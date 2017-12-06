Анхар Кочнева: «Убийством Салеха хуситы нажили себе множество новых врагов в Йемене»

Колонка ближневосточного журналиста об убитом «отце нации» Йемена Салехе и сорвавшемся интервью

Вероломное убийство бывшего президента Йемена Али Абдаллы Салеха обернется для хуситов серьезными проблемами, считает колумнист «Реального времени» с Ближнего Востока Анхар Кочнева. Новость о смерти влиятельного государственного деятеля в арабской стране несколько обескуражила нашу журналистку, поскольку ранее она договаривалась с ним об интервью. В авторской колонке, написанной для нашей интернет-газеты, Кочнева рассказывает, кем был Салех для йеменцев и что сейчас происходит в государстве, охваченном гражданской войной.

Не получившееся интервью

Согласие на встречу со мной для записи нескольких интервью Салех дал еще в первой половине этого года. Но летом ехать в такую жаркую страну, которой является Йемен, тяжело даже для меня. А на эту осень у меня были свои собственные планы. Договаривались на период после конца января, когда у меня планируется снижение нагрузки. Хотя начало декабря фигурировало в качестве альтернативного времени поездки.

Человек, который занимался организацией этой моей поездки, писал о том, что никак не может придумать, каким образом ввезти меня в страну. Дело в том, что большинство дорог из Адена, по его словам, контролируется ИГИЛом (организация запрещена в РФ, — прим. ред.). А аэропорт в самой Сане разбомблен уже давно Саудовской Аравией. Надеялись придумать что-то до января. Например, лететь можно было через Оман, однако потом пришлось бы ехать через весь Йемен по земле. А там тоже могло случиться все, что угодно.

«Согласие на встречу со мной для записи нескольких интервью Салех дал еще в первой половине этого года. Но летом ехать в такую жаркую страну, которой является Йемен, тяжело даже для меня». Фото anhar.ru



Традиции «подлинных арабов»

Для того, чтобы понимать, кем же был Али Абдалла Салех, надо понимать, что такое сам Йемен. Йменцы, наряду с оманцами, многими признаются «подлинными арабами»: это люди, которые сохраняют традиционный уклад жизни. А это — палка о двух концах: прямота и верность слову с одной стороны и архаичность и в чем-то даже дикость — с другой. Салех правил страной, где могли, к примеру, захватить в заложники туриста только за тем, чтобы вынудить правительство построить к селу новую дорогу. Самого заложника кормили как лучшего и дорогого гостя, но приятного в этом было все равно для удерживаемого насильно маловато. Именно из-за таких «обычаев» иностранцам приходилось ездить в ряд йеменских провинций с вооруженной охраной.

Кроме того, в самом Йемене в его современной истории уже случались междоусобные гражданские войны (вспомните хотя бы, что на фоне очередного подобного конфликта развиваются события первой части сериала «Русский перевод»). И вы поймете, какой непростой страной пришлось 33 года управлять убитому политику. Он один, видимо, и был способен справляться. Настоящий «отец нации», без дураков. Тот, кого уважали и кто был способен договариваться. Решил, видимо, договариваться в интересах народа и в этот раз, но не дали.

Ситуация в стране аховая: дороги, как мы помним, в руках экстремистов. Саудовские бомбардировки разрушают инфраструктуру, памятники истории, убивают и ранят людей. Из-за антисанитарных условий в стране наблюдается вспышка холеры и многих других инфекционных заболеваний. Прекращение огня было необходимо. Но хуситы — его вчерашние союзники — этого не хотели.

«Ситуация в стране аховая: дороги, как мы помним, в руках экстремистов. Саудовские бомбардировки разрушают инфраструктуру, памятники истории, убивают и ранят людей». Фото twitter.com

Хуситы нажили себе новых врагов

Сейчас мой друг, который приглашал меня в эту страну и договаривался о моей встрече с Али Абдалла Салехом, пытается покинуть опасный район. По городу уже ходят со списками «неугодных», убивают сразу или увозят, чтобы убить позднее. Арабские СМИ сообщают о том, что убиты уже более 200 солдат из отрядов Салеха и многие люди из руководства его партии.

Живущая в Йемене знакомая пишет о том, что вчера попыталась отбить схваченных у ее дома солдат, но хуситы не стали ее слушать, затолкали обратно в дом. Хлеба у нее нет уже три дня, кончается вода. В городе и особенно в дипломатическом квартале, где находится ее дом и дворец президента страны, царит ужас, который усиливают саудовские бомбардировки: дворец находится в руках хуситов.

Чем закончится для Йемена этот поворот его истории? Сказать трудно. Ясно одно: хуситы нажили себе множество новых врагов. Убийство лидера клана для Йемена — это очень серьезно. А это значит, что крови будет много: по местному обычаю, вернуть в ножны вынутый из них традиционный кинжал можно, только обагрив его кровью обидчика.

Анхар Кочнева