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«Государство хочет просто подмять под себя всю крипту, но это вряд ли получится»

07:00, 05.12.2017 5

В Госдуму поступил первый законопроект по регулированию рынка криптовалют, который предполагает создание государственной и коммерческой бирж

«Государство хочет просто подмять под себя всю крипту, но это вряд ли получится» Фото: flicr.com

В Госдуму внесли первый законопроект по регулированию рынка криптовалют, который предполагает возможность создания как государственных криптовалютных бирж с крипторублем, так и их коммерческих аналогов. Эксперты «Реального времени» отнеслись к инициативе неоднозначно, но сошлись во мнении, что России нужны собственные криптовалютные биржевые фонды, правда, открытым остался вопрос с налоговыми отчислениями, которые могут оттолкнуть игроков в сторону зарубежных лояльных площадок.

Для криптовалют предложили создать биржи

В Госдуму поступил первый законопроект о «О регулировании децентрализованного виртуального имущества», под которым подразумеваются криптовалюты и токены. 29 ноября документ был направлен главе комитета по финансовому рынку Анатолию Аксакову и председателю экспертного совета по законодательному обеспечению финансовых технологий Мартину Шаккуму, сообщает «Коммерсантъ». Текст законопроекта можно найти в открытом доступе. Из него следует, что разработчиками предложения по регулированию рынка криптовалют в России выступили учредитель ООО «Воронков Венчурс» Андрей Воронков, юрист компании Екатерина Котова, учредитель АНО «ПравоРоботов» Никита Куликов и кандидат юридических наук Эрнест Бачурин.

Они предлагают механизмы для создания криптовалютных бирж с правом государства создавать свои, государственные криптовалютные биржи с основной валютой в виде крипторубля, который можно будет обменять на обычные рубли с уплатой соответствующих налогов. Криптовалютные негосударственные биржи предлагается создавать в форме коммерческого юридического лица, контроль за деятельностью которого будет осуществлять уполномоченный государственный орган.

Управлять криптовалютами и токенами, согласно законопроекту, будет Децентрализованная автономная организация, существующая в виртуальной форме.

«Реальное время» узнало, как относятся к нему другие представители рынка криптовалют и аналитики компаний, работающих с инвесторами.

«Блокчейну чуждо какое-то регулирование, чужды государственные границы»

  • Константин Никонов

    Константин Никонов digital-специалист в фонде «Шередарь», биткоин-евангелист

    Я поддерживаю создание криптовалютных бирж. В России в том числе. Пусть рынок решает, где и какая биржа лучше. Пусть пользователь сатошем (самая маленькая часть биткоина, — прим. ред.) голосует за сервис. Если не из-под палки, а путем предоставления выбора, то это отлично! Регулировать криптовалюты будет слишком затратно. И не нужно. Идея криптовалют изначально в нерегулируемости и защищенности переводов. Доверие к блокчейну биткоина сейчас высокое по причине гарантии передачи ценностей другому человеку через защищенный криптографией сервис. Создайте хоть тысячи криптовалют! Национальных и не очень. Будут доверять этому сервису люди? Не думаю. И поисковая система «Спутник» тому яркий пример. Очередные попытки оседлать технологический хайп, оборачивающиеся провалом — вот к чему это приведет.

    Надо понимать: государство — отдельная от реального мира компания силовиков. Если крипторубль с блокчейном на лаптях не будет мешать людям пользоваться другими возможностями, то пусть будет. Может кто-то и захочет обладать деревянными токенами.

  • Ильнур Мухтов

    Ильнур Мухтов владелец первого общепита в Казани, принимающего криптовалюту, совладелец криптовалютного фонда Aeon Capital Fund

    Почему коммерсам сейчас отдают проекты? Потому что если у людей есть мотивация в плане зарабатывания денег, то они за ним следят, совершенствуют, обновляют и так далее. По поводу того, нужна ли биржа, я думаю, что да, нужна. Не важно, государственная она или нет, самое главное, чтобы она была законной. Допустим, месяца полтора-два назад выходцам из России запретили регистрировать аккаунты на бирже Poloniex. То есть это сделать можно, но со всякими VPN возникают очень большие сложности. А так, если будет биржа, где я законно смогу зарегистрироваться, внести скан паспорта и так далее, то вопросов нет. Но здесь возникает вопрос в рыночной конкуренции. Я торгую в основном на американской бирже Bittrex.com. Там минимальная комиссия, по налогам никто не напрягает — грубо говоря, там есть комиссии за ввод и вывод и микрокомиссия за совершение сделки. Но все понятно и лимитировано. А если это будет российская биржа, тем более принадлежащая государству, то я, допустим, покупаю биткоин по 5 тысяч долларов, продаю по 10 тысяч и зарабатываю по 5 тысяч долларов. И если они с меня будут брать налог, пусть даже 13%, как это делают российские фондовые рынки, то у меня встанет вопрос: зачем мне тогда переходить на российскую биржу? Поэтому единственное, что они могут сделать — это полностью заблокировать биржи, чтобы силой привести людей на вновь созданную площадку.

    Меня радует только то, что люди понимают, на сколько это перспективно, и пытаются что-то придумать и в угоду силовикам, стоящим у власти, и в угоду рынку, который уже сформирован. Мы сейчас не можем диктовать свои условия, потому что рынок хоть и зеленый, но уже сформирован. Если делать на бирже 13% налог, то какой нормальный человек на нее пойдет? Поэтому здесь вопросов больше, чем ответов, но радует одно — что они хотя бы пытаются.

  • Богдан Зварич

    Богдан Зварич аналитик группы компаний «ФИНАМ»

    Для того, чтобы инвесторы уходили в криптовалютные биржи нужно, чтобы риски вложения в криптовалюты существенно снизились, потому что криптовалюты и акции с облигациями — это совершенно разные инструменты, которые несут на себе совершенно разные риски. И если с криптовалютой многие сейчас пытаются, что называется, играть (потому что я бы не назвал это инвестицией, это попытка поймать спекулятивный рост), то на биржах принципы работы совершенно другие. Пока криптовалюты, это, конечно, не совсем правильное сравнение, но все-таки больше похожи на игровые автоматы. При этом за акциями-облигациями стоят реальные активы, которые генерируют денежный поток.

    Здесь же мы не видим, что, например, в части ITO за токенами стоит какой-то реальный актив, который в дальнейшем может не то, чтобы генерировать прибыль, а от его продажи инвестор сможет получить какие-то средства. Сейчас это все можно назвать новомодным словом хайп и не более того, потому что если актив может в течение дня сначала вырасти на 10%, а потом упасть на 30%, как недавно сделал биткоин, то о чем можно говорить? Это не инвестиции, это на данный момент чисто спекулятивный инструмент с некоторыми определенными признаками пирамиды. Нормальный инвестор скорее всего не пойдет в подобный актив, потому что он оценивает не только то, сколько он может заработать, но и риски, которые несут его вложения. В соответствии с этими рисками он готов вкладывать тот или иной объем средств в данный актив. Если смотреть с этой точки зрения на криптовалюты, то здесь вложения должны быть категорически минимальными. Например, если у вас есть 100 тысяч долларов, то в криптовалюты вы можете вложить при текущих рисках и текущей валиативности, пожалуй, не более одной тысячи, то есть не более 1% от своих средств.

    Соответственно, даже появление официальных бирж, если ситуация в самих торгах криптовалют не изменится, я не думаю, что как-то существенно скажется на привлечении денежных средств в этот сектор. Кроме того, есть подобные аналоги бирж за рубежом. Можно, конечно, попробовать, посмотреть, получить некую возможность регулирования процессов криптовалют. Но опять же, если у нас есть какой-то мировой актив, например, цены на нефть — сколько в России их не регулируй, есть еще западные площадки. И если этот актив не находится там под регулированием, то регулирование в одной взятой стране, на мой взгляд, имеет мало смысла. Поэтому не думаю, что введение наших бирж и нашего регулирования, отдельного от всего мира, даст какой-то реальный эффект с точки зрения защиты прав инвесторов.

  • Никита Купцов

    Никита Купцов директор по коммуникациям казанского стартапа IZX, который разрабатывает собственную криптовалюту

    Понятно, что государство хочет просто подмять под себя всю крипту, но это вряд ли получится. Сейчас есть обменники, которые меняют фиаты (реальные подкрепленные государственными обязательствами деньги, — прим. ред.) на крипту, есть телеграм-боты и прочее. Пока это не регулируется, но понятно, что хотят запретить любой выход на обмен крипты на фиаты и фиаты на крипты. Понятно, что наши дорогие чиновники хотят что-то иметь с этого. Но я думаю обходные пути все равно найдут. Национальная криптовалюта — это полный бред. Блокчейну чуждо какое-то регулирование, чужды государственные границы. В интернете нет границ. Это интернационально и анонимно. Криптовалюта по паспорту в отделении «Почта России», в том отделении Сбербанка, где ты открывал карточку? Конечно, это отобьет желание купить крипту у новичков, но те, кто в этом разбирается, найдут тысяча пятьсот способов обойти все это и заниматься тем, чем занимаются. Лучше бы наше государство пошло по пути Сингапура, где максимально лояльные условия для компаний, которые работают в области криптовалют. В Малайзии тоже на оффшорных счетах можно открывать банковские счета в криптовалюте. Предложенный законопроект — это очередной мертворожденный проект, подобный поисковику «Спутник» и универсальной электронной карте. Ценность любой криптовалюты — это доверие тех, кто ею пользуется. Доверие к крипторублю не будет ни у кого. А компании, которые указаны в авторах, вообще не понятно, кто это.

    Закон по регулированию криптовалют все откладывают, вроде как к лету он будет принят. Что из этого выйдет — непонятно. Пусть регулируют, криптография совершенствуется и в принципе позволяет кодировать все данные в твоем компьютере. Никакая налоговая и прочее их не раскодируют.

Мария Горожанинова
ТехнологииIT
комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 05 дек
    Государственные биржи нужны только государству, для налогов. Государственный контроль чужд крипте, не для того она создавалась. Невозможность оценить количество, контролировать передачу, отобрать, если нужно, ценности у личности делает личность не подконтрольной, что тоже чуждо любым государственным институтам.
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  • Анонимно 05 дек
    Государство никак не успокоится, все хочет держать под контролем
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  • Анонимно 05 дек
    Госчиновники боятся остатся без контроля за криптовалютой, а значит у них из под ног выбивают финансовые составляющее. На что жить то будут? Смотретть как ускользает доход они не собираются. Тут еще много чего будет
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  • Анонимно 05 дек
    Я немного начала в компе разбираться , но вот такую сложную вещь я в жизни не осилю. Завидую умным, которые додумались делать криптовалюту. Жизнь не стоит на месте У молодых все впереди главное не лениться
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  • Анонимно 05 дек
    Налоги хочет наше государство, боится, что останется без налогов и навара
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