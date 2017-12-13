ПИФы России: «Ак Барс Горизонт» теряет средства, а структуры федеральных банков — в топе
Рейтинг российских паевых фондов за три квартала 2017 года
«Реальное время» продолжает следить за рынком паевых инвестиционных фондов. Не так давно мы публиковали статистику ПИФов за полгода — тогда два татарстанских фонда оказались в топе по основным средствам. Остаются они там и сейчас, но доходность «Ак Барс Капитала» снизилась сразу на треть за 3 месяца.
Больше половины ПИФов увеличивают доходность
За период с июля по сентябрь 2017 года 386 ПИФов показали положительную доходность, от незначительных 0,01% до 54%. Доходность еще двух ПИФов оказалась нулевой, а у 207 паевых инвестиционных фондов — отрицательной.
В лидеры по доходности вошли семь ПИФов, стоимость паев которых выросла за 3 месяца на 25% и больше. Подавляющее большинство — небольшие фонды, чьи паи принадлежат менее чем 10 владельцам. Исключений из этого правила лишь два, и оба этих фонда находятся внизу топ-7 ПИФов по доходности.
Впрочем, и отрицательную доходность показали в основном небольшие ПИФы. Среди относительно крупных паевых инвестиционных фондов наихудший результат — у открытого ПИФа рыночных финансовых инструментов «Открытие-Еврооблигации», чья доходность составила 9,25% со знаком «минус». Его паи принадлежат 475 владельцам.
|Наименование УК ПИФа
|Наименование ПИФа
|Стоимость чистых активов ПИФа на 29.09.2017 (руб.)
|Расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 29.09.2017 (руб.)
|Количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на 29.09.2017 (шт.)
|Количество владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на 29.09.2017 (единиц)*
|Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания „АГАНА“
|ЗПИФ смешанных инвестиций „Стратегические активы“
|43 268 300 465,60
|77 264,82
|560 000,00000
|2
|Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания „АК БАРС КАПИТАЛ“
|ЗПИФ рентный „АК БАРС — Горизонт“
|28 516 852 656,39
|43 249,39
|659 358,56291
|4
|Общество с ограниченной ответственностью „Управляющая компания АИЖК“
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Кутузовский»
|26 507 197 956,76
|351 104,22
|75 496,66667
|1
|Общество с ограниченной ответственностью „Управляющая компания “Капитал-Траст-Инвест»
|ЗПИФ рентный «Казанский земельный инвестиционный фонд»
|24 049 742 007,99
|24 480,37
|982 409,30005
|3
|Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания „Райффайзен Капитал“
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Облигации»
|19 997 773 682,36
|22 674,53
|881 948,75612
|17 792
|Акционерное общество „Сбербанк Управление Активами“
|ОПИФ облигаций „Сбербанк — Фонд рискованных облигаций“
|17 446 390 941,14
|3 607,48
|4 836 166,02654
|13 713
|Закрытое акционерное общество „Газпромбанк — Управление активами“
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Облигации плюс»
|16 066 648 844,61
|1 562,46
|10 282 920,68172
|26 932
|Общество с ограниченной ответственностью „Управляющая компания “Михайловский»
|ЗПИФ рентный «Михайловский — Рентный»
|16 062 532 933,55
|3 770,29
|4 260 287,88810
|9
|Закрытое акционерное общество «Управляющая компания Менеджмент-Центр»
|ЗПИФ акций «Спортинвест»
|13 567 734 742,11
|1 491 779,52
|9 095,00000
|3
Самые доходные в июне: продолжение роста
Что касается наиболее доходных ПИФов за 3 месяца, то интересно отметить, что тут нет ни одного фонда, который бы продемонстрировал наибольшую доходность в рамках прошлого исследования — за период с июня 2016 по июнь 2017 года. Тогда, напомним, в пятерку вошли ПИФы с доходностью от 60% за год.
Однозначный лидер прошлого исследования — ЗПИФ недвижимости «Заречье» от московского ООО «ТЕТИС Кэпитал» (владельцами, по данным ЕГРЮЛ, являются Александр Воронков, Дмитрий Караваев, Дмитрий Мальцев и Наталия Губашова), показавший доходность в 2073%. Спустя за 3 месяца он немного снизил показатель — на 0,56%. На 2% снизилась доходность ЗПИФ недвижимости «Проектный» от ООО «УК «Ореол» (к июню его годовая доходность составляла 209%, принадлежит государственному «Ханты-Мансийскому НПФ»). Аналогичное снижение и у рентного ЗПИФ «Перспективные проекты» от ООО «Лэнд Кэпитал» (в июне был рост на 118%, владельцы — кипрские офшоры и физлица).
Впрочем, два из пяти ПИФов-лидеров трехмесячной давности продолжают показывать хорошую доходность даже по итогам трех кварталов 2017 года. Находившийся в начале июня на четвертом месте по доходности с 76% открытый ПИФ акций «Апрель Капитал — Акции второго эшелона» (принадлежит бывшим топ-менеджерам «Альфа-Капитала» и «Газпром — Управление капиталами») за три месяца показал доходность еще в 24,7%. То есть каждый ПИФ увеличился в цене со 182 до 227 рублей (общая капитализация выросла со 102 до 122 млн рублей, число пайщиков — со 197 до 213).
Находившийся на пятом месте ОПИФ акций «Уралсиб Энергетическая перспектива» (показывал доходность в 61%) за 3 месяца увеличил доходность еще на 14,8%. Стоимость каждого пая выросла с 21,1 до 24,2 тыс. рублей. Общее число пайщиков почти не увеличилось — сейчас оно составляет 934 (на три больше, чем раньше), а общая стоимость паев выросла с 236,7 до 315,1 млн рублей. Принадлежит ОПИФ финансовой корпорации «Уралсиб» Николая Цветкова.
Самые доходные: 41% за 3 месяца
Однозначным лидером оказался закрытый рентный паевой инвестиционный фонд «Бизнесрент» под управлением АО «УК «Эстейт Капитал». Паи принадлежат восьми владельцам, общая стоимость их составляет 4,2 млн рублей. Каждый пай в среднем стоит 3,9 рублей — а к июлю стоимость составляла 2,54 рубля, то есть доходность оказалась на уровне 54%. Владельцами московской управляющей компании являются ЗАО «АМС Технолоджи» Владимира Конкина и Евгении Никоненко, а также Геннадий Завьялов.
Похожую динамику продемонстрировал закрытый ПИФ недвижимости «Сити-Капитал» под управлением екатеринбургской УК «Инвестстрой». Паи принадлежат четырем владельцам, общая их сумма — 1,57 млрд рублей. Стоимость пая выросла с 210 до 313 тыс. рублей, то есть на 49%. В числе собственников УК «Инвестстрой» четыре физлица — Елена Беляева, Юрий Еремеев, Галина Лавренко и Ирина Хватова.
В тройке также рентный ЗПИФ «Стандарт-Земельный» от новосибирской УК «Стандарт-Инвест». Его доходность составила 41,35% — стоимость каждого из 3,5 тыс. паев (принадлежат семи лицам) выросла с 1109 до 1568 рублей, а общая стоимость паев составляет 5,49 млн рублей. Управляющая компания принадлежит Андрею Голикову и подмосковному АО «Макси-Инвест» Оксаны Озорниной. Отметим, что фактическим владельцем «Макси-Инвеста» называют екатеринбургского бизнесмена Николая Максимова, который был задержан в Москве в 2011 году за незаконный вывод средств холдинга — обвинение выдвинул «Новолипецкий металлургический комбинат», в свое время перекупивший «Макси-Групп». И Максимов, и Озорнина являлись владельцами акций Сбербанка, а в 2010 году собирались строить завод «Татсталь» в Татарстане, однако он так и не был построен.
Связь с сыном Гайдара и обанкротившимися банками
Четвертое место по доходности занял еще один небольшой ПИФ, на этот раз — интервальный ПИФ смешанных инвестиций под названием «Капитал Инвест-Интервальный». Его паи принадлежат всего двум владельцам, стоимость каждого выросла почти на 40% — с 50 до 69,5 тыс. рублей. Общая стоимость паев, по данным на начало сентября 2017 года, составляет 15,6 млн рублей. Управляет ПИФом московское АО «УК «Стратегия», которое принадлежит Павлу Сорокину, Дмитрию Жибицкому, Аркадию Гершбергу, а также АКБ «Стратегия» и АО «Проекты и технологии». В июле 2016 года у банка «Стратегия» отозвали лицензию из-за недостаточности собственных средств. Одним из владельцев банка ранее был старший сын экс-министра финансов Егора Гайдара Петр, а основным акционером называли Ирину Рубинову.
Пятое место у еще одного закрытого ПИФа смешанных инвестиций под названием «Чистая энергия» (управляется ООО «ИнтерФинанс Управление Активами»). Все 180 млн паев стоимостью по 4 копейки каждый принадлежат лишь одному владельцу, и доходность его выросла за 3 месяца на треть. Общая стоимость паев составляет 6,8 млн рублей. «ИнтерФинанс Управление Активами» принадлежит ООО «Дукат Инвест Компани», владельцами которой с равными долями являются Денис Белькади и Светлана Гарнова. Отметим, что другому ЗПИФу «ИнтерФинанса» — ЗПИФ «Бизнес Активы» ранее принадлежало около 8,6% омского «Мираф-Банка», лишенного лицензии в январе 2016 года.
На шестом месте располагается первый из ПИФов с относительно большим количеством пайщиков — 50. Его название — ЗПИФ недвижимости «Байкал Стар», управляется он иркутской УК «Байкальский капитал». Стоимость активов ПИФа составляет 227 млн рублей, цена пая за 3 месяца выросла примерно на 27% — с 264 до 334 рублей. «Байкальский капитал» принадлежит 10 гражданам России. Президентом компании называется гендиректор строительной компании «СтройТрансКом» Олег Тириков. В рамках проекта «Байкал Стар» компания собирается построить на участке площадью 5,42 га многофункциональный комплекс площадью в 67 тыс. кв. м с развлекательными зонами, спортивно-оздоровительным центром, 8-зальным кинотеатром и продуктовым гипермаркетом.
Наконец, замыкает список самых доходных ПИФов находящийся на седьмом месте открытый ПИФ акций «Апрель Капитал — Акции сырьевых компаний» от УК «Апрель Капитал». Отметим, что это первый из открытых ПИФов по доходности, его паи принадлежат 82 владельцам. Общая стоимость паев составляет 28,7 млн рублей. За 3 месяца стоимость каждого пая выросла на 27% — со 183 до 232 рублей. УК, как уже упоминалось, принадлежит бывшим топ-менеджерам «Альфа-Капитала» и «Газпром — Управление капиталами».
|Номера правил Д.У. ПИФ
|Наименование УК ПИФа
|ИНН УК ПИФа
|Наименование ПИФа
|Тип ПИФа
|Категория ПИФа
|1701
|Акционерное общество Управляющая Компания «Эстейт Капитал»
|7715793625
|ЗПИФ рентный «Бизнесрент»
|Закрытый
|Рентный
|2418
|Акционерное общество «Управляющая компания „ИНВЕСТСТРОЙ“
|6672190931
|ЗПИФ недвижимости „Сити-Капитал“
|Закрытый
|Недвижимости
|2766
|Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания „Стандарт-Инвест“
|6674318778
|ЗПИФ рентный „Стандарт-Земельный“
|Закрытый
|Рентный
|665
|Акционерное общество „Управляющая компания “Стратегия»
|7710261440
|ИПИФ смешанных инвестиций «Капитал Инвест — Интервальный»
|Интервальный
|Смешанных инвестиций
|2167
|Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерФинанс Управление Активами»
|7707628890
|ЗПИФ смешанных инвестиций «Чистая Энергия»
|Закрытый
|Смешанных инвестиций
|1311
|Акционерное общество «Управляющая компания „Байкальский капитал“
|3808167888
|ЗПИФ недвижимости „Байкал Стар“
|Закрытый
|Недвижимости
|846
|Акционерное общество Управляющая компания „Апрель Капитал“
|7704239292
|ОПИФ акций «Апрель Капитал – Акции сырьевых компаний»
|Открытый
|Акций
|428
|Акционерное общество Управляющая компания „Апрель Капитал“
|7704239292
|ОПИФ акций «Апрель Капитал – Акции второго эшелона»
|Открытый
|Акций
ПИФы по количеству пайщиков: «Райффайзен» опередил Сбербанк, а Сбербанк — «Уралсиб»
А вот что касается ситуации с распределением паевых инвестиционных фондов по количеству пайщиков, то тут практически никаких изменений за 3 месяца не произошло. Абсолютным лидером по-прежнему является интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал», число пайщиков которого 1,05 млн человек, что в 30 с лишним раз больше, чем у находящегося на втором месте ОПИФ «Уралсиб Акции роста» (32 тыс. пайщиков).
В пятерку входит также ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Облигации плюс» с 27 тыс. пайщиков, ИПИФ смешанных инвестиций «Энергия-инвест» с 24 тыс. пайщиков, ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен-Облигации» и ОПИФ облигаций «Сбербанк-Фонд облигаций «Илья Муромец» примерно с 17 тыс. пайщиков. Последние два ПИФа, отметим, за 3 месяца поменялись местами — число пайщиков фонда «Райффайзена» выросло на 7%, а фонда АО «Сбербанк Управление активами» — всего на 5%.
Другой фонд структуры Сбербанка — ОПИФ облигаций «Сбербанк — Фонд рискованных облигаций» — показал рекордный для крупного ПИФа рост числа пайщиков — на 28,8% (до 13,7 тыс.) и опередил ОПИФ акций «Уралсиб Первый», который снизил число пайщиков на 1,55%.
|Номера правил Д.У. ПИФ
|Наименование УК ПИФа
|ИНН УК ПИФа
|Наименование ПИФа
|Тип ПИФа
|Категория ПИФа
|34
|Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания „Альфа-Капитал“
|7728142469
|Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал»
|Интервальный
|Рыночных финансовых инструментов
|30
|Акционерное общество „Управляющая компания УРАЛСИБ“
|7702172846
|ОПИФ акций „УРАЛСИБ Акции роста“
|Открытый
|Акций
|2547
|Закрытое акционерное общество „Газпромбанк — Управление активами“
|7722515837
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Облигации плюс»
|Открытый
|Облигаций
|44
|Общество с ограниченной ответственностью „Управляющая компания “Энергия-инвест»
|3808083878
|ИПИФ смешанных инвестиций «Энергия — инвест»
|Интервальный
|Смешанных инвестиций
|242
|Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания „Райффайзен Капитал“
|7702358512
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Облигации»
|Открытый
|Рыночных финансовых инструментов
|7
|Акционерное общество „Сбербанк Управление Активами“
|7710183778
|ОПИФ облигаций „Сбербанк — Фонд облигаций “Илья Муромец»
|Открытый
|Облигаций
|327
|Акционерное общество «Сбербанк Управление Активами»
|7710183778
|ОПИФ облигаций «Сбербанк — Фонд рискованных облигаций»
|Открытый
|Облигаций
|29
|Акционерное общество «Управляющая компания УРАЛСИБ»
|7702172846
|ОПИФ акций «УРАЛСИБ Первый»
|Открытый
|Акций
«Ак Барс — Горзионт» снизил показатель чистых активов на треть за 3 месяца
Практически не произошло изменений и в распределении ПИФов по чистым активам. Первые четыре места занимают те же паевые инвестиционные фонды, что и тремя месяцами ранее.
На первом месте расположился ЗПИФ смешанных инвестиций «Стратегические активы» под управлением ООО «УК «Агана», который практически не изменил показатель чистых активов — 43,3 млрд рублей. Как мы уже рассказывали, компанией владеют ООО «Вторая юридическая контора» (она через ряд других компаний принадлежит Вагану Геворкяну и Александру Мизякину) и Анатолий Гавриленко.
Второе место у рентного ЗПИФ «Ак Барс — Горизонт», который управляется государственным татарстанским «Ак Барс Капиталом». Стоимость чистых активов его, однако, значительно снизилась — сразу на треть, до 28,5 млрд рублей. Тремя месяцами ранее у «Ак Барс — Горизонта» показатель равнялся 43,1 млрд рублей. Причем снижение это обусловлено снижением стоимости каждого из паев — соответственно, этот фонд стал и одним из лидеров по отрицательной доходности — за 3 месяца она составила минус 33%.
Благодаря такому снижению вплотную к «Ак Барс — Горизонту» подобрался обладатель третьего места по стоимости чистых активов — ЗПИФ недвижимости «Кутузовский» под управлением ООО «УК АИЖК», который принадлежит АО «АИЖК» Росимущества. Его чистые активы, напротив, выросли на 4,4% — до 26,5 млрд рублей.
Четвертое место по-прежнему занимает рентный ЗПИФ «Казанский земельный инвестиционный фонд» под управлением ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест» Алексея Семина. Его чистые активы составляют 24,05 млрд рублей — показатель снизился за 3 месяца на 0,59%.
А вот обладатель пятого места сменился. Ранее на нем располагался рентный ЗПИФ «Михайловский — Рентный» от ООО «УК «Михайловский» Сергея и Евгения Михайловых с показателем в 19,4 млрд рублей. Однако за 3 месяца его чистые активы сократились сразу на 17%, до 16,1 млрд рублей. В результате он оказался на восьмом месте, пропустив вперед ПИФы от структур «Райффайзенбанка», Сбербанка и «Газпромбанка». Все они значительно увеличили размеры своих чистых активов.
Пятое место теперь за ОПИФ рыночных инструментов «Райффайзен-Облигации» от ООО «УК «Райффайзен Капитал». Его показатель — почти 20 млрд рублей, причем за 3 месяца чистые активы его выросли на 10,6%.
На шестом месте находится ОПИФ облигаций «Сбербанк — Фонд рискованных облигаций» от АО «Сбербанк Управление активами», который повысил размер чистых активов еще более существенно — сразу в полтора раза, до 17,5 млрд рублей. Наконец, седьмое место оказалось у ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Облигации плюс» от ЗАО «Газпромбанк — Управление активами», который увеличил стоимость чистых активов на 17%, до 16 млрд рублей.
|Наименование УК ПИФа
|Наименование ПИФа
|Стоимость чистых активов ПИФа на 29.09.2017 (руб.)
|Расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 29.09.2017 (руб.)
|Количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на 29.09.2017 (шт.)
|Количество владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на 29.09.2017 (единиц)*
|Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания „АГАНА“
|ЗПИФ смешанных инвестиций „Стратегические активы“
|43 268 300 465,60
|77 264,82
|560 000,00000
|2
|Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания „АК БАРС КАПИТАЛ“
|ЗПИФ рентный „АК БАРС — Горизонт“
|28 516 852 656,39
|43 249,39
|659 358,56291
|4
|Общество с ограниченной ответственностью „Управляющая компания АИЖК“
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Кутузовский»
|26 507 197 956,76
|351 104,22
|75 496,66667
|1
|Общество с ограниченной ответственностью „Управляющая компания “Капитал-Траст-Инвест»
|ЗПИФ рентный «Казанский земельный инвестиционный фонд»
|24 049 742 007,99
|24 480,37
|982 409,30005
|3
|Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания „Райффайзен Капитал“
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Облигации»
|19 997 773 682,36
|22 674,53
|881 948,75612
|17 792
|Акционерное общество „Сбербанк Управление Активами“
|ОПИФ облигаций „Сбербанк — Фонд рискованных облигаций“
|17 446 390 941,14
|3 607,48
|4 836 166,02654
|13 713
|Закрытое акционерное общество „Газпромбанк — Управление активами“
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Облигации плюс»
|16 066 648 844,61
|1 562,46
|10 282 920,68172
|26 932
|Общество с ограниченной ответственностью „Управляющая компания “Михайловский»
|ЗПИФ рентный «Михайловский — Рентный»
|16 062 532 933,55
|3 770,29
|4 260 287,88810
|9
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