«За все нужно отблагодарить»: татарстанцы жалуются на взяточничество врачей, учителей и ГИБДД

А чиновники, по данным управления президента РТ по вопросам антикоррупционной политики, «забывают» о вкладах и имуществе, а также читают лекции за деньги в рабочее время

Каждый второй татарстанец не прочь взять или дать — таковы итоги соцопроса, проведенного управлением президента РТ по вопросам антикоррупционной политики. Самыми коррумпированными сферами называют ГИБДД, медицину и образование. Причем количество респондентов, отвечающих, что «за все нужно благодарить», растет год от года. Чиновники чаще всего грешат дополнительными заработками в часы официальной работы, пусть даже такими благородными, как чтение лекций, и «забывают» указывать истинные доходы в декларациях, рассказали на пресс-конференции. Подробности — в материале «Реального времени».

1. Каждый второй татарстанец не против взять или дать

Проблему коррупции жители Татарстана считают не самой актуальной: в рейтинге основным проблем, согласно соцопросу, ей отводят 13-е место. Количество коррупционных проявлений за последние 5 лет также снижается — если в 2012 году каждый 7-й татарстанец попадал в коррупционную ситуацию, то в 2017 году — каждый 11-й. При этом есть и негативная тенденция — каждый второй опрошенный заявил, что, оказавшись в коррупционной ситуации, станет ее участником. Главный мотив такого поведения — отсутствие времени или возможности для решения проблемы законным путем.

2. Самые коррумпированные — сотрудники ГИБДД, медработники и преподаватели вузов

Самые рискованные с точки зрения возникновения коррупции — профессии, представители которых чаще всего общаются с людьми. Минимизирован риск в сферах, где внедрены информационные технологии. Чаще всего татарстанцы указывают на взяточничество инспекторов ГИБДД, врачей и медперсонала и преподавателей вузов.

Чаще всего татарстанцы указывают на взяточничество инспекторов ГИБДД, врачей и медперсонала и преподавателей вузов. Фото Максима Платонова

3. Каждый 12-й сталкивался с коррупцией в детсадах и каждый 10-й в школах

45,1% респондентов отметили коррумпированность преподавателей вузов, с коррумпированностью заведующих детсадами сталкивался каждый 12-й, а с мздоимством со стороны учителей и директоров школ — каждый 10-й. Каждый 7-й высказал недовольство дошкольным образованием, среди основных причин — высокая плата и постоянные сборы на дополнительные услуги. В сфере школьного образования самая частая жалоба на низкий уровень подготовки учителей. На нехватку или плохое состояние школ и детских садов пожаловались 7,2% респондентов, 5 лет назад эту проблему отмечали почти в 2 раза чаще.

4. «За все нужно отблагодарить»: 45% татарстанцев сталкиваются с коррупцией в здравоохранении

45% респондентов сталкивались с коррумпированностью врачей. Каждый 9-й опрошенный указал, что «за все нужно отблагодарить». Социологи отмечают рост числа респондентов, указывающих на неизбежность денежной благодарности. Каждый четвертый не удовлетворен качеством услуг в больницах и поликлиниках. Каждый пятый отмечает невозможность попасть к узкому специалисту. 18% опрошенных пожаловались на то, что не могут попасть на прием к участковому врачу. Каждый шестой — на нехватку койко-мест. В 2017 году от татарстанцев поступило 130 жалоб на навязывание за деньги услуг, предусмотренных полисом ОМС, из них 100 жалоб подтвердились.

Каждый пятый отмечает невозможность попасть к узкому специалисту. 18% опрошенных пожаловались на то, что не могут попасть на прием к участковому врачу. Фото Максима Платонова



5. Всего богатства не упомнишь: министры «забывают» о вкладах и имуществе

Коррупция — это не только взятки, но и утаивание доходов. По итогам 2016 года шесть министров Татарстана предоставили неверные сведения об имуществе. «Фамилии называть не буду», — заметил сразу заместитель начальника управления президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Иван Гущин. При этом Гущин намекнул, что неправильные декларации — это не ошибка.

— У нас с 2009 года законом предусмотрено предоставление сведений о доходах, и всех, кто хотел, научили заполнять декларации, — сказал Гущин на пресс-конференции ИА «Татар-информ».

На муниципальном уровне грешат еще чаще — 264 факта предоставления недостоверных сведений о доходах-расходах. 197 человек привлечено к ответственности за 9 месяцев 2017 года.

6. Декларации муниципальных служащих — 400 упаковок, или 1 тонна «Снегурочки»

С января 2018 года муниципальные служащие будут обязаны предоставлять справки о доходах. Они и раньше это делали, но только для кадровой службы, а сейчас будут присылать сведения и в управление президента РТ по вопросам антикоррупционной политики.

— Это 7986 человек — цифра пугающая для нас, ведь не только на себя, но и на супругу и несовершеннолетних детей нужно предоставлять, а это 20 тысяч справок, или 400 упаковок бумаги «Снегурочка», или около тонны бумаги, — посчитал Иван Гущин.

Чтобы не губить деревья, муниципальным служащим рекомендуют использовать сервис dohod.tatar.ru.

Оказывается, многие руководители и их замы в рабочее время любят заниматься чтением лекций в вузах, причем не бесплатно. Фото Олега Тихонова



7. Госслужба страдать не должна: читать лекции министрам разрешили только в отпуске или выходные

Чем заняты госслужащие помимо основной работы? Оказывается, многие руководители и их замы в рабочее время любят заниматься чтением лекций в вузах, причем не бесплатно.

— Преподавательской деятельностью заниматься разрешается, у кого-то ученая степень, кто-то грезит читать лекции студентам. Поэтому мы поставили условие — либо в воскресенье, либо в отпуске. Государственная служба страдать от дополнительного заработка этих лиц не должна, — говорит Гущин.

Там, где вузов нет, чиновники идут преподавать в школы. В Зеленодольском и Менделеевском районах, например, среди сотрудников роно такое практиковалось.

— Но наша позиция такова, что, если я контролирую учреждение, я не могу там работать, иначе получается конфликт интересов, — считает Гущин.

8. Миллионы рублей утекают на повышение квалификации

Кладезь нарушений проверяющие вскрыли в центрах повышения квалификации для учителей, которых в Татарстане сейчас больше двадцати.

— Единого порядка, как проводить повышение квалификации, нет, а деньги выделяются этим учреждениям — свыше 100 млн рублей. И мы увидели неэффективное расходование бюджетных средств. Если говорить о конфликте интересов, то сотрудники муниципальных образований занимаются преподавательской деятельностью в этих учреждениях на возмездной основе. Они, получая деньги там, не могут добросовестно контролировать этот процесс. Определенный хаос в этой работе прослеживается, — считает Иван Гущин.

Конфликтов интересов вскрыто 19, 17 чиновников привлечены к ответственности. Но иногда, признает Гущин, по-другому поступить у чиновников просто нет возможности. Фото Романа Хасаева



9. Вопрос ребром: что делать, если трактор есть только у брата?

Таких конфликтов интересов вскрыто 19, 17 чиновников привлечены к ответственности. Но иногда, признает Гущин, по-другому поступить у чиновников просто нет возможности.

— В сельском поселении есть один трактор для уборки снега, и он принадлежит двоюродному брату главы. Заключая контракт, он входит в состояние конфликта интересов. Что делать, если трактор один, а снег чистить нужно. Мы провели курс для глав сельских поселений, объяснив, как им из этой ситуации выходить. Конфликт интересов — это начальная стадия возможного коррупционного преступления. Если там будет завышение цены, то это уже злоупотребление, согласно УК.

10. Благодатная почва для коррупции — земля

Самая благодатная почва для мздоимства — земля. «Куда бы мы ни выезжали — везде мы выявляем правонарушения в части выделения земельных участков», — сказал Иван Гущин.

Самый известный случай — в Набережных Челнах, где 50 га отчужденных участков было возращено в муниципальную собственность.

— Если перевести на деньги по кадастровой стоимости, то предотвращены бюджетные потери на 3 млрд рублей по Челнам. Эта непримиримая работа будет продолжена по каждому району, где отдельные должностные лица, превысив свои полномочия, выделяли участки аффилированным структурам, — предупредил Гущин.