«Государство хочет просто подмять под себя всю крипту, но это вряд ли получится»
В Госдуму поступил первый законопроект по регулированию рынка криптовалют, который предполагает создание государственной и коммерческой бирж
В Госдуму внесли первый законопроект по регулированию рынка криптовалют, который предполагает возможность создания как государственных криптовалютных бирж с крипторублем, так и их коммерческих аналогов. Эксперты «Реального времени» отнеслись к инициативе неоднозначно, но сошлись во мнении, что России нужны собственные криптовалютные биржевые фонды, правда, открытым остался вопрос с налоговыми отчислениями, которые могут оттолкнуть игроков в сторону зарубежных лояльных площадок.
Для криптовалют предложили создать биржи
В Госдуму поступил первый законопроект о «О регулировании децентрализованного виртуального имущества», под которым подразумеваются криптовалюты и токены. 29 ноября документ был направлен главе комитета по финансовому рынку Анатолию Аксакову и председателю экспертного совета по законодательному обеспечению финансовых технологий Мартину Шаккуму, сообщает «Коммерсантъ». Текст законопроекта можно найти в открытом доступе. Из него следует, что разработчиками предложения по регулированию рынка криптовалют в России выступили учредитель ООО «Воронков Венчурс» Андрей Воронков, юрист компании Екатерина Котова, учредитель АНО «ПравоРоботов» Никита Куликов и кандидат юридических наук Эрнест Бачурин.
Они предлагают механизмы для создания криптовалютных бирж с правом государства создавать свои, государственные криптовалютные биржи с основной валютой в виде крипторубля, который можно будет обменять на обычные рубли с уплатой соответствующих налогов. Криптовалютные негосударственные биржи предлагается создавать в форме коммерческого юридического лица, контроль за деятельностью которого будет осуществлять уполномоченный государственный орган.
Управлять криптовалютами и токенами, согласно законопроекту, будет Децентрализованная автономная организация, существующая в виртуальной форме.
«Реальное время» узнало, как относятся к нему другие представители рынка криптовалют и аналитики компаний, работающих с инвесторами.
«Блокчейну чуждо какое-то регулирование, чужды государственные границы»
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Константин Никонов digital-специалист в фонде «Шередарь», биткоин-евангелист
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Я поддерживаю создание криптовалютных бирж. В России в том числе. Пусть рынок решает, где и какая биржа лучше. Пусть пользователь сатошем (самая маленькая часть биткоина, — прим. ред.) голосует за сервис. Если не из-под палки, а путем предоставления выбора, то это отлично! Регулировать криптовалюты будет слишком затратно. И не нужно. Идея криптовалют изначально в нерегулируемости и защищенности переводов. Доверие к блокчейну биткоина сейчас высокое по причине гарантии передачи ценностей другому человеку через защищенный криптографией сервис. Создайте хоть тысячи криптовалют! Национальных и не очень. Будут доверять этому сервису люди? Не думаю. И поисковая система «Спутник» тому яркий пример. Очередные попытки оседлать технологический хайп, оборачивающиеся провалом — вот к чему это приведет.
Надо понимать: государство — отдельная от реального мира компания силовиков. Если крипторубль с блокчейном на лаптях не будет мешать людям пользоваться другими возможностями, то пусть будет. Может кто-то и захочет обладать деревянными токенами.
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Ильнур Мухтов владелец первого общепита в Казани, принимающего криптовалюту, совладелец криптовалютного фонда Aeon Capital Fund
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Почему коммерсам сейчас отдают проекты? Потому что если у людей есть мотивация в плане зарабатывания денег, то они за ним следят, совершенствуют, обновляют и так далее. По поводу того, нужна ли биржа, я думаю, что да, нужна. Не важно, государственная она или нет, самое главное, чтобы она была законной. Допустим, месяца полтора-два назад выходцам из России запретили регистрировать аккаунты на бирже Poloniex. То есть это сделать можно, но со всякими VPN возникают очень большие сложности. А так, если будет биржа, где я законно смогу зарегистрироваться, внести скан паспорта и так далее, то вопросов нет. Но здесь возникает вопрос в рыночной конкуренции. Я торгую в основном на американской бирже Bittrex.com. Там минимальная комиссия, по налогам никто не напрягает — грубо говоря, там есть комиссии за ввод и вывод и микрокомиссия за совершение сделки. Но все понятно и лимитировано. А если это будет российская биржа, тем более принадлежащая государству, то я, допустим, покупаю биткоин по 5 тысяч долларов, продаю по 10 тысяч и зарабатываю по 5 тысяч долларов. И если они с меня будут брать налог, пусть даже 13%, как это делают российские фондовые рынки, то у меня встанет вопрос: зачем мне тогда переходить на российскую биржу? Поэтому единственное, что они могут сделать — это полностью заблокировать биржи, чтобы силой привести людей на вновь созданную площадку.
Меня радует только то, что люди понимают, на сколько это перспективно, и пытаются что-то придумать и в угоду силовикам, стоящим у власти, и в угоду рынку, который уже сформирован. Мы сейчас не можем диктовать свои условия, потому что рынок хоть и зеленый, но уже сформирован. Если делать на бирже 13% налог, то какой нормальный человек на нее пойдет? Поэтому здесь вопросов больше, чем ответов, но радует одно — что они хотя бы пытаются.
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Богдан Зварич аналитик группы компаний «ФИНАМ»
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Для того, чтобы инвесторы уходили в криптовалютные биржи нужно, чтобы риски вложения в криптовалюты существенно снизились, потому что криптовалюты и акции с облигациями — это совершенно разные инструменты, которые несут на себе совершенно разные риски. И если с криптовалютой многие сейчас пытаются, что называется, играть (потому что я бы не назвал это инвестицией, это попытка поймать спекулятивный рост), то на биржах принципы работы совершенно другие. Пока криптовалюты, это, конечно, не совсем правильное сравнение, но все-таки больше похожи на игровые автоматы. При этом за акциями-облигациями стоят реальные активы, которые генерируют денежный поток.
Здесь же мы не видим, что, например, в части ITO за токенами стоит какой-то реальный актив, который в дальнейшем может не то, чтобы генерировать прибыль, а от его продажи инвестор сможет получить какие-то средства. Сейчас это все можно назвать новомодным словом хайп и не более того, потому что если актив может в течение дня сначала вырасти на 10%, а потом упасть на 30%, как недавно сделал биткоин, то о чем можно говорить? Это не инвестиции, это на данный момент чисто спекулятивный инструмент с некоторыми определенными признаками пирамиды. Нормальный инвестор скорее всего не пойдет в подобный актив, потому что он оценивает не только то, сколько он может заработать, но и риски, которые несут его вложения. В соответствии с этими рисками он готов вкладывать тот или иной объем средств в данный актив. Если смотреть с этой точки зрения на криптовалюты, то здесь вложения должны быть категорически минимальными. Например, если у вас есть 100 тысяч долларов, то в криптовалюты вы можете вложить при текущих рисках и текущей валиативности, пожалуй, не более одной тысячи, то есть не более 1% от своих средств.
Соответственно, даже появление официальных бирж, если ситуация в самих торгах криптовалют не изменится, я не думаю, что как-то существенно скажется на привлечении денежных средств в этот сектор. Кроме того, есть подобные аналоги бирж за рубежом. Можно, конечно, попробовать, посмотреть, получить некую возможность регулирования процессов криптовалют. Но опять же, если у нас есть какой-то мировой актив, например, цены на нефть — сколько в России их не регулируй, есть еще западные площадки. И если этот актив не находится там под регулированием, то регулирование в одной взятой стране, на мой взгляд, имеет мало смысла. Поэтому не думаю, что введение наших бирж и нашего регулирования, отдельного от всего мира, даст какой-то реальный эффект с точки зрения защиты прав инвесторов.
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Никита Купцов директор по коммуникациям казанского стартапа IZX, который разрабатывает собственную криптовалюту
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Понятно, что государство хочет просто подмять под себя всю крипту, но это вряд ли получится. Сейчас есть обменники, которые меняют фиаты (реальные подкрепленные государственными обязательствами деньги, — прим. ред.) на крипту, есть телеграм-боты и прочее. Пока это не регулируется, но понятно, что хотят запретить любой выход на обмен крипты на фиаты и фиаты на крипты. Понятно, что наши дорогие чиновники хотят что-то иметь с этого. Но я думаю обходные пути все равно найдут. Национальная криптовалюта — это полный бред. Блокчейну чуждо какое-то регулирование, чужды государственные границы. В интернете нет границ. Это интернационально и анонимно. Криптовалюта по паспорту в отделении «Почта России», в том отделении Сбербанка, где ты открывал карточку? Конечно, это отобьет желание купить крипту у новичков, но те, кто в этом разбирается, найдут тысяча пятьсот способов обойти все это и заниматься тем, чем занимаются. Лучше бы наше государство пошло по пути Сингапура, где максимально лояльные условия для компаний, которые работают в области криптовалют. В Малайзии тоже на оффшорных счетах можно открывать банковские счета в криптовалюте. Предложенный законопроект — это очередной мертворожденный проект, подобный поисковику «Спутник» и универсальной электронной карте. Ценность любой криптовалюты — это доверие тех, кто ею пользуется. Доверие к крипторублю не будет ни у кого. А компании, которые указаны в авторах, вообще не понятно, кто это.
Закон по регулированию криптовалют все откладывают, вроде как к лету он будет принят. Что из этого выйдет — непонятно. Пусть регулируют, криптография совершенствуется и в принципе позволяет кодировать все данные в твоем компьютере. Никакая налоговая и прочее их не раскодируют.
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