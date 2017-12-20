«Корзина золотых яиц» для регионов: Татарстан и Башкирия — лидеры по получению средств на образование

На культурное наследие Татарстан получит от Москвы 2,5 млн рублей, на охрану здоровья… 5,4 млн

В придуманной Дмитрием Медведевым в 2011 году «корзине» единой субвенции в ближайшие 3 года 70% «золотых яиц» передадут регионам на финансирование ЗАГСов. Не «перебросят» ли губернаторы «загсовые» миллионы на другие социальные нужды? Например, Татарстан на объекты культурного наследия получит от Москвы в 2018 году всего 2,5 млн рублей, а на охрану здоровья и того меньше 5,4 млн (причем в 2019—2020 году сумму снизят в два раза). И хотя Татарстан и Башкортостан — лидеры среди регионов по получению средств на сферу образования, объем субвенций отраслей, входящих в единую субвенцию, к 2020 году практически не вырастет, а в 2019 году — в Татарстане — еще и упадет. Подробности — в материале «Реального времени».

Как Дмитрий Медведев «придумывал» единую субвенцию

Федеральный центр оказывает помощь регионам через разные инструменты: дотации, субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты. В 2011 году тогдашний президент РФ Дмитрий Медведев предложил ввести единую субвенцию для регионов (на тот момент выделялись отдельные субвенции числом 21 под каждое делегированное полномочие; к 2013 году их стало 23).

Предполагалось, что в корзине единой субвенции будет сразу несколько направлений: от лесного хозяйства до образования. Целью этой небольшой реформы было усиление самостоятельности регионов: получившие единые субвенции субъекты РФ практически могли сами решать, на какие цели тратить миллионы, «перекидывая» субвенции с «объектов культурного наследия» на «охрану здоровья». Чтобы минимизировать риски, федеральные власти сделали контролирующим органом Минрегионразвития РФ, а траты «привязали» к неким целевым показателям, которых за выделенные Москвой деньги необходимо было региональным властям достичь. В регионах начинания встретили со скепсисом: возможностей для маневра было немного, зато существовала опасность, что при «суммировании» прежних субвенций «потеряют» необходимые средства. И субвенций этих в итоге окажется недостаточно для достижения требуемых федеральными органами целевых показателей. Конкретную сумму на конкретные цели, уверяли отдельные регионы, проще защитить, а федералы в «общий котел» зачастую дают недостаточно средств.

Предполагалось, что в корзине единой субвенции будет сразу несколько направлений: от лесного хозяйства до образования. Фото minleshoz.tatarstan.ru



Возмутились и представители отрасли лесного хозяйства: последовал вал протестов против выделения денег хозяйству через механизм «единой субвенции». Было непонятно, какими целевыми показателями эти суммы вытребовать с Москвы, предполагалось, что власти регионов скорее будут перераспределять деньги в пользу больниц и школ, а лесу субвенции будут доставаться по остаточному признаку. С учетом плана по единой субвенции, где лесные деньги составляли бы 70%, очевидно, что губернаторов искушали бы потратить деньги в «экстренном порядке» на социальные нужды, особенно в предвыборные сезоны.

Основной упор единой субвенции сделали на финансирование ЗАГСов

Субвенция изначально — вид денежного пособия местным органам власти со стороны государства, выделяемого на определенный срок на конкретные цели; в отличие от дотации субвенции подлежат возврату в случае нецелевого использования или использования не в установленные ранее сроки. Вопрос в том, как решать, целевое или нецелевое было использование? И кому решать? Видимо, чтобы перестраховаться, для начала из «корзины» убрали лесное хозяйство: из десяти направлений осталось девять. Во-вторых, размер единой субвенции сделали относительно небольшим: в 2014 году выделили 10,33 млрд руб­лей, план на 2015 год составил 10,42 млрд, в 2016 году — 10,42 млрд. На планируемый трехлетний период в единую субвенцию входило восемь субвенций.

Судя по планам на 2018—2020 год в «коризне» остались все те же направления. Пока через единую субвенцию тому же Татарстану выделяются деньги:

на организацию, регулирование и охрану водных биологических ресурсов; на область охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов); на государственную регистрацию актов гражданского состояния; в том числе на обеспечение мероприятий по переводу в электронную форму книг госрегистрации актов IQ состояния; на осуществление деятельности, связанной с перевозкой между субъектами РФ несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и т. д.; на объекты культурного наследия; на охрану и использование охотничьих ресурсов; на охрану здоровья; на сферу образования.

Чем больше актов гражданского состояния будет составлено в форме электронного документа, тем меньше у федералов будет к региональным ЗАГСам претензий. Фото Олега Тихонова



В 2020 году прекратят выделять деньги на обеспечение мероприятий по переводу в электронную форму книг государственной регистрации актов гражданского состояния — предполагается, по-видимому, что к тому времени все введут в компьютер. К слову, в 2017 году на ЗАГСы выделили меньше денег, чем планировалось, пообещав выделить больше в 2018 году (с целевыми показателями эффективности этого направления можно ознакомиться тут: чем больше актов гражданского состояния будет составлено в форме электронного документа, тем меньше у федералов будет к региональным ЗАГСам претензий). В 2020 году деньги на «компьютеризацию» актов состояния регионам выделять уже не будут.

Не «перебросят» ли губернаторы «загсовые» миллионы на социальные нужды?

В 2018—2020 годы размер единой субвенции не будет особенно увеличен. Если в 2017 году регионам выделили 12, 6 млрд рублей, в 2018 году выделят 13,6 млрд, в 2019 — 12,5 млрд рублей, в 2020 году — всего 10,5 млрд рублей. В Минфине РФ объясняют, что действие перечня субвенций, формирующих единую субвенцию, продлят до 2020 года: «это позволит улучшить условия для формирования региональных бюджетов на среднесрочный период, профинансировать расходные обязательства регионов, на исполнение которых предусмотрены субвенции, формирующие единую субвенцию, в очередном финансовом году в более ранние сроки». С 2014 по 2020 год, таким образом, Москва выделит в рамках единой субвенции 80,3 млрд рублей. Для сравнения, в момент старта миниреформы в 2014 году общий объем межбюджетных трансфертов составил 1,4 триллиона рублей, в том числе дотаций — 629,1 млрд (46,9% от общего объема трансфертов), субсидий — 328,1 млрд (24,5%), всех субвенций — 319,6 млрд (23,9%), иных межбюджетных трансфертов — 62,2 млрд (4,7%).

Уменьшение объемов единой субвенции связано с реализацией компьютеризации регистрации актов гражданского состояния. К примеру на ЗАГСы в 2014 году приходилось 70,2% всех средств единой субвенции (7,25 млрд рублей) — для сравнения, на охрану и использование охотничьих ресурсов — 12,3% (1,27 млрд рублей). В 2018 году на госрегистрацию актов гражданского состояния регионам выделят 10,8 млрд рублей из 13,6 млрд (почти 80%). В 2019 году — 9,5 млрд рублей из 12,4 млрд рублей (76%). В 2020 — 7,5 млрд рублей из 10,5 млрд рублей (71,5%). Таким образом, на все остальные направления выделяется менее трети всей единой субвенции: в 2018 году — 2,8 млрд рублей, в 2019 году — 2,9 млрд рублей, в 2020 — почти 3 млрд рублей. Смогут ли губернаторы все эти годы сдержать свое желание «перебросить» многомиллионные средства с ЗАГСов на другие, более важные для социального спокойствия регионов вещи?

На охрану объектов культурного наследия Москва выделит Татарстану сумму в 2,5 млн рублей, очевидно, недостаточную даже для косметического ремонта отдельного казанского особняка. Фото Дмитрия Резнова

На культурное наследие РТ получит от Москвы 2,5 млн рублей, на охрану здоровья — 5,4 млн

Татарстан не входит в десятку регионов, которым через механизм единой субвенции выделяется больше всего средств, — РТ занимает лишь 11-е место (уступая, например, в ПФО Башкортостану, занимающему 6-е место, — возможно, вследствие большей численности населения РБ). В 2018 году Татарстану выделят единой субвенции на 286,4 млн рублей, из них, разумеется, большая часть — 220,1 млн рублей — должна пойти ЗАГСам (и 71,4 млн из 220 млн — обязана пойти на компьютеризацию записей актов). Сфере образования в результате остается лишь 38,5 млн рублей, это второе по величине отпущенных Москвой Татарстану средств. На третьем месте — охрана и использование охотничьих ресурсов: 19,1 млн рублей. На организацию, регулирование и охрану водных и биологических ресурсов, несмотря на обширный волжско-камский бассейн на территории РТ отпущено будет всего 314 тыс. рублей (отдельные дорогие катера региональных чиновников стоят больше). На на охрану объектов животного мира — жалкие 86 тыс. рублей (зарплата отдельных чиновников много выше). На охрану объектов культурного наследия Москва выделит Татарстану сумму в 2,5 млн рублей, очевидно, недостаточную даже для косметического ремонта отдельного казанского особняка. На охрану здоровья РТ получит от Москвы тоже очень мало: 5,4 млн рублей. Впрочем, не стоит забывать, что регионы вольны в теории «перекинуть» деньги ЗАГСа на больницы или культурное наследие.

В Башкортостане, помимо такого же очевидного перекоса в сторону ЗАГСов (Москва даст в 2018 году РБ почти 300 млн рублей на это дело), структура субвенций похожа на татарстанскую: 36,8 млн рублей на образование, 23,7 млн рублей на охотничьи ресурсы. На объекты культурного наследия Уфа получит заметно меньше Казани: порядка 700 тыс. рублей, на охрану здоровья — более чем в два раза меньше: 2,5 млн рублей.

Больше всего по линии единой субвенции в 2018—2020 годах получит Москва (666 млн рублей, из которых 580 млн рублей пойдет ЗАГСам), Московская область (522,5 млн рублей, из них 431,8 млн рублей пойдет ЗАГСам), Свердловская область (440 млн рублей), Краснодарский край (408 млн рублей) и Красноярский край (371,7 млн рублей).

Основное увеличение финансирования Москвой Татарстана придется на… охрану и использование охотничьих ресурсов. Фото Александра Шакирова

Татарстан и Башкортостан — лидеры среди регионов по получению средств на образование

Интересно, что несмотря на снижение финансирования направления ЗАГСов, финансирование субвенциями других областей в 2019—2020 годах существенно не увеличится. Без ЗАГСов объем единой субвенции Татарстану в 2018 году составил бы 66,2 млн рублей. В 2019 году он еще уменьшится до 64,3 млн рублей и только в 2020 году чуть подрастет — до 65,1 млн рублей. В 2019 году Татарстан получит меньше денег на охрану здоровья: не 5,3 млн рублей, а лишь 2,6 млн рублей (при том что в целом по стране объем финансирования чуть вырастет: со 173,2 млн рублей до 174,8 млн рублей). В 2020 году, когда основная часть финансирования программы ЗАГСов будет завершена (на перевод актов состояния в электронный вид денег выделяться уже не будет), основное увеличение финансирования Москвой Татарстана придется на охрану и использование охотничьих ресурсов. По всем остальным сферам существенного изменения не произойдет: на сферу образования в 2020 году РТ получит 38,9 млн рублей (напомним, в 2018 году цифра составит 38,5 млн рублей), на охрану здоровья — 2,7 млн рублей (при том, что в 2018 году выделят в 2 раза больше 5,4 млн рублей), на объекты культурного наследия тоже 2,7 млн рублей (в 2018 — 2,5 млн рублей), на охрану водных ресурсов — 320,4 тыс.

Впрочем, стоит отметить, что Татарстан и Башкортостан — лидеры среди регионов по получению средств на образование: РТ в 2018 году получит 38,5 млн рублей, РБ — 36,8 млн рублей, в 2019 — 38,7 и 37 млн рублей, в 2020 — 39 и 37,3 млн рублей. Для сравнения, Красноярский край в 2018—2020 году на образование получит 36,5—36,7 млн рублей, Московская область — 34,3—34,5 млн рублей, Москва — всего 23,8—24 млн рублей. По получению субвенций на охрану здоровья в 2018 году Татарстан будет занимать 5-е место, уступая Москве, Питеру, Кранодарскому и Красноярскому краю, но в 2020 году переместится на 17-е место! По объемам получаемых средств на объекты культурного наследия в безусловных лидерах, что понятно, Питер и Москва: в 2018 году — 63 и 44 млн рублей соответственно; в 2020 — 66,8 и 46,5 млн рублей, что, конечно, несравнимо с получением РТ 2,5 млн рублей. Татарстан здесь занимает лишь 27-е место.…