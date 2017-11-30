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Как Игорь Крутой «поднял в Казани волну»

23:17, 30.11.2017

В столице РТ прошел гала-концерт всероссийского культурно-благотворительного фестиваля

Как Игорь Крутой «поднял в Казани волну» Фото: c-ib.ru

Сегодня в Казани в концертном зале «Академия» прошел гала-концерт всероссийского культурно-благотворительного фестиваля «Добрая волна». Фестиваль проводится для детей с ограниченными возможностями, которые могут осуществить свою мечту и попасть на большую сцену в сопровождении именитых артистов.

На сцену сегодня вышли и воспитанники Академии Игоря Крутого из различных городов России, победители детского «Евровидения», детской «Новой волны», а также звезды российской эстрады: Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Анита Цой, Доминик Джокер, Дина Гарипова и Игорь Крутой.

Видео Камиля Исмаилова
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