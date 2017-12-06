Стройки без квот: Татарстану почти в два раза урезали разрешения на трудовых мигрантов

Дагестану, Чечне, Владимирской и Амурской областям лимиты на иностранных рабочих увеличили

Татарстану достанется практически в два раза меньше квот на привлечение иностранных работников в 2018-м году. В Минтрудсоцзащиты РТ связывают это с уменьшением потребности — в первую очередь с сокращением строительства крупных объектов. По данным министерства, в последние годы квота не выбирается работодателями полностью — только около 60% разрешений на работу оказываются реально востребованными. Чаще всего в республику едут строители из Турции и Северной Кореи, но есть и экзотические специалисты — массажистки из Таиланда. Подробности в материале «Реального времени».

Квоты перераспределили в пользу Северного Кавказа и Дальнего Востока

Практически в два раза меньше квот на иностранную рабочую силу получит Татарстан в 2018 году. Если в 2017-м республике выделили 5 131 квоту, то в проекте постановления правительства «Об определении потребности в привлечении иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, в том числе по приоритетным профессионально-квалификационным группам, и утверждении квот на 2018 год» эта цифра сокращена до 3 464. Практически в два раза сокращена квота в Московской области (6 400 вместо 12 080) и в Москве (5 871 вместо 14 588).

Сокращение коснулось России в целом, квот меньше примерно на 20%: в 2017-м году было 177 043, в 2018-м — 140 423. По ПФО более чем двукратное сокращение — 5 186 вместо 12 514. Причем Татарстан еще «легко отделался» по сравнению с соседями. К примеру, Нижегородской области разрешения урезали в 20 раз — с 2449 до 120. Башкортостану — с 701 до 209, Пермскому краю — с 1407 до 297, Самарской области — с 1710 до 292, Чувашии — с 6 до 0.

Впрочем, не по всем регионам произошло пропорциональное уменьшение, некоторым субъектам квоты оставили без изменений (как, например, Марий Эл, где из года в год стабильно скромная цифра — 5 квот), а некоторым даже увеличили.

Ежегодная выбранная квота работодателями — фактическое использование иностранных работников — составляет около 60%, комментируют в Минтрудсоцзащиты РТ. Фото kazanfirst.ru

Среди таких — Владимирская область (2 200 вместо 1 880), Дагестан (149 вместо 55), Чечня (368 вместо 221), но больше всего — Амурская область (17 115 вместо 5 531). В целом на Дальнем Востоке количество квот немного уменьшилось, но произошла ротация между регионами.

Речь идет только об иностранных рабочих, которые приезжают в Россию по визе. Рабочие из безвизовых стран, например стран СНГ, в эту статистику не входят, так как оформляют патенты.

Только 60% квот реально востребованы

Объемы установленных квот в республике снижаются несколько лет подряд, комментируют «Реальному времени» в Министерстве труда и социальной защиты Татарстана. Это происходит в связи с тем, что сокращается строительство спортивных объектов, объектов инфраструктуры, вакансии, ранее предоставляемые иностранцам, занимают граждане республики, происходит переориентация предприятий.

В 2015 году квота Республики Татарстан была утверждена на привлечение 10,3 тыс. человек, в 2016 году — 6,2 тыс., в 2017 году — 5,1 тыс. человек, в 2018 году — 3,4 тыс. человек.

«В то же время надо отметить, что ежегодная выбранная квота работодателями — фактическое использование иностранных работников, составляет около 60%», — комментируют в Минтрудсоцзащиты РТ.

Исходя из текущей потребности работодателей, в течение года квота неоднократно корректируется. Так, в 2016-м году первоначально утвержденная квота в объеме 5689 человек изменялась пять раз и в результате составила 6165 разрешений на работу. В 2017 году первоначально утвержденная квота в объеме 4097 разрешений корректировалась 8 раз.

87,3% иностранцев трудятся в сфере строительства бетонщиками, каменщиками, арматурщиками, облицовщиками-плиточниками, монтажниками. Фото Максима Платонова



«В настоящее время предварительная квота составляет 5131, однако до конца года изменится в сторону уменьшения и составит 3452 разрешения на работу. Первоначальная квота на 2018 год установлена в объеме 3464 разрешений на работу, она также будет изменяться», — сообщили «Реальному времени» в Министерстве труда, занятости и социальной защиты Татарстана.

Чаще всего приезжают из Турции, Северной Кореи и Китая

Где больше всего задействованы иностранцы в Татарстане? Прежде всего, на стройке (в 2018 году для этого вида деятельности планируется выделить 1291 квоту) и в сфере машиностроения (813). Для руководителей запланировано 50 квот, специалистов в области естественных и инженерных наук — 83, водителей и машинистов — 105. Меньше всего нуждается Татарстан в иностранных специалистах среднего уровня квалификации (18) и квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий (16) и операторах и аппаратчиках промышленных установок (13).

Чаще всего в республику привлекаются граждане Турции, Северной Кореи и Китая. По данным Минтрудсоцзащиты РТ, 87,3% иностранцев трудятся в сфере строительства бетонщиками, каменщиками, арматурщиками, облицовщиками-плиточниками, монтажниками. Следующие по популярности — обрабатывающее производство (6,3%) и культура и спорт (2,2%).

Ранее «Реальное время» писало, что квоты на привлечение иностранных работников в 2017 году получили 38 татарстанских компаний. Самую крупную квоту на привлечение иностранцев получила компания «Гемонт» — подрядчик строительства комплекса глубокой переработки тяжелых остатков на нефтеперерабатывающем заводе «ТАИФ-НК» в Нижнекамске. Компания имеет право привлечь в 2017 году 2500 турецких рабочих по 15 специальностям с зарплатами от 75 до 96 тыс. рублей в месяц. Строительные компании «СпецРемСтрой», «РеМарка», «ЭТС Раквон», «Приволжьежилстрой», «Денкострой» и «Генстрой» получили квоты на привлечение 1 158 рабочих из Кореи.

Восьмерых тренеров с Кубы, из Болгарии, США и Италии обеспечивает работой казанский волейбольный клуб «Зенит». Фото Романа Кручинина (zenit-kazan.com)

От учителей английского до массажисток из Таиланда: кого еще ждут в Татарстане

Порой в Татарстан приезжают из экзотических, с точки зрения потока трудовых мигрантов, стран. К примеру, в 2016-м году прибыло 25 граждан Германии, семь граждан Великобритании, шесть граждан Болгарии, двое итальянцев, 20 граждан Сербии и 10 сирийцев. Семь человек приехали из США, три человека из Франции и один норвежец. Очевидно, что едут они не на стройки.

Ежегодно контракты с экспатами продлевают спортивные клубы. Например, восьмерых тренеров с Кубы, из Болгарии, США и Италии обеспечивает работой казанский волейбольный клуб «Зенит». Еще с шестью специалистами сотрудничает хоккейный клуб «Динамо-Казань». А одноименный женский волейбольный клуб привлекает 13 иностранных специалистов.

Крупную квоту для иностранцев получила на 2017 год компания «Премиум Инглиш», обучающая английскому языку Кабинет министров Татарстана, министерства и ведомства, а также ряд крупных компаний республики. В Казань на работу планировалось привлечь 44 преподавателя из англоязычных стран. Поваров из Европы выписывали несколько ресторанов, а 15 массажисток из Таиланда — спа-салон.