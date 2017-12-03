В футбольной «битве гениев» победил судья Сергей Лапочкин

«Рубин» достойно смотрелся на фоне лидера чемпионата, но вновь проиграл

Экс-игрок «Рубина», играющий ныне за «Локомотив» Соломон Кверквелия назвал главных тренеров игравших вчера команд «гениями футбола». О том, как битву сильнейших футбольных умов России предопределило одно судейское решение, а «Рубин» вновь отдал концовку матча (1:0) — в материале «Реального времени».

«Быстрого» результата не будет

«Рубин» пока что ищет свою игру в новом сезоне после возвращения Курбана Бердыева в Казань. После двух поражений в самом начале чемпионата казанцы выдали серию из шести игр без поражений, обыграв на выезде даже ЦСКА. И тогда показалось, что Бердыев в непривычной для себя манере даст «быстрый» результат (обычно этому специалисту требуется полгода-год на строительство команды, которая затем показывает лучший результат в своей истории). Но — не сложилось, и это не стало большой неожиданностью для тех, кто более или менее вдумчиво следит за российским футболом.

Какого-либо внятного рисунка игры за полноценный прошлый сезон не создал и Хавьер Грасия. И, как показывают нынешние коллизии, свою ответственность за результат испанский тренер может смело разделить с предыдущим клубным руководством «Рубина», собравшим «дорогой» (по ценнику) и громкий (по именам) состав, но совершенно недееспособный и несоответствующий требованиям по критерию «цена-качество».

«Рубин» был вправе вчера потребовать у Госпожи удачи вернуть должок



Госпожа удача имеет неоплаченные счета перед командой Бердыева

При всем при этом почти во всех матчах ничья или поражение приходили к «Рубину» на последних минутах матчей. С одной стороны, налицо проблемы с концентрацией, с другой — будь фортуна немного благосклоннее к команде Бердыева, казанский клуб находился бы сейчас ближе к зоне еврокубков, чем к стыковым матчам за выживание. Яркий пример — игра первого круга с нынешним лидером чемпионата в Казани. Тогда «Рубин» открыл счет и имел массу шансов удвоить преимущество по ходу матча. В итоге же удача отвернулась от татарстанского клуба, и уже в добавленное время Кверквелия сравнял счет (помогли еще и рикошеты). Получается, «Рубин» был вправе вчера потребовать у Госпожи удачи вернуть должок.

«Курбан Бердыев и Юрий Семин — гении. Я серьезно»

Официальный сайт ФК «Локомотив» перед игрой опубликовал интервью с экс-защитником казанцев.

— Насколько принципиален для вас предстоящий матч с «Рубином»?

— Принципиальный матч был там, в Казани. Первая встреча с «Рубином» после моего перехода в «Локо». Я еще забил на последних минутах! Определенно, это самый памятный гол в моей карьере.

— Прошлый матч складывался очень трудно, в итоге команды закончили боевой ничьей. Какой сценарий можете предположить сейчас?

— У «Рубина» очень сильный тренер и сильные игроки. Пока у них не получается играть так, как они хотели бы. Я был с «Рубином» на предсезонных сборах, знаю, что Курбан Бердыев хочет от своей команды. Думаю, у Бекиича в итоге все получится. Но «Локо» им не догнать! Мы обязаны уйти на перерыв в чемпионате России на хорошей ноте. Поэтому — только победа!

— У матча получается неплохая афиша: битва заслуженных тренеров, Юрия Семина и Курбана Бердыева. Вам удалось поработать с обоими. Ваши впечатления?

— Оба великие тренеры, их очень уважают в России. Хотя они совсем разные, у них разный подход. Не буду раскрывать секреты, но я не удивлен, что именно эти два тренера добились огромных успехов в нашем чемпионате. Они гении. Я серьезно.

Соломон Кверквелия: «Я не удивлен, что именно Семин и Бердыев добились огромных успехов в нашем чемпионате. Они гении. Я серьезно». Фото fclm.ru



Бердыев перекроил состав

Уговаривать фортуну возвращать долги «Рубин» вышел с обновленной обороной. Владимир Гранат пропускал матч из-за восьмой желтой карточки в сезоне (дисквалификация), а Егор Сорокин и Рагнар Сигурдссон остались в запасе. В основе появился набравший форму Цезарь Навас, а Руслан Камболов был переведен из опорной зоны в защиту.

Кроме того, место в центре обороны получил Федор Кудряшов. Отметим, что в сборной России он выходит именно на этой позиции. Благодаря данной перестановке вернулся в стартовый состав Эльмир Набиуллин, занявший место на привычном левом фланге. Центр полузащиты, в связи с переводом Камболова в обороны, был дополнен хорватом Мийо Цакташем, а вместо Ильзата Ахметова вторым форвардом вышел Сердар Азмун. Удивительно, но внешне бесполезный Максим Канунников вновь вышел на поле с первых минут.

Дефицит пасующих хавбеков

Примерно 200 фанатов добралось из Казани на этот матч, и порой их было слышно на стадионе, поскольку он был заполнен лишь процентов на 50. Стартовый отрезок остался за «Рубином», который полностью лишил мяча фаворитов встречи. На 8-й минуте Бауэр остро подключился к атаке, сместился в центр, но в ворота не попал. По этому отрезку игры как раз видно было, как не хватает «Рубину» атакующих хавбеков. Дело в том, что ложа прессы на «РЖД-Арене» находится максимально близко к полю, и в первом тайме ваш автор располагался прямо напротив линии штрафной «Локомотива». Так вот, Азмун и даже Канунников действительно перспективно открывались, но передачи на них не следовали. Нет нынче в «Рубине» достойных ассистентов. В первом тайме казанцы владели приличным преимуществом, но кроме пары перспективных подходов и серии потенциально опасных стандартов, ничем особенным в атаке не отметились.

В первом тайме казанцы владели приличным преимуществом, но кроме пары перспективных подходов и серии потенциально опасных стандартов, ничем особенным в атаке не отметились



Видимо, первый тайм совершенно не понравился наставнику «Локомотива». В перерыве Юрий Семин провел сразу две замены, вместо Миранчука и Денисова на поле вышли Эдер и Лысов. На ход матча эти замены не повлияли, и тренерский штаб железнодорожников уже на 60-й минуте выбрал весь лимит замен — вместо Михалика на поле вышел Тарасов. Казанцы ответили острой атакой, которую с фланга «запорол» Канунников. Буквально через минуты случился самый острый момент в матче — уже у ворот Сослана Джанаева. Однако Фернандеш осечкой казанской обороны не воспользовался, катнув мяч рядом со штангой.

«Рубин» опять отдал концовку, или «День сурка» казанского футбола

С 70-й минуты хозяева начали прибирать мяч и инициативу к своим ногам, а «Рубин», казалось, внутренне согласился и на ничью с лидером чемпионата на выезде. То, что происходящее на поле устраивало Курбана Бердыева, было видно из того, что к 74-й минуте главный тренер казанцев не произвел ни одной замены. Но без приключений нынешний «Рубин» просто не может. На 80-й минуте Цакташ «обрезал» своих партнеров неточной передачей, а Цезарь Навас «обнял» оппонента, который мог в одиночку убежать к воротам Джанаева, и главный арбитр Сергей Лапочкин испанского ветерана с поля удалил. Тут уже Бердыеву пришлось делать замену, вместо Азмуна на поле вышел Сорокин.

В меньшинстве казанцы предсказуемо окопались в своей штрафной, выставив пресловутый «автобус». Но «Локомотив» все-таки своего добился. Банальный навес с фланга, провал в центре обороны, и не слишком высокий Джефферсон Фарфан со «второго этажа» забил победный гол — 1:0. Шла 88-я минута. «День сурка» для футбольной Казани нашел свое продолжение.

Курбан Бердыев: «Опять подвели реализация моментов и концентрация в концовке матча»



«Рубин» снова прилично смотрелся весь матч, но очками опять не разжился. В «битве гениев» победили арбитр и московский клуб. После игры Курбан Бердыев говорил очень тихо.

— В целом сыграли хорошо, но опять подвели реализация моментов и концентрация в концовке матча. Предстоит большая работа в этих компонентах, — заявил наставник «Рубина» на послематчевой пресс-конференции.

Артур Халилуллов, фото rubin-kazan.ru