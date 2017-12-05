«Государство хочет просто подмять под себя всю крипту, но это вряд ли получится»

Для того, чтобы инвесторы уходили в криптовалютные биржи нужно, чтобы риски вложения в криптовалюты существенно снизились, потому что криптовалюты и акции с облигациями — это совершенно разные инструменты, которые несут на себе совершенно разные риски. И если с криптовалютой многие сейчас пытаются, что называется, играть (потому что я бы не назвал это инвестицией, это попытка поймать спекулятивный рост), то на биржах принципы работы совершенно другие. Пока криптовалюты, это, конечно, не совсем правильное сравнение, но все-таки больше похожи на игровые автоматы. При этом за акциями-облигациями стоят реальные активы, которые генерируют денежный поток.

Здесь же мы не видим, что, например, в части ITO за токенами стоит какой-то реальный актив, который в дальнейшем может не то, чтобы генерировать прибыль, а от его продажи инвестор сможет получить какие-то средства. Сейчас это все можно назвать новомодным словом хайп и не более того, потому что если актив может в течение дня сначала вырасти на 10%, а потом упасть на 30%, как недавно сделал биткоин, то о чем можно говорить? Это не инвестиции, это на данный момент чисто спекулятивный инструмент с некоторыми определенными признаками пирамиды. Нормальный инвестор скорее всего не пойдет в подобный актив, потому что он оценивает не только то, сколько он может заработать, но и риски, которые несут его вложения. В соответствии с этими рисками он готов вкладывать тот или иной объем средств в данный актив. Если смотреть с этой точки зрения на криптовалюты, то здесь вложения должны быть категорически минимальными. Например, если у вас есть 100 тысяч долларов, то в криптовалюты вы можете вложить при текущих рисках и текущей валиативности, пожалуй, не более одной тысячи, то есть не более 1% от своих средств.

Соответственно, даже появление официальных бирж, если ситуация в самих торгах криптовалют не изменится, я не думаю, что как-то существенно скажется на привлечении денежных средств в этот сектор. Кроме того, есть подобные аналоги бирж за рубежом. Можно, конечно, попробовать, посмотреть, получить некую возможность регулирования процессов криптовалют. Но опять же, если у нас есть какой-то мировой актив, например, цены на нефть — сколько в России их не регулируй, есть еще западные площадки. И если этот актив не находится там под регулированием, то регулирование в одной взятой стране, на мой взгляд, имеет мало смысла. Поэтому не думаю, что введение наших бирж и нашего регулирования, отдельного от всего мира, даст какой-то реальный эффект с точки зрения защиты прав инвесторов.