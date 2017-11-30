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Благотворительность в Казани: бездомным кошечкам сочувствуют больше, чем бомжам

16:00, 30.11.2017 7

Самый популярный размер взноса «на добро» — 1000 рублей, а больше всего люди боятся плохой экологии и бедности

Благотворительность в Казани: бездомным кошечкам сочувствуют больше, чем бомжам Фото: Руслан Давлетшин

Какие проблемы благотворительным организациям нужно решать в первую очередь, с точки зрения казанцев, решил выяснить благотворительный фонд «День добрых дел». Для этого совместно с Центром прикладной урбанистики было проведено исследование. Из социальных проблем казанцев больше всего волнуют бедность населения и плохое состояние окружающей среды. При этом бездомным животным готовы помогать больше, чем бездомным людям. Тяжелобольным детям традиционно сочувствуют все, и почти никто — ВИЧ-инфицированным, алкозависимым и мигрантам. Им не готовы помогать ни словом, ни делом. Подробности — в материале «Реального времени».

Плохая экология и угроза бедности волнуют казанцев больше всего

Благотворительный фонд «День добрых дел» совместно с Центром прикладной урбанистики провели исследование отношения казанцев к социальным проблемам и благотворительности. Результаты авторы называют неожиданными, но объяснимыми. Наиболее значимой проблемой, требующей незамедлительного решения, половина опрошенных (46%) назвала состояние окружающей среды. А на втором месте — бедность (41%). При этом 44% респондентов отнесли уровень своего дохода к среднему, а 27% — к среднему нижнему.

— Меня удивило то, что люди считают наиболее острыми социальными проблемами экологию и бедность, это то, что пугает их больше всего. Впрочем, здесь необходимо учитывать время проведения опроса — летом и осенью 2017 года одной из самых горячих городских тем была проблема строительства мусоросжигательного завода и последствия банковского кризиса в Татарстане, — говорит социолог, исследователь «Центра прикладной урбанистики» Марья Леонтьева.

«Это говорит о том, что люди острее реагируют на то, что сейчас на хайпе», — считает руководитель фонда «День добрых дел» Рустем Хасанов. По его мнению, к благотворительности люди относятся больше эмоционально, нежели рационально.

— Мы впервые решили посмотреть на эту проблему не своими глазами, а со стороны. То есть чем заниматься фондам не по мнению фонда, а по мнению людей. Например, к вопросу сбора денег на лечение бородавки в Китае за 2 млн долларов мы относимся скептически, и возникла идея узнать, а что люди думают по этому поводу, — говорит Хасанов.

В списке проблем, касающихся бедности и экологии, лидируют качество жизни престарелых (36%) и проблема бездомных животных (30%). При этом проблема бездомных людей находится в рейтинге значительно ниже (26%), а положение онкобольных, нуждающихся в дорогостоящем лечении (22%,) уступило позиции проблемы доступности городской среды и медицинской помощи для инвалидов (26%).

«Люди острее реагируют на то, что сейчас на хайпе», — считает Рустем Хасанов. Фото vk.com/denddel

Больше всего сочувствуют больным детям, а почти не сочувствуют мигрантам

На вопрос: «К кому вы больше всего испытываете сочувствие и кому готовы помогать?» — большинство респондентов ответили: «тяжелобольным детям и детям с редкими заболеваниями», на втором месте — беспризорные дети и дети в детских домах, на третьем — престарелые и пожилые люди в трудной жизненной ситуации. «Больше всего сочувствия вызывают те группы, в роли которых проще всего представить себя или близких», — объясняет автор исследования.

— Результаты достаточно необычные. У нас проблемы бездомных животных волнуют людей больше, чем проблемы бездомных людей. Хотя, на мой взгляд, проблемы бомжей гораздо важнее, чем проблем кошечек и собачек. Потому что кошечка и собачка к тебе домой воровать не придут. А люди, оказывается, считают наоборот, — говорит Хасанов.

Людям с алкогольной и наркотической зависимостью, ВИЧ-инфицированным и мигрантам казанцы почти не сочувствуют и не готовы помогать ни словом, ни делом.

— Интересно, что наибольшую эмпатию по отношению к мигрантам испытывают женщины зрелого и пожилого возраста с низким уровнем дохода. По отношению к людям с алкогольной и наркотической зависимостью — зрелые и пожилые люди (от 46 лет и старше) со средне-средним и средним высоким уровнем дохода или люди со средним специальным уровнем образования. Положение бездомных людей вызывает наибольшую эмпатию у тех горожан, которые сами склонны чувствовать социальную незащищенность, — у зрелых и пожилых людей со средним специальным образованием и низким уровнем дохода, — говорит Леонтьева.

При этом, если говорить об общественных инициативах, то организации, помогающие животным, получают не такую значительную поддержку. Больше всего казанцы одобряют инициативы в сфере просвещения (помощь сельским библиотекам, например), медицины (хосписы, профилактика алкоголизма и наркомании), на третьем месте — инициативы в области экологии, на четвертом — социальные инициативы (помощь малообеспеченным, благотворительные склады), на последнем месте — зоозащитные организации.


Опыт тех, кто принимал участие в благотворительных акциях, чаще носит случайный характер, регулярно участвуют в благотворительных акциях около 20% респондентов, рассказывает Леонтьева. Фото vk.com/marya.leontieva

Самое популярное пожертвование — 1000 рублей

71% респондентов заявили, что принимали участие в благотворительных акциях, не принимал участие каждый четвертый (25,1%).

Около 80% участников благотворительных акций — это женщины от 18 до 45 лет, мужчины в возрасте 25—45 лет со средним уровнем дохода. Реже всех участвуют в благотворительности женщины старше 61 года.

— Опыт тех, кто принимал участие в благотворительных акциях, чаще носит случайный характер, регулярно участвуют в благотворительных акциях около 20% респондентов. Наиболее распространенной практикой участия являются перечисление денег, информационная поддержка акций и волонтерство. Профессионально помогают благотворительным организациям около 16% казанцев, 7 процентов сами организовывали благотворительные акции. Организаторами и волонтерами благотворительных акций чаще выступает молодежь от 18 до 24 лет, а основными финансовыми донорами — люди от 25 до 45 лет, — рассказывает Леонтьева.

Самая популярная сумма пожертвований в месяц среди казанцев — 1000 рублей, на втором месте — 100 рублей, на третьем — 500 рублей.

— Другими популярными ответами были не суммы, а согласование пожертвования с размером ежемесячного дохода, например 1/10 часть, или по настроению, согласно количеству свободных денег в данный момент. Зависимости между размером регулярного пожертвования и уровнем дохода участников опроса установлено не было, — говорит Марья Леонтьева.

«Для кошечек собрать легче в Сети, чем для бомжей»

— Конечный вывод такой: первое — люди живут достаточно благополучно, второе — с реальными социальными проблемами сталкиваются крайне редко, третье — формируют свое мнение через призму соцсетей, четвертое — почти все имеют опыт участия в благотворительности и готовы в ней участвовать, — подводит итоги Рустем Хасанов.

Менять сферу деятельности с помощи детям с ДЦП на помощь животным только потому, что «кошечки и собачки» оказались в топе волнующих казанцев проблем, фонд не собирается. Фото Максима Платонова

На работе фонда «День добрых дел» результаты никак не отразятся, менять сферу деятельности с помощи детям с ДЦП на помощь животным только потому, что «кошечки и собачки» оказались в топе волнующих казанцев проблем, они не собираются.

— Но теперь мы понимаем, что проблему обеспечения инвентарем детей с ДЦП нужно «разжевывать», а проблема доступности городской среды, в которой у нас работает социальное такси, «разжевывать» не нужно, ее многие считают очевидной. Если мы будем заниматься бомжами, то мы теперь знаем, что собирать помощь в соцсетях бесполезно, нужно использовать другие инструменты. Для кошечек собрать легче в Сети, чем для бомжей, — говорит Рустем Хасанов.

Дарья Турцева
ОбществоАналитика
комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 30 нояб
    благотворительные организации, помогающие бездомным животным, должны чаще заявлять о себе. Мы готовы помогать, но не всегда сообразишь, куда обращаться.
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  • Анонимно 30 нояб
    Слежу за одной организацией, у них всегда полный отчет и такие девочки молодцы, спасают всех животных
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  • Анонимно 30 нояб
    Не надо пренебрежительно о зоозащитниках, они делают большое дело, тратят на это много усилий. Каждый занимается тем, чем может.
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  • Анонимно 30 нояб
    Люди, конкретно бомжи, это их жизненный выбор. Кто им мешал получать образование, работать? В этой ситуации я переведу деньги зоозащитникам или покормлю голодное животное. Могу в магазине купить продукты и отдать бабушке, которая считает копейки на кассе, но никогда не подам милостыню ни бомжу ни многодетным матерям и другим странным людям, у которых наличиствует мозг, но они заняли иждивенческую позицию. Каждый должен отдавать отчет своим действиям, в не рожать или пить в беспамятстве, а потом просить помощи. Идите и работайте.
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    Анонимно 01 дек
    Люди, конкретно бомжи, это их жизненный выбор.
    Источник : https://realnoevremya.ru/society/82925-socopros-ob-uchastii-zhiteley-kazani-v-blagotvoritelnosti
    Таак-с ... собака, значит, сама не выбрала свободу? Есть собаки, стоящие на остановке и ждущие, когда за ними прийдут ... и есть собаки, бегающие по улицам и кусающие всех подряд. Явно речь не о собаке с остановки!
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  • Анонимно 30 нояб
    Да, кошечку можно решиться привести с улицы, бомжа - извините...
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  • Анонимно 05 дек
    Потому что кошечки и собачки не могут о себе позаботится, не могут устроиться на работу и зарабатывать, пойти к врачу... а наркоманы и алкоголики сами виноваты в своей зависимости, люди слабые! а бомжи кто??? те же алкоголики, которые за бутылку подписали дарственные или доверенности, не читая, что подписывают... так за что их жалеть? другое дело, если престарелых дети из дома выгоняют. таких жалко!
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