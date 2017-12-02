«Реальный рейтинг»: кто получил первую деловую премию Поволжья

10 компаний с лучшими финансовыми показателями объявлены на торжественной церемонии в Казани

Фото: Олег Тихонов

1 декабря в ресторане Love story на Кремлевской набережной состоялось вручение премии «Реальный рейтинг» — первой деловой премии Приволжского федерального округа. Обладателями премии стали 10 компаний из Татарстана, Башкортостана, Чувашии, Пермского края, Нижегородской и Самарской областей. Подробности в репортаже «Реального времени».

Лучшее время, чтобы подводить деловые итоги года

В Новый год принято подводить личные итоги и загадывать желания. Чтобы подвести деловые итоги года, «Реальное время» выбрало первый день зимы, когда атмосфера семейного праздника еще не настолько сильна, чтобы отвлекать от работы. Пожелания счастья и добра — впереди. Пока оцениваем цифры, делимся достижениями, мотивируем себя на новые успехи.

«Это не просто награждение самых крупных или самых активных участников рынков. В основе его лежит исследование целого ряда финансовых показателей более тысячи поволжских компаний. Аналитический отдел «Реального времени» изучил не только обороты, но и суммы уплачиваемых налогов, рентабельность. Авторитетные федеральные эксперты приняли участие в разработке методики. Расставив вес финансовых показателей, определили их значимость в общем результате деятельности компаний», — рассказала о премии Анна Саушина, директор медиакомпании «Реальное время».

«Это не просто награждение самых крупных или самых активных участников рынков. В основе его лежит исследование целого ряда финансовых показателей более тысячи поволжских компаний», — рассказала Анна Саушина. Фото Олега Тихонова



Только цифры и никаких эмоций

Премия «Реальный рейтинг» 2017 года вручается в 10 номинациях. 10 самых успешных компаний выбираются из лонг-листа, включающего 100 названий. Но даже просторный зал ресторана Love story не смог бы вместить всех причастных к высоким достижениям. За каждой наградой, врученной номинантам, стоит труд сотен и тысяч сотрудников, вложивших время, знания и силы в общий результат. «Реальный рейтинг» — это история о реальных людях.

Чтобы выбор лидеров не зависел от личных пристрастий и громких имен, организаторы отказались от идеи голосования. Аналитический отдел «Реального времени» оценивал публичную информацию о размере активов, объеме выручки от продаж (минус НДС, акцизы и другие обязательные платежи), о чистой прибыли, объемах выплаченных налогов и рентабельности. Для банков оценивались также уставный фонд, кредитный портфель, доля ссудной задолженности и другие специальные показатели. Вместе с аналитическим отделом над оценкой работали приглашенные федеральные и региональные эксперты.

Премия «Реальный рейтинг» 2017 года вручается в 10 номинациях. 10 самых успешных компаний выбирались из лонг-листа, включающего 100 названий. Фото Олега Тихонова



Татарстанских только 4 из 10

Важная особенность «Реального рейтинга» — межрегиональный масштаб. Большинство региональных драйверов рынка, даже если они пока не вышли на федеральный уровень, не ограничиваются работой в своем субъекте РФ. Федеральные игроки тоже действуют через представителей в нескольких регионах. Поэтому «Реальный рейтинг» — это премия для всего Приволжского федерального округа. Официальная регистрация в одном из субъектов ПФО было обязательным условием участия.

По итогам подсчета, четыре награды останется в Республике Татарстан. В номинации «Банковский сектор» первое место занял крупнейший из региональных банков «Ак Барс» Банк. В номинации «IT-компании» — динамично развивающаяся «Казань-Телематика». Ведущий автодилер — компания «Авто-Трейд», входящая в группу «ТрансТехСервис». Самый результативный — «ДНС-Альтаир».

В двух номинациях премию взяли компании из Нижегородской области: в «Пищевой промышленности» — «Кока-Кола Эйчбиси Евразия», а в «Продуктовом ретейле» — компания «Сладкая жизнь», которая входит в X5 Retail Group. В Самарскую область уедет премия в номинации «Сельское хозяйство» – ее получила компания «Био-тон», активно внедряющая инновации в агрикультуру. «Шумерлинский завод специализированных автомобилей» из Чувашии лидирует в номинации «Транспортная промышленность». «Завод строительных материалов и конструкций» из Башкортостана признан ведущей строительной компанией. Пермский край — это, конечно же, «Эр-Телеком Холдинг», известный брендом Дом.ru и удостоенный премии за «Телекоммуникация и связь».



«Реальное время» сравнительно недавно работает с регионами ПФО. Поэтому вполне вероятно, что в следующем году доля татарстанских компаний среди номинантов будет меньше, а вес других регионов — больше.

«Шумерлинский завод специализированных автомобилей» из Чувашии лидирует в номинации «Транспортная промышленность». Фото Олега Тихонова



Неважно, что вокруг стагнация: надо ставить большие цели

Ведущие вечера — известный медиаменеджер Светлана Спирина и предприниматель Сергей Акульчев — задавали живой и непринужденный тон всему, что происходило в зале. В перерывах между вручением наград выступала кавер-группа с легкой музыкой. Специальной частью программы был аукцион, организованный генеральным партнером премии электронной торговой площадкой ONLINECONTRACT. Участникам предложили приобрести участок на Луне. Хорошее деловое мероприятие состоялось и было выдержано в самом лучшем формате. Хотя вряд ли один праздничный вечер мог компенсировать предпринимателям все трудности, которые они прошли за этот год.

«В этом году на рынке автомобилей с пробегом стагнация. У некоторых предприятий рост совсем небольшой. Но мы не смотрим на среднерыночную ситуацию, а ставим более амбициозные цели. Поэтому и добиваемся большего», — рассказал «Реальному времени» Сергей Абдалов, руководитель компании «Авто-Трейд», заместитель коммерческого директора ГК «ТрансТехСервис».

Ильфан Губайдуллин, заместитель председателя правления «Ак Барс» Банка, поблагодарил всех журналистов за поддержку в сложный период для банковской системы Татарстана. «Мы регулярно подвергались информационным атакам, когда массово рассылались сообщения, что мы последуем за «Татфондбанком». Даже даты отзыва лицензии называли. Несмотря на это, за 9 месяцев у нас неплохая прибыль в 6,2 миллиарда. На будущий год запланировано много мероприятий по повышению качества сервиса. Будет модернизирован «Ак Барс Онлайн», более комфортными станут офисы. Это поможет лучше конкурировать с федеральными банками. Мы крепко стоим на ногах и будем дальше работать на благо населения», — заверил «Реальное время» Губайдуллин.

В перерывах между вручением наград выступала кавер-группа с легкой музыкой. Фото Олега Тихонова



Всегда знать, что нужно потребителю

Свой формат коммуникации с потребителем искали в 2017 году все номинанты «Реального рейтинга». Именно это помогает не только выживать на рынке, но и развиваться, уверен Тимур Баймуллин, глава Приволжского филиала X5 Retail Group: «Мы продаем не один товар, а формируем основной перечень продуктов, которые приобретает рядовой россиянин в «Пятерочке», «Карусели» и «Перекрестке». Такую корзину можно сформировать, только учитывая требования и ожидания покупателей. Помогают программы лояльности, такая как наша «Выручай-карта», где начисляются баллы».

Победитель в номинации «Ретейл» компания «ДНС-Альтаир» стала ближе к массовому потребителю, расширяя линейку предлагаемых товаров. Начав со специализации на продаже компьютеров и комплектующих, компания трансформировалась в поставщика бытовой техники, электроники для любых нужд. Хороший эффект дает открытие гипермаркетов в небольших городах, куда не спешат конкуренты.

Флагманским продуктом другого победителя «Реального рейтинга» компании «Эр-Телеком Холдинг» стал пакет «Дом.ru-конструктор», с которым потребитель может настроить услуги связи, кабельного телевидения и домашнего интернета под свои собственные требования. Гибкость и персональный подход позволили компании выделиться на конкурентном рынке, где сложно изобрести нечто принципиально новое.

Светлана Спирина и Сергей Акульчев задавали живой и непринужденный тон всему, что происходило в зале. Фото Олега Тихонова



Выигрывают инновации

В сфере информационных технологий представители Поволжья успели зарекомендовать себя в стремительно развивающейся сфере телематических систем. «Мы помогаем осуществлять мониторинг дорожного движения и даем актуальные цифры, чтобы принимать решения здесь и сейчас. С помощью наших инструментов дорожные службы, муниципалитеты, региональные правительства могут развивать транспортную сеть. За этот год мы существенно усилили команду и отладили бизнес-процессы. В следующем годы попытаемся интегрироваться во все дороги страны», — рассказал «Реальному времени» Марсель Нигметзянов, генеральный директор компании «Казань-Телематика». Ставка на прорывные технологии помогла ему заключить важные контракты и оказаться в топ-10 «Реального рейтинга».

Создатели «Реального рейтинга» постарались охватить максимальное количество разных отраслей. Но у всех участников церемонии вручения премии за 2017 год есть общая черта: они строят большие планы на самое ближайшее будущее, хотя не всегда готовы делиться подробностями. Следовательно, «Реальный рейтинг» 2018 года будет еще интереснее.

Список победителей

Автодилеры

ООО «АВТО-ТРЕЙД» (Татарстан) ОАО «РИАТ» (Татарстан) ООО «РАРИТЭК» (Татарстан)

IT-компании

ООО «КАЗАНЬ-ТЕЛЕМАТИКА» (Татарстан) ООО «КС» (Чувашия) ООО «ЭТП» (Татарстан)

Пищевая промышленность

ООО «КОКА-КОЛА ЭЙЧБИСИ ЕВРАЗИЯ» (Нижегородская область) АО «ЖИГУЛЕВСКОЕ ПИВО» (Самарская область) АО «АККОНД» (Чувашия)

Строительство

ООО «ЗСМИК» (Башкортостан) АО «СНХРС» (Башкортостан) ЗАО ППСО АО «АВИАКОР» (Самарская область)

Сельское хозяйство

ООО «КОМПАНИЯ БИО-ТОН» (Самарская область) ООО «ЧЕЛНЫ-БРОЙЛЕР» (Татарстан) ООО «ВЕРТУНОВСКОЕ» (Пензенская область)

Телекоммуникация и связь

АО «ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ» (Самарская область) АО «УФАНЕТ» (Башкортостан) ООО «ТЕЛЕКОМ-СЕРВИС» (Самарская область)

Транспортаная промышленность

АО «ШЗСА» (Чувашия) ПАО «КАМАЗ» (Татарстан) ООО «УАЗ» (Ульяновская область)

Банки

ПАО «АК БАРС» БАНК (Татарстан) ООО «РУСФИНАНС БАНК» (Самарская область) АО КОМБАНК «АРЗАМАС» (Нижегородская область)

Продуктовый ритейл

ООО «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ Н.Н.» (Нижегородская область) ООО «ТД «АККОНД» (Чувашия) ООО «ОПТОВИК» (Татарстан)

Ритейл

ООО «ДНС-АЛЬТАИР» (Татарстан) ООО «АГАВА» (Татарстан) ООО «ЧЕМПИОНЕРИЯ» (Башкортостан)

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Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Олег Тихонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Максим Платонов

Олег Тихонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Олег Тихонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Максим Платонов

Олег Тихонов

Максим Платонов

Олег Тихонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Максим Платонов

Олег Тихонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Олег Тихонов

Максим Платонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Олег Тихонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Олег Тихонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Максим Платонов

Олег Тихонов

Максим Платонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Максим Платонов

Олег Тихонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Генеральный партнер

Партнеры

Александр Гуров директор ONLINECONTRACT Почему мы решили стать генеральным партнером премии «Реальный рейтинг»? Процесс отбора победителей в премии очень схож со спецификой нашего бизнеса. На электронной торговой площадке ONLINECONTRACT мы создаем конкурентные условия для честной, открытой и реальной конкуренции между поставщиками. Выигрывают от этого все: покупатели получают лучшие условия, а поставщики — заказы крупных компаний. Чтобы отметить успехи и наших клиентов, в рамках премии мы учредили свои номинации — «Заказчик года» и «Поставщик года» — и наградили лучшие компании, работающие на площадке. Ими стали АО «Агросила» и ООО «Электропромсбыт». Для нас — большая честь стать генеральным партнером премии одного их самых авторитетных СМИ региона. Любой бизнесмен — по своей природе боец и лидер, а такие премии еще больше подстегивают: каждому хочется оказаться в числе самых успешных. В Татарстане, да и во всем Поволжье, действительно не хватало такой мотивирующей премии. Надеюсь, наше начинание с интернет-газетой «Реальное время» станет ежегодной доброй традицией и поводом для встречи лучших из лучших.

Марат Кабанов директор казанского филиала Tele2 В начале года Tele2 обновила стратегию, которая воплотилась в слогане «Другие правила». Теперь мы идем альтернативным путем: выходим за рамки привычного восприятия мобильного оператора и создаем новые тренды в отрасли, развивая цифровые сервисы. Поэтому не случайно на «Реальной премии» мы вручили дополнительный приз компании, которая, как и мы, использует в бизнесе особый подход.

Эмиль Хайруллов и.о. директора филиала ПАО «Ростелеком» в РТ У нас в «Ростелекоме» есть свой собственный проект «Топ-100», в рамках которого мы внедряем передовые решения компаний на ведущих предприятиях Татарстана. Мы очень благодарны «Реальному рейтингу», что у нас появилась редкая возможность увидеть всех самых значимых игроков рынка одновременно. Встретили и наших давних партнеров, и совершенно новые лица, с которыми мы будем рады начать сотрудничать. Очень ценно, что номинанты были выбраны максимально объективно на основе реальных финансовых показателей, а не по мнению анонимных экспертов. Уверен, что премия «Реальный рейтинг» станет ежегодным мероприятием, куда будут стремиться попасть все топы Поволжья, как актеры стремятся получить«Оскар». Премия «Реальный рейтинг» станет гарантом успеха и финансовой стабильности предприятия.

Марат Сабиров директор казанского филиала компании «Фридом Финанс» Нам нравится участвовать в предновогодних мероприятиях, когда подводятся итоги делового года, когда люди встречаются вместе, общаются, находят точки взаимодействия. Это всегда несет позитивный настрой. Мы ставим в приоритет участие в серьезных мероприятиях города, поэтому мы очень ценим дружбу с «Реальным временем», нам нравится серьезность вашего издания, мы каждый день читаем новости на сайте, понимаем ценность вашей информации и видим, какая аудитория ее читает и готовы с вами сотрудничать и далее.

Влада Кротова глава пресс-службы Казанского вертолетного завода Все, что делает интернет-газета «Реальное время», вызывает дикий интерес. Мало того, что у вас прекрасная аналитика, у вас одни из самых цитируемых материалов, вы всегда следите за трендами и всегда остро реагируете на то, что происходит на рынке. Интересно наблюдать за тем, как вы расширяете географию своих интересов и начинаете анализировать Республику Татарстан, показатели не только отдельных промышленных предприятий, а в срезе всего Приволжского федерального округа. Весь рейтинг, построенный на оценке предприятий с учетом федерального округа, — это интересно. Это новое и такого еще не было, любому руководителю любопытно посмотреть, на какой ступени находится его компания в сравнении с федеральными игроками.

Сергей Абдалов руководитель департамента автомобилей с пробегом компании «ТрансТехСервис» Победа «Авто-Трейда» — одного из самых перспективных направлений ГК «ТрансТехСервис» — заслуга всей нашей команды. Добиться высоких результатов было нелегко. Еще сложнее будет удержаться на том же уровне. Но мы будем стараться для наших клиентов, ведь они мотивируют нас на постоянное совершенствование работы и достижение высоких результатов. Мы сделаем все возможное и, надеюсь, встретимся вновь уже в следующем году на ежегодной премии «Реальный рейтинг».