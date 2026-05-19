Марат Ахметов в День печати: «Республиканские СМИ остаются хранителями традиций качественной журналистики»

И.о руководителя Госсовета РТ отметил важную роль СМИ в сохранении истории и отражении достижений региона

Фото: Артем Дергунов

Исполняющий обязанности председателя Госсовета Татарстана Марат Ахметов поздравил татарстанских журналистов с Днем печати. В своем обращении руководитель парламента подчеркнул особую роль СМИ в сохранении исторической памяти и отражении достижений современного Татарстана.

Он отметил, что печатные издания остаются не просто источником информации, но и важным инструментом сбережения культурных ценностей, родных языков и духовно-нравственных традиций многонационального народа республики.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— В эпоху стремительного развития цифровых технологий и новых вызовов республиканские СМИ выступают проводниками государственной политики, надежной опорой конструктивного диалога между властью и обществом, остаются хранителями традиций качественной журналистики, — обратился Ахметов к СМИ.

Он также отметил преемственность лучших традиций журналистики, заложенных ветеранами отрасли и представителями профессиональных династий. Среди главных ценностей были названы трудолюбие, честность, объективность и гражданская ответственность.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Желаю всему медиасообществу республики верных и благодарных читателей, вдохновения, ярких тем и новых творческих успехов во имя процветания родного края. Крепкого здоровья, мира, благополучия вам и вашим семьям! — поздравил и.о. председателя Госсовета РТ.

Наталья Жирнова