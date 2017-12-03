В футбольной «битве гениев» победил судья Сергей Лапочкин
«Рубин» достойно смотрелся на фоне лидера чемпионата, но вновь проиграл
Экс-игрок «Рубина», играющий ныне за «Локомотив» Соломон Кверквелия назвал главных тренеров игравших вчера команд «гениями футбола». О том, как битву сильнейших футбольных умов России предопределило одно судейское решение, а «Рубин» вновь отдал концовку матча (1:0) — в материале «Реального времени».
«Быстрого» результата не будет
«Рубин» пока что ищет свою игру в новом сезоне после возвращения Курбана Бердыева в Казань. После двух поражений в самом начале чемпионата казанцы выдали серию из шести игр без поражений, обыграв на выезде даже ЦСКА. И тогда показалось, что Бердыев в непривычной для себя манере даст «быстрый» результат (обычно этому специалисту требуется полгода-год на строительство команды, которая затем показывает лучший результат в своей истории). Но — не сложилось, и это не стало большой неожиданностью для тех, кто более или менее вдумчиво следит за российским футболом.
Какого-либо внятного рисунка игры за полноценный прошлый сезон не создал и Хавьер Грасия. И, как показывают нынешние коллизии, свою ответственность за результат испанский тренер может смело разделить с предыдущим клубным руководством «Рубина», собравшим «дорогой» (по ценнику) и громкий (по именам) состав, но совершенно недееспособный и несоответствующий требованиям по критерию «цена-качество».
Госпожа удача имеет неоплаченные счета перед командой Бердыева
При всем при этом почти во всех матчах ничья или поражение приходили к «Рубину» на последних минутах матчей. С одной стороны, налицо проблемы с концентрацией, с другой — будь фортуна немного благосклоннее к команде Бердыева, казанский клуб находился бы сейчас ближе к зоне еврокубков, чем к стыковым матчам за выживание. Яркий пример — игра первого круга с нынешним лидером чемпионата в Казани. Тогда «Рубин» открыл счет и имел массу шансов удвоить преимущество по ходу матча. В итоге же удача отвернулась от татарстанского клуба, и уже в добавленное время Кверквелия сравнял счет (помогли еще и рикошеты). Получается, «Рубин» был вправе вчера потребовать у Госпожи удачи вернуть должок.
«Курбан Бердыев и Юрий Семин — гении. Я серьезно»
Официальный сайт ФК «Локомотив» перед игрой опубликовал интервью с экс-защитником казанцев.
— Насколько принципиален для вас предстоящий матч с «Рубином»?
— Принципиальный матч был там, в Казани. Первая встреча с «Рубином» после моего перехода в «Локо». Я еще забил на последних минутах! Определенно, это самый памятный гол в моей карьере.
— Прошлый матч складывался очень трудно, в итоге команды закончили боевой ничьей. Какой сценарий можете предположить сейчас?
— У «Рубина» очень сильный тренер и сильные игроки. Пока у них не получается играть так, как они хотели бы. Я был с «Рубином» на предсезонных сборах, знаю, что Курбан Бердыев хочет от своей команды. Думаю, у Бекиича в итоге все получится. Но «Локо» им не догнать! Мы обязаны уйти на перерыв в чемпионате России на хорошей ноте. Поэтому — только победа!
— У матча получается неплохая афиша: битва заслуженных тренеров, Юрия Семина и Курбана Бердыева. Вам удалось поработать с обоими. Ваши впечатления?
— Оба великие тренеры, их очень уважают в России. Хотя они совсем разные, у них разный подход. Не буду раскрывать секреты, но я не удивлен, что именно эти два тренера добились огромных успехов в нашем чемпионате. Они гении. Я серьезно.
Бердыев перекроил состав
Уговаривать фортуну возвращать долги «Рубин» вышел с обновленной обороной. Владимир Гранат пропускал матч из-за восьмой желтой карточки в сезоне (дисквалификация), а Егор Сорокин и Рагнар Сигурдссон остались в запасе. В основе появился набравший форму Цезарь Навас, а Руслан Камболов был переведен из опорной зоны в защиту.
Кроме того, место в центре обороны получил Федор Кудряшов. Отметим, что в сборной России он выходит именно на этой позиции. Благодаря данной перестановке вернулся в стартовый состав Эльмир Набиуллин, занявший место на привычном левом фланге. Центр полузащиты, в связи с переводом Камболова в обороны, был дополнен хорватом Мийо Цакташем, а вместо Ильзата Ахметова вторым форвардом вышел Сердар Азмун. Удивительно, но внешне бесполезный Максим Канунников вновь вышел на поле с первых минут.
Дефицит пасующих хавбеков
Примерно 200 фанатов добралось из Казани на этот матч, и порой их было слышно на стадионе, поскольку он был заполнен лишь процентов на 50. Стартовый отрезок остался за «Рубином», который полностью лишил мяча фаворитов встречи. На 8-й минуте Бауэр остро подключился к атаке, сместился в центр, но в ворота не попал. По этому отрезку игры как раз видно было, как не хватает «Рубину» атакующих хавбеков. Дело в том, что ложа прессы на «РЖД-Арене» находится максимально близко к полю, и в первом тайме ваш автор располагался прямо напротив линии штрафной «Локомотива». Так вот, Азмун и даже Канунников действительно перспективно открывались, но передачи на них не следовали. Нет нынче в «Рубине» достойных ассистентов. В первом тайме казанцы владели приличным преимуществом, но кроме пары перспективных подходов и серии потенциально опасных стандартов, ничем особенным в атаке не отметились.
Видимо, первый тайм совершенно не понравился наставнику «Локомотива». В перерыве Юрий Семин провел сразу две замены, вместо Миранчука и Денисова на поле вышли Эдер и Лысов. На ход матча эти замены не повлияли, и тренерский штаб железнодорожников уже на 60-й минуте выбрал весь лимит замен — вместо Михалика на поле вышел Тарасов. Казанцы ответили острой атакой, которую с фланга «запорол» Канунников. Буквально через минуты случился самый острый момент в матче — уже у ворот Сослана Джанаева. Однако Фернандеш осечкой казанской обороны не воспользовался, катнув мяч рядом со штангой.
«Рубин» опять отдал концовку, или «День сурка» казанского футбола
С 70-й минуты хозяева начали прибирать мяч и инициативу к своим ногам, а «Рубин», казалось, внутренне согласился и на ничью с лидером чемпионата на выезде. То, что происходящее на поле устраивало Курбана Бердыева, было видно из того, что к 74-й минуте главный тренер казанцев не произвел ни одной замены. Но без приключений нынешний «Рубин» просто не может. На 80-й минуте Цакташ «обрезал» своих партнеров неточной передачей, а Цезарь Навас «обнял» оппонента, который мог в одиночку убежать к воротам Джанаева, и главный арбитр Сергей Лапочкин испанского ветерана с поля удалил. Тут уже Бердыеву пришлось делать замену, вместо Азмуна на поле вышел Сорокин.
В меньшинстве казанцы предсказуемо окопались в своей штрафной, выставив пресловутый «автобус». Но «Локомотив» все-таки своего добился. Банальный навес с фланга, провал в центре обороны, и не слишком высокий Джефферсон Фарфан со «второго этажа» забил победный гол — 1:0. Шла 88-я минута. «День сурка» для футбольной Казани нашел свое продолжение.
«Рубин» снова прилично смотрелся весь матч, но очками опять не разжился. В «битве гениев» победили арбитр и московский клуб. После игры Курбан Бердыев говорил очень тихо.
— В целом сыграли хорошо, но опять подвели реализация моментов и концентрация в концовке матча. Предстоит большая работа в этих компонентах, — заявил наставник «Рубина» на послематчевой пресс-конференции.
Справка
«Локомотив» — «Рубин» 1:0 (0:0, 0:0)
Гол: Фарфан — 1:0 (88)
«Локомотив» — Коченков, Кверквелия, Денисов (Лысов, 46), Пейчинович, Миранчук, Денисов, Фернандеш, Миранчук (Эдер, 46), Фарфан, Коломейцев, Михалик (Тарасов, 60).
«Рубин» — Джанаев, Камболов, Навас, Кудряшов, Набиуллин (Жемалетдинов, 91), Оздоев, Цакташ, Канунников, Мвила, Бауэр, Азмун (Сорокин, 80).
комментарии
Хватит уже врать про нашего тренера
Здравствуйте Уважаемые руководители ФК Рубин!
В последнее время часто упоминается такое понятие, как МЕНТАЛИТЕТ.
Мне - обычному человеку с двумя высшими образованиями не совсем понятно – о каком менталитете идёт речь в ФК Рубин? (Из фильма Чапаев - ….вы за кого, Василий Иванович, – за большевиков, али коммунистов? Я за Интернационал……). В корпорациях и фирмах под менталитетом понимается «кумовство», когда наверху оказываются «свои» люди… Пусть, не шибко умные и грамотные, но преданные и «свои». Если ФК Рубин придерживается такого менталитета, то хороших результатов ещё долго придётся ожидать! Так, руководство ФК Рубин, - за какой Вы Интернационал!? Судя по игрокам основного состава - у меня нет уверенности, что на поле выходят сильнейшие, а не «свои». Хотелось бы ошибаться…Может быть, дождусь вразумительный ответ от руководства, который волнует не одного меня! Не сочтите мой вопрос не скромным…
Николай Иванович.
Не надо врать про вечно нищий, не знающего больших побед Ростов! До Бердыева этот нищий Ростов брал КР с Божовичем и игроки там всегда были приличные, Баштуш, Мевля, Полоз, Новосельцев, Ерохин, Бухаров, Навас, Нобоа, Джанаев, Кудряшев, Азмун, Калачев, Гацкан. Там была проблема выплаты зп, в остальном был полный порядок. Так что не надо так сладко врать!!! Психология победителя? Мы видим ее во всей красе, за 11 матчей 2 гола.
Менталитет в футболе, это когда игроки серьезны во время всей тренировки, концентрировано: проводят занятия, выполняют упражнения. Затем эта концентрация сказывается в матче. Если футболисты шутят на тренировке, не сконцентрированы (как было на тренировках Грасия), они затем в какой то момент могут расслабиться и во время матча, особенно в конце игры, когда появляется усталость, и нужно играть через не могу.
Семен Семеныч, это случайно не псевдоним журналистиков из БО.
Потому что – это показал первый тайм, в котором Рубин «возил» Локомотив и показал футбол хорошего европейского качества. О превосходстве Локомотива не могло быть и речи…. Но с начала второго тайма начали происходить «чудеса». Локомотив быстро осознал, что игра идёт не по его сценарию и переломил её, заменив уставших футболистов на свежих и более креативных! А Рубин продолжил игру, не почувствовав угрозы в этих изменениях. Сколько болельщики упрашивали - не выпускать в основе Канунникова и Оздоева! Ну, нет у них ФАРТА! Однако, они продолжают выходить на поле с первых минут. Как бы обрекая игру команды в меньшинстве. Уже говорилось, что «пенсионер» Сесар Навас, обременённый грузом личных проблем и не набравший форму, не должен выходить на поле с первых минут. Но если он вышел -как можно продолжать держать на поле под жёлтой карточкой центрального защитника, не обладающего достаточной скоростью? Почему замены были проведены после 80-ти минут игры, когда уже «грянул гром» и появилась красная карточка? Где своевременные замены уставших игроков? Или достойной замены в Рубине нет? Думаю, если бы Рубином была своевременно проделана работа – этого поражения не было…..То есть – Рубин сам продолжает загонять себя в тупик. Известный вопрос - «Что делать?». Хотя бы начать прислушиваться к мнению своих болельщиков, которые не хотят видеть Рубин на таком месте! Ведь команда и существует для них! А после игры благодарить своих болельщиков, пришедших на стадион! Радуйтесь - «доброжелатели»!
Николай Иванович.
Сигурдссона взяли по аренде, ничего не потеряли
Оздоев с ролью оперетку сплавляется лучше чем Мвила
Техничного Рочину даже за бесплатно летом сплавить не удалось, что говорит о его полной бесполезности, как и те матчи в которых он играл в этом сезоне
Ильгиз Ахметов - король товарняков и дубля
В центре поля нет человека, который может отдать острый пас, Артур совершенно правильно написал.
Урал и Амкар совершенно случайно и не по игре выиграли Рубин в Казани. Рубину ко всем бедам жутко не прет в этом сезоне
– Что происходит с «Рубином»? Ни побед, ни голов…
– По самоотдаче к парням претензий нет. Бьются, стараются, никто не ходит по полю пешком. Оборона налажена, больше одного мяча за матч команда не пропускает. Но потерян атакующий нюх. Впереди не хватает изюминки, остроты. Все читается. Гёкдениз, который мог придумать что-то нестандартное, уже редко появляется на поле. Видимо, сказывается возраст. А Азмун – форвард зависимый, ему нужна подпитка из глубины.
– Печальная картина...?
– Ничего, рано или поздно «Рубин» прорвет, я уверен! – сказал Билялетдинов
С уважением,
Семен Семенович Зильберман
Николай Иванович.