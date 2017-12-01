«Смерть» или «жизнь»: в какую группу попадет сборная России?

Все, что надо знать о жеребьевке домашнего ЧМ-2018

Фото: Олег Тихонов

Уже сегодня в 18.00 в Москве состоится официальная церемония жеребьевки чемпионата мира 2018 года. Как это будет выглядеть и какие варианты состава групп для сборной России будут идеальными и не очень — в материале «Реального времени».

Как и где пройдет основная часть церемонии

Жеребьевку к чемпионату мира по традиции проводит страна-организатор первенства. Сегодняшнее мероприятие пройдет в Московском Кремле, в одном из самых вместительных залов, рассчитанном на 6 тысяч мест. Прямую трансляцию с места событий проведет Первый канал.

Ведущими церемонии будут бывший нападающий сборной Англии и известный футбольный эксперт Гари Линекер, а также российская телеведущая Мария Командная. По сообщениям одного из британских изданий, гонорар Линекера составляет порядка 20 тысяч фунтов стерлингов. А вот вести специальную увеселительную часть поручено Ивану Урганту. За «концертную программу» будут отвечать певицы Алсу, Лариса Долина и солист Мариинского театра Ильдар Абдразаков, а также артисты Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева.

Гостями мероприятия станут также несколько именитых в прошлом футболистов, которым предстоит вытягивать шары с названиями стран. В списке тех, кто примет участие в жеребьевке, есть такие известные даже нефутбольным людям имена, как Диего Марадона, Лоран Блан, Кафу, Гордон Бэнкс, Фабио Каннаваро, Карлес Пуйоль и Диего Форлан. От России в этой процедуре будет участвовать Никита Симонян, первый вице-президент РФС. Особым гостем церемонии станет президент России Владимир Путин, который, как предполагается, обратится к собравшимся с приветственной речью.

Сборная России попала в первую корзину и по умолчанию будет выступать в группе «А». Фото Олега Тихонова

Россия в первой корзине с Бразилией и Германией

Сама жеребьевка будет проходить в следующем режиме. Изначально все 32 команды были поделены по рейтингу сборных на четыре корзины. В первую попали все сильнейшие плюс страна-хозяйка, в четвертую — слабейшие. Команды, находящиеся в одной корзине, попасть друг на друга на групповом этапе, соответственно, не могут.

На сцене будут установлены восемь «аквариумов» с группами и цифрами. Из каждого из них по одному вытянут шары представители стран — бывших чемпионов мира. Так, например, за Бразилию будет «отдуваться» Кафу, за Аргентину — Марадона, а за Уругвай — Форлан. Вынимать шары предстоит по порядку, пока первая корзина не определится с группой, другие три ждут своей очереди. По стандартной процедуре вначале достается шар с названием сборной, а затем номер группы, в которой ей предстоит выступать.

Сборная России попала в первую корзину и по умолчанию будет выступать в группе «А». Соперниками нашей команды не смогут стать Бразилия, Германия, Англия, Аргентина, Польша, Франция, Португалия и Бельгия. При этом не могут оказаться в одной группе и представители одной конфедерации за исключением европейской.

«Группа жизни» с африканцами и североамериканцами

Самым интересным занятием перед начала официальной жеребьевки является, как известно, угадывание возможных соперников сборной. Таким образом определяются группы «жизни» и «смерти», с самыми легкими и сложными соперниками соответственно. В первую многие относят сборные Перу, Швейцарии, а также представителей Африки и Азии. Вряд ли стоит спорить с тем, что для любой сборной на грядущем мундиале и сборная России будет самым лакомым кусочком из первой корзины, состоящей из фаворитов.

Спортивная редакция «Реального времени» составила свои варианты групп «жизни» и «смерти» для команды Станислава Черчесова на мировом первенстве.

Из второй корзины наиболее привлекательной в плане соперничества представляется сборная Перу. Фото Олега Тихонова



Из второй корзины наиболее привлекательной в плане соперничества представляется сборная Перу — несмотря на то, что она вышла из южноамериканской конфедерации, оставив за бортом чемпионата, к примеру, сильную команду Чили. По крайней мере, в составе этой сборной нет ни одного игрока с мировым именем (в остальных сборных из второй корзины они есть).

В третьей корзине — сразу три африканские сборных, две из которых могут в любой момент «захандрить». Речь о Тунисе и Сенегале, способных прямо на мундиале начать заварушку из-за премиальных или по какой-либо другой «важной» теме. Любая из этих сборных становится, таким образом, самым «вкусным» поставщиком легких 3 очков (если таковые вообще возможны на чемпионате мира по футболу).

В четвертой корзине выбор аутсайдеров, что логично, самый богатый. Из тех сборных, что пробились на чемпионат мира, наименее авторитетными выглядят Саудовская Аравия и Панама. Последние, к слову, и вовсе попали на мундиаль каким-то чудесным образом благодаря голу-фантому своего капитана. К тому же состав сборной Панамы на данный момент самый «дешевый» по трансферной стоимости ее игроков среди всех 32 команд.

Итак, по версии «Реального времени» «группа жизни» для сборной России на домашнем ЧМ-2018 будет выглядеть следующим образом.

Россия Перу Тунис Панама

При таком раскладе невыход из группы можно будет смело приравнять к фиаско российского футбола.



При некоторых раскладах команде Черчесова можно будет сразу гарантировать последнее место. Фото Олега Тихонова



«Группа смерти» с испанцами и японцами

Но с жеребьевкой, разумеется, может точно так же и не повезти. При некоторых раскладах команде Черчесова можно будет сразу гарантировать последнее место. Для такой группы «смерти» из второй корзины «заготовлена» команда Испании, неожиданно оказавшаяся даже ниже польской дружины. Тем не менее несмотря на то, что совсем недавно российская сборная в весьма неплохом стиле сыграла с испанцами вничью, команда с Пиренеев все равно остается главным фаворитом чемпионата мира. Которая наверняка захочет реабилитироваться за неудачное выступление на предыдущем мундиале, где она не смогла выйти из группы.

В третьей корзине наиболее любопытным вариантом представляется сборная Дании, которая в стыковых матчах «вынесла» крепкую команду Ирландии. Однако в группе не может быть более двух представителей одной конфедерации, и датчан можно выбрать, если, например, вместо испанцев попадутся уругвайцы с Суаресом и Кавани на острие. А вот без Дании к этой группе можно причислить Коста-Рику или Египет, обошедших на своем зональном этапе сильные сборные США и Гану.

Из последней корзины сложными соперниками могут оказаться сразу несколько азиатских сборных. Например, Япония. Представители Страны восходящего солнца всегда были неудобной командой, способной в любой момент собраться и выдать «матч жизни». Также сложности могут возникнуть с нигерийской сборной, которая провела очень хороший отборочный турнир, забив в Африке больше всех — 12 голов в 6 матчах, пропустив всего 4 мяча.

По версии «Реального времени» самая сложная для сборной России «группа смерти» выглядит так. Могло бы быть хуже, но, напомним, больше двух европейских команд в одной группе по регламенту чемпионата быть не может.

Россия Испания Коста-Рика Япония.