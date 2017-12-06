«Фридом Финанс» подарил гостям «Реального рейтинга» сертификаты на получение акций крупных корпораций

Фото: Максим Платонов

В минувшую пятницу в ресторане Love story на Кремлевской набережной прошла церемония вручения первой деловой премии Поволжья «Реальный рейтинг». На протяжении нескольких месяцев аналитики интернет-газеты «Реальное время» вместе с федеральными и региональными экспертами исследовали показатели крупных игроков финансового рынка. По итогам премии четыре награды из десяти получили компании Татарстана, остальные отправились в Нижегородскую и Самарскую области, Пермский край, Башкортостан и Чувашию.

Одним из ведущих партнеров мероприятия стала инвестиционная компания с десятилетним опытом работы в сфере американского, казахстанского и российского фондовых рынков «Фридом Финанс». Сегодня она занимает лидирующие позиции среди провайдеров брокерских и финансовых услуг в странах ближнего и дальнего зарубежья.



На церемонии вручения деловой премии представители компании «Фридом Финанс» появились не с пустыми руками — каждому из гостей они подарили сертификаты на получение акции мировых корпораций Hewlett-Packard Enterprise (HPE), Ford (F), General Electric (GE), Trivago (Trvg) или Groupon (GRPN).

«Подаренные сертификаты можно обменять на акции, обратившись к нам в офис на проспекте Ибрагимова, 58. Акции будут зачислены при открытии счета», — комментирует директор казанского филиала «Фридом Финанс» Марат Сабиров.

Описание акций и информация об их котировках в режиме реального времени представлены на официальном сайте инвестиционной компании «Фридом Финанс». Там же можно ознакомиться с биржевыми новостями, присоединиться к онлайн-семинарам для трейдеров и получить консультацию специалиста.

Отметим, что накануне, 5 декабря, инвестиционная компания «Фридом Финанс» презентовала в Казани размещение акций Банка Астаны на Московской бирже.

Светлана Спирина ведущая церемонии награждения Вручение премии «Реальный рейтинг» было выдержано в духе настоящего делового мероприятия. И партнеры, и организаторы сделали все, чтобы собравшееся деловое сообщество приятно провело вечер. Особенно мне запомнились два партнерских решения: аукцион с продажей кусочка Луны и, конечно же, подаренные всем гостям вечера сертификаты на акции ведущих мировых компаний. Это было очень оригинально, ни на одном из деловых мероприятий я таких щедрых партнеров не встречала. Отличная идея!

Дусаев Марат директор компании «Агроинновация» Во время церемонии я сидел за одним столом с директором казанского филиала компании «Фридом Финанс» Маратом Сабировым. Было интересно познакомиться и пообщаться с таким экспертом по вопросам инвестирования, как он. Мы договорились встретиться на неделе и активировать сертификат на акцию компании Trivago, который мне вручили. Идея дарить подобные сертификаты довольно оригинальная. Вероятно, подарок от «Фридом Финанс» станет для меня первым шагом на пути к бирже. Думаю, инвестировать в акции сегодня — выгодно и актуально.

Ольга Сербина руководитель PR-агентства PRIORITY Мне вручили сертификат на акцию компании Trivago. Планирую обратиться в «Фридом Финанс» за консультацией специалиста, чтобы совместно с ним принять решение о том, как использовать данный сертификат. Опыта игры на бирже у меня нет, но тема мне очень интересна. Если у человека есть свободные деньги, то почему бы ему не диверсифицировать инвестиционный портфель и не разместить его в подобных инструментах. Идея подарка от «Фридом Финанс» очень прикольная. Думаю, после такого многие из приглашенных на ваше мероприятии будут посвящены в культуру биржевой торговли.

Дамир Аитов учредитель ООО «Гараж Фактори» Я никогда не инвестировал в акции и пока не планирую активировать сертификат, но идея с подарком была интересной. Мне вручили сертификат на акции компании Ford.

Ленар Кашапов руководитель PR-агентства «Априори» К сожалению, у меня под рукой нет сертификата, поэтому я не могу назвать компанию, акции которой там указаны. Поскольку рынок акций отношу к разряду рискованных, такой вид инвестирования пока не рассматривал, но буду приглядываться. Предложение «Фридом Финанс» интересное и может стать импульсом к началу погружения в тему. Думаю, что первой компанией, к которой если и буду обращаться за советом по инвестициям, станет «Фридом Финанс».

Фото: Максим Платонов