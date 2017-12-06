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Анхар Кочнева: «Убийством Салеха хуситы нажили себе множество новых врагов в Йемене»

07:00, 06.12.2017 25

Колонка ближневосточного журналиста об убитом «отце нации» Йемена Салехе и сорвавшемся интервью

Анхар Кочнева: «Убийством Салеха хуситы нажили себе множество новых врагов в Йемене» Фото: premier.gov.ru

Вероломное убийство бывшего президента Йемена Али Абдаллы Салеха обернется для хуситов серьезными проблемами, считает колумнист «Реального времени» с Ближнего Востока Анхар Кочнева. Новость о смерти влиятельного государственного деятеля в арабской стране несколько обескуражила нашу журналистку, поскольку ранее она договаривалась с ним об интервью. В авторской колонке, написанной для нашей интернет-газеты, Кочнева рассказывает, кем был Салех для йеменцев и что сейчас происходит в государстве, охваченном гражданской войной.

Не получившееся интервью

Согласие на встречу со мной для записи нескольких интервью Салех дал еще в первой половине этого года. Но летом ехать в такую жаркую страну, которой является Йемен, тяжело даже для меня. А на эту осень у меня были свои собственные планы. Договаривались на период после конца января, когда у меня планируется снижение нагрузки. Хотя начало декабря фигурировало в качестве альтернативного времени поездки.

Человек, который занимался организацией этой моей поездки, писал о том, что никак не может придумать, каким образом ввезти меня в страну. Дело в том, что большинство дорог из Адена, по его словам, контролируется ИГИЛом (организация запрещена в РФ, — прим. ред.). А аэропорт в самой Сане разбомблен уже давно Саудовской Аравией. Надеялись придумать что-то до января. Например, лететь можно было через Оман, однако потом пришлось бы ехать через весь Йемен по земле. А там тоже могло случиться все, что угодно.

«Согласие на встречу со мной для записи нескольких интервью Салех дал еще в первой половине этого года. Но летом ехать в такую жаркую страну, которой является Йемен, тяжело даже для меня». Фото anhar.ru

Традиции «подлинных арабов»

Для того, чтобы понимать, кем же был Али Абдалла Салех, надо понимать, что такое сам Йемен. Йменцы, наряду с оманцами, многими признаются «подлинными арабами»: это люди, которые сохраняют традиционный уклад жизни. А это — палка о двух концах: прямота и верность слову с одной стороны и архаичность и в чем-то даже дикость — с другой. Салех правил страной, где могли, к примеру, захватить в заложники туриста только за тем, чтобы вынудить правительство построить к селу новую дорогу. Самого заложника кормили как лучшего и дорогого гостя, но приятного в этом было все равно для удерживаемого насильно маловато. Именно из-за таких «обычаев» иностранцам приходилось ездить в ряд йеменских провинций с вооруженной охраной.

Кроме того, в самом Йемене в его современной истории уже случались междоусобные гражданские войны (вспомните хотя бы, что на фоне очередного подобного конфликта развиваются события первой части сериала «Русский перевод»). И вы поймете, какой непростой страной пришлось 33 года управлять убитому политику. Он один, видимо, и был способен справляться. Настоящий «отец нации», без дураков. Тот, кого уважали и кто был способен договариваться. Решил, видимо, договариваться в интересах народа и в этот раз, но не дали.

Ситуация в стране аховая: дороги, как мы помним, в руках экстремистов. Саудовские бомбардировки разрушают инфраструктуру, памятники истории, убивают и ранят людей. Из-за антисанитарных условий в стране наблюдается вспышка холеры и многих других инфекционных заболеваний. Прекращение огня было необходимо. Но хуситы — его вчерашние союзники — этого не хотели.

«Ситуация в стране аховая: дороги, как мы помним, в руках экстремистов. Саудовские бомбардировки разрушают инфраструктуру, памятники истории, убивают и ранят людей». Фото twitter.com

Хуситы нажили себе новых врагов

Сейчас мой друг, который приглашал меня в эту страну и договаривался о моей встрече с Али Абдалла Салехом, пытается покинуть опасный район. По городу уже ходят со списками «неугодных», убивают сразу или увозят, чтобы убить позднее. Арабские СМИ сообщают о том, что убиты уже более 200 солдат из отрядов Салеха и многие люди из руководства его партии.

Живущая в Йемене знакомая пишет о том, что вчера попыталась отбить схваченных у ее дома солдат, но хуситы не стали ее слушать, затолкали обратно в дом. Хлеба у нее нет уже три дня, кончается вода. В городе и особенно в дипломатическом квартале, где находится ее дом и дворец президента страны, царит ужас, который усиливают саудовские бомбардировки: дворец находится в руках хуситов.

Чем закончится для Йемена этот поворот его истории? Сказать трудно. Ясно одно: хуситы нажили себе множество новых врагов. Убийство лидера клана для Йемена — это очень серьезно. А это значит, что крови будет много: по местному обычаю, вернуть в ножны вынутый из них традиционный кинжал можно, только обагрив его кровью обидчика.

Анхар Кочнева
Справка

Анхар Владимировна Кочнева — журналист, блогер.

  • Автор статей, посвященных Ближнему Востоку, участник туристических форумов. С 1999 года работала турагентом в Сирии, Иордании и Ливане. Составила путеводители по Иордании и Каиру. С началом гражданской войны в Сирии работала координатором приезжавших в страну журналистских групп из СНГ.
  • В октябре 2012 года была захвачена боевиками, находилась в плену 153 дня, затем сбежала.
  • Позже вернулась в Дамаск и продолжила работу в журналистской сфере.
  • В настоящий момент проживает в Ливане.
  • Публикации выходят на собственном сайте anhar.ru, на порталах jordanclub.ru, beirut.ru и в изданиях «АиФ», «Ридус», «Утро.ру» и других. Ведет блог в «Живом журнале» (anhar.livejournal.com). Колумнист «Реального времени».

ОбществоВласть
комментарии 25

комментарии

  • Анонимно 06 дек
    да, на Ближнем Востоке друг друга мочат, как мясники, ценность жизни нулевая там. больше 300 млн арабов и ничего регион в порядок привести не могут. кончится эра нефти рано или поздно останутся на верблюдах
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    Anhar Kochneva 06 дек
    а шо - в Йемене или в Ливане (не говоря про Иорданию) уже кто-то нашел нефть???
    Регион был в полнейшем порядке после того, как отсюда наглосаксов выперли. Но наглосаксы снова решили вернуться.
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    Анонимно 06 дек
    Нефтяные же государства, все воду там мутят самые большие государства. хотят к рукам прибрать
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    Anhar Kochneva 06 дек
    кто нефтяной??
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    Анонимно 07 дек
    я не писал что все государства на Бл. Востоке с нефтью, но это нефтяной регион и запасы нефти (также фаза) там громадные под контролем арабов. Конечно легко винить во всех бедах англосаксов. Арабы слабы экономически и интеллектуально, они не могут противостоять эффективно. Обьясняю одно из правил политики для вас, Анхар: если ты слаб на тебя нападут и будут использовать, другого не дано! Или будешь сильным или ты жертва!
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  • Анонимно 06 дек
    Эта девица все время с какими-то боевиками дружит. С нормальными не может?
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    Анонимно 06 дек
    ну что за глупость ты написал? высказался ради того, чтобы высказаться?
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    Анонимно 06 дек
    Девице 45 лет. И дружит она в данном случае с законным президентом страны.
    Садись: "двойка"!
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    Анонимно 06 дек
    Ну, вообще-то, Али Абдулла Салех - это бывший президент Йемена.
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    Anhar Kochneva 06 дек
    о чем и речь. Сильно плохие у меня компании, угу.
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  • Анонимно 06 дек
    С чего Кочнева решила, что это хуситы убили? Свои могли запросто его. И убрали неудобного человека, и натравили всех на своих врагов - хуситов. И еще сильней развязали руки саудовцам и другим иностранным интервентам.
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    Анонимно 06 дек
    А у Кочневой есть телефонная запись переговоров с очевидцем событий. Она даже знает, что он ещё немного был жив и умер от ран.
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    Анонимно 06 дек
    это кочнева что ли отвечает? или кто-то за нее?
    Ответить
    Anhar Kochneva 06 дек
    она самая. С телефона не авторизовало.
    Ответить
  • Анонимно 06 дек
    Этот Салех за что боролся... Получил по заслугам
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    Anhar Kochneva 06 дек
    за что? При нем в стране 33 года мир был. Две страны в одну объединил.
    Откуда вообще у подобных вам эта манера - пытаться быть затычкой в каждой бочке, даже если абсолютно не подходите по размеру?
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  • Анонимно 06 дек
    Кто будет вместо Салеха теперь?
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    Anhar Kochneva 06 дек
    говорят, что его сын Мухаммад один из вариантов.
    Но вообще в партии уже вырезали часть знаковых фигур. То есть, обоюдная резня обеспечена, политиков особо нет. И нет политического пути выхода из конфликта.

    Я сейчас пишу книгу о Ливане, так вот: там убили двух президентов-миротворцев, которые пытались остановить гражданскую войну. Один успел пробыть на своем посту только 17 дней...
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  • Анонимно 06 дек
    Пусть бы Кочнева рассказала о своем побратимстве с хамасом и хезбаллой. Тогда и будет ответ насчет ее отношений с боевиками.
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    Anhar Kochneva 06 дек
    Деточка: я палестинка, но ни разу не с Хамасом. Вообще ни одного живого хамасовца в глаза не видела.
    Хезбалла молодцы. Бьют понаехавшую со всего мира в Сирию нечесть. Но ни в каких отношениях я с ними не состою :)
    Обосратушки - перепрятушки?
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  • Анонимно 06 дек
    жалко что сорвалось интервью
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    Anhar Kochneva 06 дек
    должно было быть несколько для разных изданий и каналов. И для документальных фильмов хотела сделать пару реплик.
    Надо было, блин, ехать летом.
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    Анонимно 06 дек
    Наверно Кочнева не палестинка а еврейка. От туда и все комплексы
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  • Анонимно 06 дек
    Кроме предсказаний - ничего. А разве Салех не пытался захватить Сану у хуситов, используя верные ему силы? Разве не пытался с сауйдитами договорится, за спиной у хуситов? Разве саудиты не помогли ему, нанеся множество авиаударов во время захвата Саны?

    Где граница между предательством и умением договариваться?
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    Anhar Kochneva 07 дек
    Салех и его люди не резали бывших своих, по крайней мере.
    А хуситы именно этим сейчас вовсю и занимаются. Раненых в больницах добивают, сегодня митинг голодных женщин разогнали пулями.
    Исторически с хуситами Салех воевал еще будучи президентом. Потом дал им шанс, вступив с ними в коалицию. Но они как были баранами, жующими наркотический кат, так, видимо, и остались ими.
    В ноябре они уже пытались устроить на него покушение. Такие, прям, друзья - куда там таких не "предавать".
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