«Мои три красные подруги на льду помогали не пропустить»

В первом противостоянии «Ак Барса» и «Нефтехимика» в сезоне победили Ежов и Ко

Первое из двухтатарстанских дерби в этом сезоне предвещало, пожалуй, самое тяжелое и «равное» противостояние за все годы его существования. «Нефтехимик» окреп до такой степени, что его победа ни для кого не стала бы сюрпризом. А вот казанские болельщики, похоже, отдали все свои эмоции на другом дерби — «зеленом», так что шумели в основном нижнекамцы, благо и поводов у них было больше. Какие «подруги» помогли Ежову в его феноменальной игре, сколько «волков» собралось в «Татнефть Арене», кто из форвардов «Ак Барса» занял «авансцену» и самое главное — когда «татарстанское дерби» затмит «зеленое» — все это и другие подробности противостояния «Ак Барса» и «Нефтехимика» в материале «Реального времени».

Дерби существовало лишь для Нижнекамска

«Татарстанское дерби» долгое время критиковалось за нехватку интриги и «упорности» противостояния. Болельщики, склонные к теориям заговора, даже поговаривали, что команды имеют договоренность, чтобы «Нефтехимик» пропускал столичную команду при очной встрече в плей-офф, а также будто бы в «регулярках» «Ак Барс» нередко помогал «младшему брату» очками, если дела у того шли не очень.

Да и статус «дерби» матчам Казани и Нижнекамска склонны были приписывать больше нижнекамцы. Именно в Нижнекамске свою команду в играх с Казанью всегда настраивают как на важнейший бой. В «Татнефть Арене» же болельщики с удовольствием аплодируют, когда видят на кубе промежуточные итоги параллельных матчей «Нефтехимика». Для Казани это всегда были земляки, никто «волков» принципиальным соперником не считал.

С нынешнего сезона «Нефтехимик» под давлением рейтинга КХЛ преобразился до неузнаваемости



«Татарстанское дерби» затмит «зеленое»?

Однако с тем фактом, что с нынешнего сезона «Нефтехимик» под давлением рейтинга КХЛ преобразился до неузнаваемости, не поспоришь. Причем как с маркетинговой стороны, так и с игровой. В «Нижнекамске» провели серьезный ребрендинг, обновив цвета, логотип, атрибутику клуба, оформление внутреннего убранства арены. Сделали качественное клубное телевидение с Екатериной Никитиной в качестве ведущей, а заодно и исполняющей обязанности интервьюера во время флеш-комментариев в перерывах матчей.

Во-вторых, после полноценной подготовки команды к сезону Андреем Назаровым болельщики с большим удовольствием обнаружили, что специалист и игроки нашли друг друга. В Нижнекамске вовремя поняли, что «интеллигентный» хоккей, который пытался привить тот же Евгений Попихин, — это не для команды небольшого города. Здесь предпочитают силовую, мощную игру. А Назаров — не тренер топ-клубов, ему нужно дать команду, которую можно слепить самому и постепенно набирать с ней обороты. Эдакую «грозу авторитетов».

В общем, мы с вами получили полноценного, мощного соперника, глобально ничем не уступающего «Ак Барсу», а в чем-то и превосходящего его. И разумеется, такие матчи только добавляют «перца» в и без того интригующий расклад Восточной конференции. Да и в Нижнекамске всерьез намерены потеснить казанцев с пьедестала Востока, здесь такую вероятность обсуждают с начала ноября.

Еще одно дерби, в котором будет определяться «главная команда Татарстана», в обозримом будущем может и затмить «зеленое дерби», интриги в котором с каждым годом все меньше. Юлаевцы в последние годы не ахти какой соперник для «Ак Барса», что наглядно показал прошлый плей-офф. А вот Нижнекамск движется поступательно вверх, постоянно укрепляя свои ряды качественными легионерами. Из последних приобретений — Эрик Густафссон, который сразу же вписался в схемы Назарова, будто играет в Нижнекамске не первый год.

По мастерству «Нефтехимик» дал бы фору

Уровень группы атаки «Нефтехимика», учитывая потери казанцев, на сегодняшний день ничем не уступает казанской. Если даже не превосходит именно в индивидуальном плане. Только посмотрите, какой шикарный «баскетбольный» гол наколдовала главная звезда «Нефтехимика» Дэн Секстон в последнем матче против «Салавата Юлаева» — уже после того, как на нем сфолили у самых ворот, в падении. В КХЛ просто обязаны внести этот шедевр в список лучших голов в истории лиги.

Более того, нижнекамцы действуют на льду предельно сконцентрированно, не позволяя себе лишних фолов и удалений. А это уже точно рука и жесткая манера «воспитания» Назарова. Так что «барсам» было не так просто вывести соперника из себя и реализовать лишнего на льду. Впрочем, не велика потеря, с этим компонентом у казанцев проблемы длятся еще с прошлого сезона.



А вот у гостей матча с большинством в общем-то все в порядке. Из самого свежего можно вспомнить, в какой строгой и прагматичной манере «волки» сумели увезти очки в противостоянии со звездным ЦСКА у него дома. Четкая игра в обороне, две опасные контратаки — две шайбы. Причем обе в большинстве. Такие разящие уколы с возвращением в «броню» очень опасны именно в играх с заведомо более сильными командами. Впрочем, еще неизвестно, кто действительно сильнее в татарстанской паре здесь и сейчас.

Эмоций фанатам на второе дерби не хватило

И уже с самого начала стало понятно, что противостояние действительно накалилось и для самих игроков на льду. На третьей минуте у борта сцепились в ожесточенной драке Дмитрий Обухов и Ильдар Шиксатдаров. Все как прописано — сброшенные краги, натянутая на голову нижнекамца его же сетка и двойные штрафы обоим. Игра захватила с первых минут!

А вот на трибунах наблюдалась какая-то вялость. К середине первого периода арена была заполнена процентов на 75, а фан-сектор выглядел несколько ужавшимся. Видимо, болельщики отдали все эмоции на противостоянии с Уфой. Но поклонников гостей на арене собралось предостаточно. Помимо гостевого сектора, тут и там можно было заметить бело-синие флаги, кепки и шарфы. Кажется, для Нижнекамска это по-прежнему более важное соперничество.

— Это было противостояние за шесть очков. За первое место, — вратарь «волков» Илья Ежов комментировал антураж вокруг матча. — У нас приехало очень много болельщиков, была слышна их поддержка. Это было дерби Татарстана, и получился хороший матч!

Все как прописано — сброшенные краги, натянутая на голову нижнекамца его же сетка и двойные штрафы обоим. Игра захватила с первых минут!

— Было ощущение, что это дерби? — это корреспондент «РВ» спросил в раздевалке после матча у форварда «Ак Барса» Алексея Потапова

— Да, безусловно. Я говорю, вот приехал сюда, и что ни матч, то дерби! Омск, который сзади подпирает, «Барыс», Уфа, Нижнекамск. И как мы сегодня уже поговорили, дальше будет не легче.

Нижнекамцы сыграли на своем козыре

Алексей Потапов с интервалом в полминуты имел две возможности «закопать» прямо перед воротами Ежова, а тот упорно накрывал шайбу своей могучей «ловушкой». «Божил» голкипер и дальше, когда его в упор расстреливали Язьков и Ландер. Илья передвигался из сидячего положения в другой угол ворот с таким проворством, что ни о каком добивании и речи быть не могло.

После матча корреспондент «Реального времени» задал вопрос Назарову по поводу отличной игры голкипера:

— Ежов «тащил» все в московском матче с ЦСКА, сегодня тоже брал буквально все. Не считаете ли вы, что «Нефтехимик» — команда, зависимая от вратаря?

— Этот вопрос мне задают уже не первый раз. Но играет команда, в том числе и тренерский штаб. Ежов — хороший вратарь, но, помимо этого, у нас было более двадцати блокированных бросков, ребята ложились под шайбу. Нельзя сказать, что он один играет. Выигрывает команда, и проигрывает тоже команда.

— Я думаю, удалось выиграть за счет самоотдачи в меньшинстве, — это уже рассуждал сам голкипер Нижнекамска. — Ребята жертвовали собой, блокировали броски. У Казани очень сильное большинство, чувствуется и присутствие Маркова, и у них несколько опасных нападающих. Хорошо ребята блокировали шайбу, ловили на себя, у нас было не так много моментов, и где-то повезло.

Играет команда, в том числе и тренерский штаб. Ежов — хороший вратарь, но, помимо этого, у нас было более двадцати блокированных бросков, ребята ложились под шайбу



Привычно провозились казанцы в чужой зоне и после удаления Эмиля Галимова. Зато, выйдя на лед, Галимов получил отличную передачу от Эрика Густафссона на синей линии и, мощно приложившись, прошил девятку своего тезки Эмиля Гарипова. Это как раз тот случай, когда нижнекамцы долго выжидают, садятся в оборону, держат удар в меньшинстве, а уже в следующей разящей быстрой атаке забивают «нежданчиком». Наверняка тренерский штаб «Ак Барса» не раз разжевывал команде эту особенность соперника, но, так или иначе, Гарипову пришлось вынимать шайбу из ворот, что называется, в раздевалочку.

Отрезок сезона имени Клинкхаммера

С первых минут второго периода «барсы» перешли в режим давления, когда гости даже продохнуть не успевали. Результат такая тактика дала уже после того, как матч перешел свой экватор. И угадайте, кто вновь забросил у «Ак Барса»? Игрок, которому хватило одного броска, чтобы показать, что он настоящий бомбардир, — Роб Клинкхаммер! Канадцу надоело тыкаться в оборону с помощью передач, и он просто по-язьковски ворвался в площадь «Нефтехимика» и забросил свою заслуженную шайбу.

Вообще, у «Ак Барса» давно наметилась такая тенденция, что в каждый конкретный период на авансцену поочередно выходят разные форварды. В октябре все лавры собирал Владимир Ткачев, хоронивший соперника дуплетами шайб, позже свой отрезок славы получил Никита Язьков, и вот «прорвало» канадского форварда, который забивает почти в каждом поединке.

Чтобы вновь выйти вперед, нижнекамцам много времени не понадобилось. «Волки» хорошенько обложили зону «Ак Барса», стали наращивать перед воротами «трафик», так что никто не заметил у всех за спинами Олега Пигановича, которому вырезал отличную передачу Шиксатдаров. Пиганович выскочил с левого края так неожиданно, что забрасывал шайбу буквально в пустые ворота. Ни Гарипов, ни защитники на льду его будто не видели — 1:2. Шайбе радовались не меньше тысячи болельщиков-гостей, разбросанных по всей арене.

На заключительном отрезке игра стала все больше напоминать предыдущий матч с «Салаватом», когда «барсы» безуспешно пытались пробить оборону «Нефтехимика»



«Выиграть помогли три красные подруги»

Ну а на заключительном отрезке игра стала все больше напоминать предыдущий матч с «Салаватом», когда «барсы» безуспешно пытались пробить оборону «Нефтехимика». Все их попытки упирались в отличную игру Ежова и быстрые переходы гостей в атаку.

— У тебя не было ощущения в третьем периоде, что игра очень напоминала матч с «Салаватом», когда вы много атаковали, имели моменты, но что-то все время останавливало шайбу? —поинтересовался у Алексея Потапова ваш корреспондент.

— Действительно, она не шла в ворота, точно так же, как с Уфой. Шайба лежала уже на линии ворот, и штанг было много. Надо переламывать это с помощью характера, завозить ее туда. Да, некоторые моменты были схожи, но в целом это две совершенно разные команды, две разные игры, — заключил нападающий казанцев.

— Ежов оказался для вас злым гением? Он чистил все.

— Мы посмотрели записи с ним, изучили. Он очень далеко выходил, поэтому мы старались «передернуть» его, чтобы бросить по воротам со свободных рук. Нам это не удавалось. И плюс очень много шайб он отбивал на добиваниях — там то защитники подключались, то перекладина. То есть не было такого ощущения, что это какой-то непокоренный рубеж для нас.

Самым ярким стал момент, когда в большинстве Ткачев мог забивать в пустые ворота после того, как шайба прошла щитки голкипера, но он ехал по инерции слишком быстро, чтобы успеть среагировать и в движении добить дробящую на льду шайбу. Уже за пять минут до конца и Обухов оказался с шайбой прямо перед Ежовым, и тот вновь вышел победителем.

Уже за пять минут до конца и Обухов оказался с шайбой прямо перед Ежовым, и тот вновь вышел победителем



Уже когда казанцы организовали финальный навал, играя в одно касание и выводя на ударную позицию то Маркова, то Ткачева, все тот же злой гений казанцев Илья Ежов останавливал шайбу буквально на ленте ворот, либо прижимал у самой штанги. Так нижнекамцы дотерпели и увезли первые три очка из столицы Татарстана. После матча корреспондент «РВ» лично побеседовал с «виновником торжества».

— Илья, я уже задавал этот вопрос твоему наставнику. Не кажется ли тебе, что 50% вашего сегодняшнего успеха, да и во многих других играх — это твоя заслуга?

— Я думаю, 48, может быть, процентов (смеется).

— А еще два процента погрешности — это что?

— Штанги. У меня три подруги есть на льду красные. Они тоже берут на себя часть успеха.

— У тебя получается очень крутой сезон. Не считаешь его лучшим за всю карьеру?

— Все равно надо смотреть на успехи, достижения. Нам еще рано об этом говорить, пока еще в плей-офф не попали, самое начало. А так, если сравнить, то у меня и в Канаде получился хороший сезон, рекорды там бил по статистике. И в Питере у меня коэффициент был поинтереснее. Так что новый сезон — новые достижения.

— Можно сказать, что ты прочно посадил конкурента Макарова на скамью?

— Ну почему, так тоже нельзя. Он на тренировках выкладывается. И чувство конкуренции, знание, что у нас два сильных вратаря, придает уверенности. Если вдруг что-то случится, то он пойдет в бой. И мы вместе, друг друга поддерживаем, работаем и общаемся.

— Последний и главный вопрос: сегодняшний матч дал окончательный ответ — может «Нефтехимик» потеснить «Ак Барс» с «трона» Востока?

— Это слишком громко звучит. У нас вскоре новый матч, и о предыдущем — выиграли или проиграли — нужно забывать. Уже через два дня игра против лидера лиги, поэтому нужно готовиться к новому сопернику.

Эрик Добролюбов, фото Вадима Китаева (ak-bars.ru)