24 тыс. пайщиков, ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен-Облигации» и ОПИФ облигаций «Сбербанк-Фонд облигаций «Илья Муромец» примерно с 17 тыс. пайщиков. Последние два ПИФа, отметим, за 3 месяца поменялись местами — число пайщиков фонда «Райффайзена» выросло на 7%, а фонда АО «Сбербанк Управление активами» — всего на 5%.

Другой фонд структуры Сбербанка — ОПИФ облигаций «Сбербанк — Фонд рискованных облигаций» — показал рекордный для крупного ПИФа рост числа пайщиков — на 28,8% (до 13,7 тыс.) и опередил ОПИФ акций «Уралсиб Первый», который снизил число пайщиков на 1,55%.

ПИФы по количеству пайщиков, III квартал 2017 года

Номера правил Д.У. ПИФ Наименование УК ПИФа ИНН УК ПИФа Наименование ПИФа Тип ПИФа Категория ПИФа 34 Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания „Альфа-Капитал“ 7728142469 Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал» Интервальный Рыночных финансовых инструментов 30 Акционерное общество „Управляющая компания УРАЛСИБ“ 7702172846 ОПИФ акций „УРАЛСИБ Акции роста“ Открытый Акций 2547 Закрытое акционерное общество „Газпромбанк — Управление активами“ 7722515837 Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Облигации плюс» Открытый Облигаций 44 Общество с ограниченной ответственностью „Управляющая компания “Энергия-инвест» 3808083878 ИПИФ смешанных инвестиций «Энергия — инвест» Интервальный Смешанных инвестиций 242 Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания „Райффайзен Капитал“ 7702358512 Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Облигации» Открытый Рыночных финансовых инструментов 7 Акционерное общество „Сбербанк Управление Активами“ 7710183778 ОПИФ облигаций „Сбербанк — Фонд облигаций “Илья Муромец» Открытый Облигаций 327 Акционерное общество «Сбербанк Управление Активами» 7710183778 ОПИФ облигаций «Сбербанк — Фонд рискованных облигаций» Открытый Облигаций 29 Акционерное общество «Управляющая компания УРАЛСИБ» 7702172846 ОПИФ акций «УРАЛСИБ Первый» Открытый Акций

«Ак Барс — Горзионт» снизил показатель чистых активов на треть за 3 месяца

Практически не произошло изменений и в распределении ПИФов по чистым активам. Первые четыре места занимают те же паевые инвестиционные фонды, что и тремя месяцами ранее.

На первом месте расположился ЗПИФ смешанных инвестиций «Стратегические активы» под управлением ООО «УК «Агана», который практически не изменил показатель чистых активов — 43,3 млрд рублей. Как мы уже рассказывали, компанией владеют ООО «Вторая юридическая контора» (она через ряд других компаний принадлежит Вагану Геворкяну и Александру Мизякину) и Анатолий Гавриленко.

Второе место у рентного ЗПИФ «Ак Барс — Горизонт», который управляется государственным татарстанским «Ак Барс Капиталом». Стоимость чистых активов его, однако, значительно снизилась — сразу на треть, до 28,5 млрд рублей. Тремя месяцами ранее у «Ак Барс — Горизонта» показатель равнялся 43,1 млрд рублей. Причем снижение это обусловлено снижением стоимости каждого из паев — соответственно, этот фонд стал и одним из лидеров по отрицательной доходности — за 3 месяца она составила минус 33%.

Благодаря такому снижению вплотную к «Ак Барс — Горизонту» подобрался обладатель третьего места по стоимости чистых активов — ЗПИФ недвижимости «Кутузовский» под управлением ООО «УК АИЖК», который принадлежит АО «АИЖК» Росимущества. Его чистые активы, напротив, выросли на 4,4% — до 26,5 млрд рублей.

Четвертое место по-прежнему занимает рентный ЗПИФ «Казанский земельный инвестиционный фонд» под управлением ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест» Алексея Семина. Его чистые активы составляют 24,05 млрд рублей — показатель снизился за 3 месяца на 0,59%.

А вот обладатель пятого места сменился. Ранее на нем располагался рентный ЗПИФ «Михайловский — Рентный» от ООО «УК «Михайловский» Сергея и Евгения Михайловых с показателем в 19,4 млрд рублей. Однако за 3 месяца его чистые активы сократились сразу на 17%, до 16,1 млрд рублей. В результате он оказался на восьмом месте, пропустив вперед ПИФы от структур «Райффайзенбанка», Сбербанка и «Газпромбанка». Все они значительно увеличили размеры своих чистых активов.

Пятое место теперь за ОПИФ рыночных инструментов «Райффайзен-Облигации» от ООО «УК «Райффайзен Капитал». Его показатель — почти 20 млрд рублей, причем за 3 месяца чистые активы его выросли на 10,6%.

На шестом месте находится ОПИФ облигаций «Сбербанк — Фонд рискованных облигаций» от АО «Сбербанк Управление активами», который повысил размер чистых активов еще более существенно — сразу в полтора раза, до 17,5 млрд рублей. Наконец, седьмое место оказалось у ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Облигации плюс» от ЗАО «Газпромбанк — Управление активами», который увеличил стоимость чистых активов на 17%, до 16 млрд рублей.

Распределение ПИФов по чистым активам, III квартал 2017 года

Наименование УК ПИФа Наименование ПИФа Стоимость чистых активов ПИФа на 29.09.2017 (руб.) Расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 29.09.2017 (руб.) Количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на 29.09.2017 (шт.) Количество владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на 29.09.2017 (единиц)* Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания „АГАНА“ ЗПИФ смешанных инвестиций „Стратегические активы“ 43 268 300 465,60 77 264,82 560 000,00000 2 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания „АК БАРС КАПИТАЛ“ ЗПИФ рентный „АК БАРС — Горизонт“ 28 516 852 656,39 43 249,39 659 358,56291 4 Общество с ограниченной ответственностью „Управляющая компания АИЖК“ Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Кутузовский» 26 507 197 956,76 351 104,22 75 496,66667 1 Общество с ограниченной ответственностью „Управляющая компания “Капитал-Траст-Инвест» ЗПИФ рентный «Казанский земельный инвестиционный фонд» 24 049 742 007,99 24 480,37 982 409,30005 3 Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания „Райффайзен Капитал“ Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Облигации» 19 997 773 682,36 22 674,53 881 948,75612 17 792 Акционерное общество „Сбербанк Управление Активами“ ОПИФ облигаций „Сбербанк — Фонд рискованных облигаций“ 17 446 390 941,14 3 607,48 4 836 166,02654 13 713 Закрытое акционерное общество „Газпромбанк — Управление активами“ Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Облигации плюс» 16 066 648 844,61 1 562,46 10 282 920,68172 26 932 Общество с ограниченной ответственностью „Управляющая компания “Михайловский» ЗПИФ рентный «Михайловский — Рентный» 16 062 532 933,55 3 770,29 4 260 287,88810 9