Благотворительность в Казани: бездомным кошечкам сочувствуют больше, чем бомжам

Самый популярный размер взноса «на добро» — 1000 рублей, а больше всего люди боятся плохой экологии и бедности

Фото: Руслан Давлетшин

Какие проблемы благотворительным организациям нужно решать в первую очередь, с точки зрения казанцев, решил выяснить благотворительный фонд «День добрых дел». Для этого совместно с Центром прикладной урбанистики было проведено исследование. Из социальных проблем казанцев больше всего волнуют бедность населения и плохое состояние окружающей среды. При этом бездомным животным готовы помогать больше, чем бездомным людям. Тяжелобольным детям традиционно сочувствуют все, и почти никто — ВИЧ-инфицированным, алкозависимым и мигрантам. Им не готовы помогать ни словом, ни делом. Подробности — в материале «Реального времени».

Плохая экология и угроза бедности волнуют казанцев больше всего

Благотворительный фонд «День добрых дел» совместно с Центром прикладной урбанистики провели исследование отношения казанцев к социальным проблемам и благотворительности. Результаты авторы называют неожиданными, но объяснимыми. Наиболее значимой проблемой, требующей незамедлительного решения, половина опрошенных (46%) назвала состояние окружающей среды. А на втором месте — бедность (41%). При этом 44% респондентов отнесли уровень своего дохода к среднему, а 27% — к среднему нижнему.

— Меня удивило то, что люди считают наиболее острыми социальными проблемами экологию и бедность, это то, что пугает их больше всего. Впрочем, здесь необходимо учитывать время проведения опроса — летом и осенью 2017 года одной из самых горячих городских тем была проблема строительства мусоросжигательного завода и последствия банковского кризиса в Татарстане, — говорит социолог, исследователь «Центра прикладной урбанистики» Марья Леонтьева.

«Это говорит о том, что люди острее реагируют на то, что сейчас на хайпе», — считает руководитель фонда «День добрых дел» Рустем Хасанов. По его мнению, к благотворительности люди относятся больше эмоционально, нежели рационально.

— Мы впервые решили посмотреть на эту проблему не своими глазами, а со стороны. То есть чем заниматься фондам не по мнению фонда, а по мнению людей. Например, к вопросу сбора денег на лечение бородавки в Китае за 2 млн долларов мы относимся скептически, и возникла идея узнать, а что люди думают по этому поводу, — говорит Хасанов.

В списке проблем, касающихся бедности и экологии, лидируют качество жизни престарелых (36%) и проблема бездомных животных (30%). При этом проблема бездомных людей находится в рейтинге значительно ниже (26%), а положение онкобольных, нуждающихся в дорогостоящем лечении (22%,) уступило позиции проблемы доступности городской среды и медицинской помощи для инвалидов (26%).

«Люди острее реагируют на то, что сейчас на хайпе», — считает Рустем Хасанов. Фото vk.com/denddel

Больше всего сочувствуют больным детям, а почти не сочувствуют мигрантам

На вопрос: «К кому вы больше всего испытываете сочувствие и кому готовы помогать?» — большинство респондентов ответили: «тяжелобольным детям и детям с редкими заболеваниями», на втором месте — беспризорные дети и дети в детских домах, на третьем — престарелые и пожилые люди в трудной жизненной ситуации. «Больше всего сочувствия вызывают те группы, в роли которых проще всего представить себя или близких», — объясняет автор исследования.

— Результаты достаточно необычные. У нас проблемы бездомных животных волнуют людей больше, чем проблемы бездомных людей. Хотя, на мой взгляд, проблемы бомжей гораздо важнее, чем проблем кошечек и собачек. Потому что кошечка и собачка к тебе домой воровать не придут. А люди, оказывается, считают наоборот, — говорит Хасанов.

Людям с алкогольной и наркотической зависимостью, ВИЧ-инфицированным и мигрантам казанцы почти не сочувствуют и не готовы помогать ни словом, ни делом.

— Интересно, что наибольшую эмпатию по отношению к мигрантам испытывают женщины зрелого и пожилого возраста с низким уровнем дохода. По отношению к людям с алкогольной и наркотической зависимостью — зрелые и пожилые люди (от 46 лет и старше) со средне-средним и средним высоким уровнем дохода или люди со средним специальным уровнем образования. Положение бездомных людей вызывает наибольшую эмпатию у тех горожан, которые сами склонны чувствовать социальную незащищенность, — у зрелых и пожилых людей со средним специальным образованием и низким уровнем дохода, — говорит Леонтьева.

При этом, если говорить об общественных инициативах, то организации, помогающие животным, получают не такую значительную поддержку. Больше всего казанцы одобряют инициативы в сфере просвещения (помощь сельским библиотекам, например), медицины (хосписы, профилактика алкоголизма и наркомании), на третьем месте — инициативы в области экологии, на четвертом — социальные инициативы (помощь малообеспеченным, благотворительные склады), на последнем месте — зоозащитные организации.





Опыт тех, кто принимал участие в благотворительных акциях, чаще носит случайный характер, регулярно участвуют в благотворительных акциях около 20% респондентов, рассказывает Леонтьева. Фото vk.com/marya.leontieva

Самое популярное пожертвование — 1000 рублей

71% респондентов заявили, что принимали участие в благотворительных акциях, не принимал участие каждый четвертый (25,1%).

Около 80% участников благотворительных акций — это женщины от 18 до 45 лет, мужчины в возрасте 25—45 лет со средним уровнем дохода. Реже всех участвуют в благотворительности женщины старше 61 года.

— Опыт тех, кто принимал участие в благотворительных акциях, чаще носит случайный характер, регулярно участвуют в благотворительных акциях около 20% респондентов. Наиболее распространенной практикой участия являются перечисление денег, информационная поддержка акций и волонтерство. Профессионально помогают благотворительным организациям около 16% казанцев, 7 процентов сами организовывали благотворительные акции. Организаторами и волонтерами благотворительных акций чаще выступает молодежь от 18 до 24 лет, а основными финансовыми донорами — люди от 25 до 45 лет, — рассказывает Леонтьева.

Самая популярная сумма пожертвований в месяц среди казанцев — 1000 рублей, на втором месте — 100 рублей, на третьем — 500 рублей.

— Другими популярными ответами были не суммы, а согласование пожертвования с размером ежемесячного дохода, например 1/10 часть, или по настроению, согласно количеству свободных денег в данный момент. Зависимости между размером регулярного пожертвования и уровнем дохода участников опроса установлено не было, — говорит Марья Леонтьева.

«Для кошечек собрать легче в Сети, чем для бомжей»



— Конечный вывод такой: первое — люди живут достаточно благополучно, второе — с реальными социальными проблемами сталкиваются крайне редко, третье — формируют свое мнение через призму соцсетей, четвертое — почти все имеют опыт участия в благотворительности и готовы в ней участвовать, — подводит итоги Рустем Хасанов.

Менять сферу деятельности с помощи детям с ДЦП на помощь животным только потому, что «кошечки и собачки» оказались в топе волнующих казанцев проблем, фонд не собирается. Фото Максима Платонова



На работе фонда «День добрых дел» результаты никак не отразятся, менять сферу деятельности с помощи детям с ДЦП на помощь животным только потому, что «кошечки и собачки» оказались в топе волнующих казанцев проблем, они не собираются.

— Но теперь мы понимаем, что проблему обеспечения инвентарем детей с ДЦП нужно «разжевывать», а проблема доступности городской среды, в которой у нас работает социальное такси, «разжевывать» не нужно, ее многие считают очевидной. Если мы будем заниматься бомжами, то мы теперь знаем, что собирать помощь в соцсетях бесполезно, нужно использовать другие инструменты. Для кошечек собрать легче в Сети, чем для бомжей, — говорит Рустем Хасанов.