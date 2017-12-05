Татарстану напророчили увеличение реальных зарплат

Финансовый университет прогнозирует и повышение доходов россиян, и устойчивый рост российской экономики

Фото: Дамира Хайрулина

Финансовый университет при правительстве РФ прогнозирует рост зарплат россиян как в краткосрочной перспективе, так и в долгосрочной. Соответствующие выводы были сделаны по результатам исследования индекса потребительских настроений. Что интересно, если индекс Татарстана в краткосрочной перспективе оказался практически в два раза выше общероссийского, то большая часть ПФО показала результаты, которые с большой натяжкой можно назвать позитивными. Подробности — в материале «Реального времени».

Зарплаты растут, а рубль укрепляется?

От Финансового университета при правительстве РФ подоспел ноябрьский индекс потребительских настроений. Он включает в себя «короткий» индекс, по которому можно судить о динамике потребительской активности и реальной зарплаты на ближайшие несколько месяцев, и «длинный», который отражает уровень потребительской активности и перспективы изменения реальной зарплаты в течение года. Эти показатели измерялись в регионах с населением более полумиллиона человек.

«Короткий» индекс, по результатам исследования, за ноябрь 2017 года составил 1,8 пункта. «Это говорит о том, что в ближайшее время реальная заработная плата в России будет расти», — делают вывод в Финансовом университете. Кстати, по итогам 2015-го и 2016 года этот индекс оставался примерно на том же уровне.

Перспективно оценивают эксперты и «длинный» индекс, который составил 10,5 пункта и вырос с 2015 года с отметки, близкой к семи пунктам, и с восьми пунктов в 2016 году.

«Это еще раз свидетельствует об устойчивых перспективах роста российской экономики по крайней мере до осени следующего года», — говорится в исследовании.

Кроме того, в ближайшее время прогнозируется рост потребительских цен в связи с возможным окончанием инфляционной паузы, вызванной хороший урожаем и укреплением рубля. Таким образом, по оценкам исследователей, инфляция в ближайшие месяцы может составить 5—6%. Правда, тут население спешат успокоить — рост ВВП страны также продолжится и за несколько кварталов может достигнуть 4—6% в годовом исчислении, а рубль по отношению к доллару либо будет стабилен, либо даже начнет расти.

Татарстан в начале списка, но далеко не первый

В ближайшие месяцы, по прогнозам, реальные зарплаты вырастут в Амурской (8,6 пункта) и Ленинградской областях (6,1), в Якутии, Краснодарском крае и Чечне. Первыми с конца, где повышения благосостояния населения ждать не стоит, называются Курганская область, Приморский край, Ростовская область, Коми и Крым.

Татарстан в этом списке в лидерах не оказался, но показатели республики плохими точно не назвать. РТ со своими 3,2 пункта разместилась на 12-м месте в рейтинге по «короткому» индексу, что говорит о почти двукратном превышении общероссийского значения. Однако эти данные существенно разнятся с данными Татарстанстата, которые говорят о падении в республике реальных доходов уже на протяжении трех лет, причем с 2017 года темпы падения стали выше общероссийских. Как писало «Реальное время», в январе — сентябре 2016 года падение доходов татарстанцев составило 4,2% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

Соседи РТ оказались в конце

Но вернемся к тому, как видят ситуацию в Финансовом университете. Из Приволжского федерального округа, помимо Татарстана, в первую двадцатку с позитивными показателями попали только два региона — Пензенская и Саратовская области с «коротким» индексом в 3,0 и 2,9 пункта соответственно.

Нижегородская область с индексом в 2,5 оказалась ближе к середине списка, еще меньше позитивных перспектив по росту заработной платы оказалось у жителей Самарской области, где индекс составил 2,2 пункта. Недалеко от Самары ушла Оренбургская область с 2,1 пункта. Тенденции в соседних с Татарстаном республиках и областях можно назвать уже отрицательными, так как их индексы скорее тяготеют к нулю. Друг за другом в сторону уменьшения идут Чувашия, Кировская, Ульяновская области и Марий Эл. Что интересно — еще ниже находится… столица России Москва, у которой «короткий» индекс был определен на уровне 1,3 пункта при «средней температуре в больнице» в 1,8.

Целый «букет» из регионов Приволжского федерального округа разместился в самом конце списка. Мордовия, Башкирия, Пермский край, Удмуртская область — индексы этих регионов составляют уже меньше единицы. Но с Крымом, где показатель ушел далеко в минус (-5,7), конечно, они не сравнятся.