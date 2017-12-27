Из Казани на море: сколько надо продать квартир, чтобы переехать в Аланию и Черногорию

Что можно купить на популярных курортах, продав квартиру в столице Татарстана

На что может претендовать житель Казани, если продаст свою квартиру и отправится жить в другую страну? Вариантов у него, в общем-то, достаточно, но в по-настоящему престижных местах недвижимость среднему казанцу, увы, недоступна. «Реальное время» узнал подробности.

Отправиться в тепло

«Реальное время» продолжает изучать, куда может уехать казанец, продав свою обжитую двухкомнатную квартиру в «обычном» районе города. Недавно мы выяснили, на что он может претендовать, если хочет переехать в крупный город. Сегодня же подумаем о том, куда отправиться казанцу, мечтающему о тепле, солнце и море — подыщем подходящие по цене варианты на курортах.

Сравнивать мы будем все с той же квартирой — ее параметры, напомним, таковы: площадь примерно 50 «квадратов», цена — около 3,5 млн рублей (50 тыс. евро или 60 тыс. долларов). Как выяснилось, вариантов перебраться «в теплые края» у жителя Казани довольно много — по крайней мере, в финансовом плане. Только вот страны, которые он сможет себе позволить, далеко не в списке первых по уровню жизни.

Сочи: «двушка» на «двушку»

В первую очередь присмотримся к местам, которые находятся не так далеко от Казани. Приоритетными в этом плане, конечно, являются Сочи и города Краснодарского края.

В столице зимней Олимпиады при желании можно купить квартиру, аналогичную казанской. К примеру, за 3,5 млн рублей предлагается двухкомнатная квартира с ремонтом площадью 45 кв. м в Адлере. Квартира находится на третьем этаже девятиэтажного дома, в километре от моря.

Если же хочется ближе к морю, то стоит присмотреться к варианту в микрорайоне Дагомыс. Однокомнатная квартира площадью 42 кв. м предлагается за 3,58 млн рублей. Квартира расположена на 10-м этаже, в 120 метрах от моря, в ЖК «Каравелла Португалии». Из окон обещают вид на море и горы. Лишь одна маленькая деталь портит это предложение — дом предполагается сдать только в 2019 году.

Можно, впрочем, посмотреть и частные дома. Например, за 3,6 млн рублей предлагается дом площадью 103 кв. м на участке в 5 соток, в 900 метрах от моря и в 500 метрах от федеральной трассы. В доме есть свет и вода, на первом этаже сделан ремонт, есть мебель и техника. Второй этаж мансардный, с черновой отделкой. В объявлении утверждается, что из дома открывается вид на море, при этом у покупателя будет возможность дышать горным воздухом. «Просыпаешься под пение птиц», — радует продавец.

За 47 тыс. евро (3,3 млн рублей) можно купить трехкомнатную квартиру в центре Солнечного Берега. Фото homesoverseas.ru



Болгария: в тепло с увеличением площади

Если же казанцу хочется купить недвижимость в другой стране, то одним из самых доступных вариантов может оказаться Болгария. Конечно, она находится все на том же Черном море, что и Сочи, но зато и цены здесь доступнее. За 47 тыс. евро (3,3 млн рублей), например, можно купить трехкомнатную квартиру в центре Солнечного Берега. Площадь квартиры в объявлении не указана, однако находится она на третьем этаже в пятиэтажном доме с бассейном. В квартире, помимо трех комнат и кухни, есть две ванные и балкон, а в стоимость входит вся мебель и техника.

Кроме того, после продажи квартиры казанец сможет себе позволить и небольшой дом в 20 км от города Варна и в 4 км от моря. Дом одноэтажный, его площадь 95 кв. м, построен на участке в 380 кв. м, в селе Генерал-Кантарджиево. Из дома открывается панорамный вид на море, в гостиной — камин, есть электрические и водные установки. В доме две спальни, ванная комната, терраса и кухонный бокс.

Турция: маленькие квартиры с бассейном

Если казанцу не нравится Черное море, то он вполне может себе позволить небольшую квартиру на Средиземном. В этом ему поможет горячо любимая россиянами Турция. К примеру, в знакомом большинству жителей страны городе Алания за сумму в 53 тыс. евро (около 3,7 млн рублей) можно купить квартиру площадью 110 кв. м с двумя спальнями в доме 2008 года постройки. Расстояние до моря составляет 400 метров, при этом квартира находится в центре города. В квартире есть балкон, в жилом комплексе — бассейн, парк, супермаркет, школа и детский сад.

Двухэтажное здание в Демирташе построено в 2007 году, до моря всего 100 метров. Фото homesoverseas.ru



Также неподалеку от Алании, в Демирташе, можно купить даже собственный дом (который продавец называет виллой) площадью в 110 кв. м. Двухэтажное здание построено в 2007 году, до моря всего 100 метров. Гостиная в доме совмещена с кухонной зоной, также есть два балкона и два санузла. Здание продается со всей мебелью, кроме того, на фотографиях показан бассейн, о котором, правда, в описании нет ни слова.

Если же житель Казани хочет реже видеть соотечественников, то ему может приглянуться другой средиземноморский город — на Эгейском побережье Турции, в городе Фетхие. Точнее, в его курортном пригороде под названием Чалыш. Квартира площадью 61 кв. м находится в 500 метрах от моря. Есть веранда площадью 8 кв. м. Частично в квартире есть мебель. При этом стоимость ее составляет всего 41 тыс. евро, или 2,8 млн рублей.

Черногория: собственный дом с видом на Адриатику

Еще одно популярное направление для пляжного отдыха среди россиян — Черногория. Здесь многие соотечественники покупают жилье — для отдыха или как объект инвестиций. Как и в Турции и Болгарии, здесь вполне можно найти подходящие варианты по цене казанской «двушки». К примеру, в Заградже (неподалеку от поселка Сутоморе) предлагается дом без отделки с видом на море, на склоне в окружении сосен. Расстояние до пляжа 800 метров. Указанная предполагаемая стоимость отделки 10 тыс. евро, однако дополнительно придется провести воду и электричество. Сам дом продается за 45 тыс. евро, или 3,1 млн рублей.

Немного дороже — за 50 тыс. евро (по-прежнему вписывается в бюджет казанской двухкомнатной квартиры) можно купить дом, готовый для проживания, но относительно старый — 1995 года постройки. Площадь дома при этом небольшая — 80 кв. м, а участок 150 кв. м. В доме два этажа, он расположен в 250 метрах от моря в поселке Добра Вода.

Дом готов для проживания, но относительно старый — 1995 года постройки. Фото homesoverseas.ru

Кроме того, за 55 тыс. евро (3,8 млн рублей) можно купить небольшую квартиру площадью 35 кв. м на пятом этаже дома в одном из главных курортных мест Черногории — Будве. Расстояние до моря — около 500 метров, в квартире есть мебель, из окон открывается вид на город и горы.

Французская Ривьера: покупка с перспективой ремонта

Если среднестатистический казанец, продав квартиру, соберется купить недвижимость на престижных курортах Европы, то ему придется добавить сумму, равную еще почти двум его казанским квартирам.

Минимальная стоимость квартиры в Ницце, которую удалось найти на сайтах объявлений, составляет 140 тыс. евро (около 9,7 млн рублей) — это почти в три раза больше стоимости среднестатистической казанской «двушки». Квартира расположена в центре Ниццы, на третьем этаже здания постройки 1963 года. В квартире сделан, по словам продавца, современный ремонт «с использованием люксовых материалов». Площадь квартиры всего 27 кв. м, однако к квартире прилагается кладовая в подвале площадью 5 кв. м. Расстояние до моря — 15 минут пешком.

Есть, впрочем, и более дешевые варианты, однако они кажутся довольно экзотическими. Например, за 55 тыс. евро (3,8 млн рублей) можно приобрести дом в городе Аспремон, что недалеко от Ниццы. Общая его площадь целых 2400 кв. м, однако зданию требуется серьезный ремонт — если верить объявлению, ранее в доме было кафе и банкетный зал. В целом вариант с этим домом 1980 года постройки кажется интересным, если, конечно, казанец, продавший квартиру в городе, готов серьезно вложиться.

Минимальная стоимость квартиры в Ницце, которую удалось найти на сайтах объявлений, составляет 140 тыс. евро. Фото prian.ru

Таиланд: «люксовая» квартира или дом в пригороде

Более дешевым, да еще и более теплым вариантом для переезда может оказаться Юго-Восточная Азия. Один из наиболее популярных среди россиян вариантов — само собой, Таиланд.

По цене двухкомнатной квартиры в Казани здесь, например, можно приобрести двухкомнатную, но небольшую (всего 36 кв. м) квартиру в Паттайе. Квартира расположена на третьем этаже жилого комплекса с большим бассейном, лагунами, садами и мощеными дорожками. Помимо этого в жилом комплексе есть аквапарк, подземная парковка, бары и магазины. Расстояние до пляжа составляет 600 метров, в квартире при этом присутствует полная меблировка, отделка и встроенная кухня.

Другой вариант все в той же Паттайе — отдельный дом постройки 2014 года площадью 100 кв. м на участке в 204 кв. м. Расстояние до моря, правда, довольно большое — 15 километров, но в поселке есть общий бассейн. Из окон открывается вид на горы. Стоимость дома 55 тыс. долларов, или 3,2 млн рублей.

Австрия: недоступный Тироль

Для некоторых людей, впрочем, наличие моря неважно — им милее горы в приятной и развитой стране. Идеальный вариант для такого случая — австрийские Альпы. Недвижимость тут, правда, недешевая. Стоимость ее сравнима со стоимостью недвижимости в Ницце.

К примеру, квартира площадью 60 кв. м неподалеку от горнолыжного курорта Зеефельд в регионе Тироль, в доме постройки 1970 года, продается за 143 тыс. евро — 10 млн рублей. В квартире большой балкон, есть мебель в спальне, в остальных помещениях мебель отсутствует. Ремонт в ванной был в 2011 году.

Двухкомнатная квартира площадью 55 кв. м в пригороде Кицбюэля обойдется в 200 тыс. евро. Фото rightmove.co.uk

Другие варианты еще дороже. Например, двухкомнатная квартира площадью 55 кв. м в пригороде Кицбюэля обойдется в 200 тыс. евро, или около 14 млн рублей. Кирхдорф, где расположена квартира, находится на высоте 640 метров над уровнем моря, население составляет 3740 человек. Зимой в регионе можно заниматься горнолыжным спортом, летом — хайкингом и катанием на горных велосипедах. Место, замечательное во всех отношениях, но для покупки местной квартиры придется продать четыре «двушки» в Казани.