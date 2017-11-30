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«Ветер из Москвы в Татарстане холоднее в два раза»

07:00, 30.11.2017 34

Конгресс татар высказался о наболевшем, но в крайности ударяться не стал

«Ветер из Москвы в Татарстане холоднее в два раза» Фото: Максим Платонов

В один день с Госсоветом Татарстана, в очередной раз рассмотревшим языковой вопрос, провел свое пленарное заседание Всемирный конгресс татар. Делегаты этого собрания предсказуемо присоединились к обсуждению горячей темы — и даже использовали вполне жесткие формулировки, однако резолюцию приняли довольно беззубую и с отсрочкой на 10 дней. Возможно, имея в виду, что к этому времени судьба «татар теле» в татарстанских школах прояснится окончательно. Подробности — в материале «Реального времени».

Неуставные отношения

Вчерашняя пленарная часть расширенного (трехдневного) заседания Всемирного конгресса татар могла дать ответ сразу на несколько интригующих вопросов. Первый из них — когда и как планируется утвердить новый устав организации, принятый в августе этого года на съезде ВКТ. Говорят, на стадии планирования ноябрьского мероприятия обсуждалась даже возможность проведения чрезвычайного съезда Конгресса, поскольку срок действия прежней редакции устава истекает уже в декабре. Как сообщил нам источник, близкий к ВКТ, заминка произошла из-за одного из пунктов документа, по которому ВКТ должен был стать международной организацией с прицелом на дальнейшую регистрацию при ООН (по примеру Всемирного еврейского конгресса). Однако против этого выступил МИД РФ — и устав завис.

Тем не менее эта проблема на заседании не поднималась. Не прояснилась и ситуация с Милли Шура. Член этой организации, доктор исторических наук Дамир Исхаков сказал корреспонденту «Реального времени», что Милли Шура с августа не созывался ни разу. Более того, не звали его членов и на вчерашнее мероприятие. «Приглашения не было, и я спросил, должен я присутствовать или нет. Мне сказали: приглашены только руководители организаций ВКТ. Но тогда не совсем понятно, каким образом здесь присутствует председатель Милли Шура Василь Шайхразиев. Да еще и ведет это мероприятие».

Открывая собрание, Шайхразиев сказал: «Милли Шура — это моя главная обязанность после моих основных обязанностей»

Пять минут, пять минут

На самом деле Василь Гаязович не просто вел заседание — он делал это как полноправный хозяин. Вместе с председателем совета Федеральной национально-культурной автономии татар, депутатом Госдумы РФ Ильдаром Гильмутдиновым он расположился в середине президиума, многолетний же председатель исполкома ВКТ Ринат Закиров сместился на одно кресло к краю. Это, конечно, не было случайностью: именно председатель Милли Шура открывал и закрывал заседание, комментировал выступления, напутствовал собравшихся и награждал отличившихся деятелей конгресса и журналистов. Закиров вне рамок своего выступления не произнес ни слова.

Открывая собрание, Шайхразиев сказал: «Милли Шура — это моя главная обязанность после моих основных обязанностей». (Напомним, Василь Гаязович — заместитель премьер-министра РТ.) Благодаря ей последнее время он не так часто бывает в Казани — ездит по всей стране, знакомится с местными татарским организациями, причем «ничего, кроме радости и гордости» за них, не испытывает.

Затронув главный вопрос последних месяцев — языковой, он напомнил о том, что несколькими часами раньше произошло в стенах Госсовета РТ (приблизительная цитата): «Прокурор выступил, теперь дело за Минобрнауки РТ. В повседневной жизни остается общение на татарском языке, остается обучение. Вот и Камиль хазрат Самигуллин все время напоминает о необходимости применять татарский язык. Если будет так, татарский язык будет жить».

После этого Шайхразиев расставил приоритеты на день: «В 16.30 у меня совещание у премьера. Если выступающие не будут укладываться в 5 минут, я буду либо останавливать их, либо они будут говорить за счет других выступающих. Чтобы было понятно, 5 минут — это две страницы текста».

И предоставил слово Закирову — конечно, на 5 минут.

Политических вопросов Ринат Зиннурович не затрагивал совсем («доклада не будет, он уже был в августе»), остановившись в основном на технических моментах и текучке

«Московский ветер в Татарстане холоднее в два раза»

Политических вопросов Ринат Зиннурович не затрагивал совсем («доклада не будет, он уже был в августе»), остановившись в основном на технических моментах и текучке — тонкостях работы исполкома ВКТ с письмами, росте числа женских организаций под эгидой «Ак калфака»…

— Договаривались на пять минут, а вы уже семь выступаете, — улыбаясь, сказал в микрофон Шайхразиев.

— Руководители татарских организаций, планируйте свои отпуска заранее! — отвечал Закиров.

— Заканчивайте, Ринат Зиннурович, — уже без улыбки произнес Шайхразиев еще минут через 10.

— «Татарский диктант» через год будем проводить всем татарским народом, — продолжал докладчик, не обращая внимания на пожелания из президиума. Впрочем, вскоре все-таки закончил.

— Время трех человек прошло, — констатировал председательствующий.

После такой накрутки Ильдар Гильмутдинов в целях экономии времени даже не стал выходить на трибуну и выступил прямо из президиума. Председатель думского комитета по делам национальностей был конкретен:

— И языковой вопрос. После Нового года будем проводить парламентские слушания по национальным языкам. Мы собрали замечания от регионов и, сформулировав их в 22 предложениях, направили в Минобрнауки РФ. Потому что федеральный центр не может заявить регионам — как хотите, так разбирайтесь с этим сами. Так быть не должно. Должен быть комплексный подход к вопросу сохранения родных языков, тем более что государство дает гарантии их изучения. Вот какие это, в частности, предложения: обеспечить нормативное инструктивно-методическое внедрение обязательной предметной … (неразборчиво) «Родной язык и литература» в образовательных программах начального и среднего образования; разработать единые рекомендации по преподаванию и изучению государственных и родных языков в общеобразовательных организациях субъектов РФ; рассмотреть вопрос о регламентации изучения государственных языков республик РФ в новой редакции ФГОСов и примерных программ. И — обеспечить привлечение к написанию учебников по языкам народов России научных и образовательных организаций высшего образования, расположенных в субъектах РФ, а, может быть, и передать эти полномочия этим структурам.

Ильдар Гильмутдинов в целях экономии времени даже не стал выходить на трибуну и выступил прямо из президиума

Делегат из Ульяновска Рамис Сафин возмущался давлением на татарский язык в Татарстане. «Сегодня республике трудно. По сравнению с другими регионами, в Татарстане ветер из Москвы вдвойне холоднее. Однако для нас, татар, живущих за пределами республики, этот холод будет сильнее в 10—20 раз. Я все время повторяю: в этом государстве нам, татарам, жить было нелегко. И сейчас нелегко. А дальше будет еще труднее».

Многие делегаты из регионов России тоже обратились к языковой проблеме. Так, Фавия Сафиуллина из Екатеринбурга рассказала о том, как уменьшалось в Свердловской области количество школ, уроков и обучающихся на татарском языке, и попросила Татарстан, которым в регионах до сей поры «гордились», «не снижать планку».

«Большие сомнения в будущем татарского языка»

Дамир Исхаков считает, что это стихийное заострение — достаточно удивительное явление: «Самый острый из существующих сегодня вопросов возник здесь только потому, что об этом захотели высказаться регионы. Татарстанская же сторона, по-моему, пыталась его обойти. И, к величайшему сожалению, наши сородичи, которые приехали из других регионов России и из-за рубежа, так окончательно и не поняли, что произошло сегодня в Госсовете РТ. Ведь на самом деле предлагавшийся Татарстаном вариант не прошел. То, что сейчас будет реализовываться, фактически означает сведение преподавания в русских школах татарского языка как государственного к факультативу. И плюс ко всему ликвидируется экзамен после 9 класса по татарском языку. В этой ситуации у меня очень большие сомнения в будущем татарского языка как государственного в нашей республике. И позиция татарстанской стороны регионам не вполне понятна — не объясняется, что происходит».

В резолюции, принятой собранием за основу, содержится призыв «продолжать работу по сохранению действующих школ и классов с татарским этнокультурным компонентом» и «вести целенаправленную работу с родителями и администрациями школ» (какую именно работу, не совсем ясно). Кроме того, Конгресс планирует обратиться к органам власти, к российской и даже международной общественности «за поддержкой мер сохранения и развития национального образования, языка и культуры народов в условиях глобализации и современных общественных процессов».

— А о Всероссийской переписи-2020 ни слова, — прокомментировал документ Исхаков. — Хотя уже пора начинать об этом говорить. Когда вопрос возникнет, мы просто не успеем подготовиться. А вопрос сложный. Напомню, во время последней переписи мы потеряли в Башкортостане больше 250 тысяч татар.

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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
Рустем Шакиров, фото Максима Платонова
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комментарии 34

комментарии

  • Анонимно 30 нояб
    ВКТ должен регистрироваться в ООН как международная организация! При чем тут МИД РФ??????
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  • Анонимно 30 нояб
    Это паралич. Татары разобщены и не имеют организацию для представления своих национально - культурных интересов. Госсовет - это орган этнократии.
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  • Анонимно 30 нояб
    ПАТАМУШТА на каждую татарскую ИЛИТКУ (бая) в Кремле своя папочка с тесёмочками есть. Им разве до интересов татарского народа. Очевидно же. " Трава не расти" - "быдь бы живу".
    Габдель Юссон.
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  • Анонимно 30 нояб
    Я так и не понял: а кто мешает нашим братьям-татарам учить родной язык?
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    Анонимно 30 нояб
    никто, просто у них цели были иные на страну. А тут обломалось
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    Анонимно 01 дек
    а кто мешает русским учить русский на Украине или в Прибалтике, притом еще это языки не родные для данной местности!
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  • Анонимно 30 нояб
    исхаков видишь ли переживает, что обязательный экзамен по татарскому отменили после 9 класса. а ничего, что он был незаконный?
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    Анонимно 30 нояб
    А ничего, что высказывание президента рф о преподавании других языков кроме русского, незаконно (неконституционно)?
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  • Анонимно 30 нояб
    Идёт систематическая подмена и спекуляция понятиями. "Татарский язык", "национальный язык", "государственный язык", "родной язык". В них есть много общего, но всё таки это не одно и тоже. Соответственно и отношение к нему могут быть различные.
    Многие русскоязычные, противники татарского языка, почему занимаются спекуляциями на эту тему и почему занимаются откровенным саботажем языковой политики республики? Объясняю.
    Вот они, некоторые заявляют, что мы тоже родились и выросли в Татарстане и поэтому права татар не могут превалировать над нашими. Это в корне не верное суждение.
    Потому как существуют понятие "коренной народ" и "гражданства".
    Татары в Татарстане обладают 2-мя этими категориями "коренной народ" и "гражданин" Татарстана.
    Русские же или иные не обладают статусом "коренного народа", а только являются "гражданами" Татарстана.
    А это существенно между прочим.
    Следовательно прав у татар на языковую политику в национальной республике больше, чем у других. Логично?
    У русских в России более 50 регионов, считающиеся "чисто русскими", в России, где они могут считать себя как "коренным народом", так и гражданами этих регионов, например, гражданин Рязани, Пскова и пр.
    Татарин, родившийся в Пскове и в Рязани может претендовать только лишь на право считать гражданином этих субъектов. Однако, абсурдно ведь будет, если он себя будет считать в них представителем "коренного народа"?
    Так же, например, как француз, родившийся в Германии, может считать себя гражданином Германии, но не немцем-же. Согласитесь?
    Вот не осознание этих понятий в полной мере "коренной народ" и "гражданство" привело по сути к устроенному в Татарстане саботажу по языковой политике со стороны некоренных её жителей.
    Поэтому русскоязычные жители Татарстана не вправе требовать для себя преференций в школьных программах по изучению татарского языка. Татарский язык, как государственный и национальный должен быть в Татарстане обязательным к изучению всеми. Он не может быть в принципе добровольным. Такова логика и Международного права, а не только Конституций РФ и РТ, и судебного постановления Конституционного суда РФ от 2004, носящего уже форму Закона.
    Давайте обратимся в ПАСЕ и в ООН. Думаю, мы татары окажемся правы.

    Габдель Юссон.
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    Анонимно 30 нояб
    Помню при первобытно общинном строе тут жили русские , и мамонтов ели
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    Анонимно 30 нояб
    Неужели помните? Сколько же вам лет?
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    Анонимно 30 нояб
    Бред какой то
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    Анонимно 30 нояб
    Полностью согласна. У себя в Татарстане татар же и притесняют, обвиняют в языковой политике и радуются ( не знаю чему только) прикрываясь В.В.Путиным. Язык развязался у некоторых. А что же до этого то молчали и изучали? Можно подумать русские станут жить легче, если перестанут изучать татарский язык. В школах в итоге неразбериха, родители ссорятся друг с другом. Ну и к чему хорошему то пришли? Есть понятие Родина и родной язык. И, конечно, каждый народ будет защищать свое. У татар Родина всего лишь наша Республика. Ну почему мы не имеем права устанавливать у себя свои порядки? Очень много государств где в регионах 2 государственных языка. И прекрасно уживаются. Если кому то не нравится татарский язык и его история, значит они и Татарстан и Казань не любят. Много ведь и других интересных мест для жизни. Зачем тогда жить то среди такого ненавистного народа? Или вы больше нигде не нужны?
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    Анонимно 30 нояб
    знаете сколько писали и боролись никому не нужна была такая принудиловка .. татария такая же родина для коренных русских и русских тут 50 процентов .. а порядки у себя на кухне устанавливайте
    Ответить
    Анонимно 30 нояб
    В Татарстане нет коренных русских...
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    Анонимно 30 нояб
    Всегда, до 1929 года коренным народом были болгары.Пора бы знать историю места обитания. Вон в Украине, хохлы раскопали всё до дна Чёрного моря, а про В.И. Ленина забыли и памятники уничтожили.Точка отсёта не установлена.
    Пройдёт 150 лет, как люди будут определять возраст нации. Так, что татарам надо беречь памятник Ильичу на площади Свободы.Люди будут знать, что Татарская АССР была организована Лениным в 1920 году.В этом же году были уничтожены болгары.
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    Анонимно 30 нояб
    Нет гражданства Татарстана, есть гражданство России. И татары и русские живущие в республике - граждане России. Русские коренной народ на территории республики, живут здесь не менее 500 лет. При создании республики, русские были большинством и их никто не спрашивал - хотят ли они что бы на их земле была создана татарская автономная республика. Ещё в 1991г русских в республике было больше чем татар - 50%.
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    Анонимно 30 нояб
    В РФ есть только граждане РФ. А остальные - иностранцы
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    Анонимно 30 нояб
    Категорически с Вами согласен, все верно, статус татарского языка должен быть государственным и обязательным к изучению
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    Станислав Данилов 04 дек
    Товарищ Ленин создал все эти автономные республики. Нет более подлого дела, чем это. Заложить мины в основу государства.
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  • Анонимно 30 нояб
    Почему у них время ограничено?
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  • Анонимно 30 нояб
    Татарстан субъект РФ! А не отдельное гос-во, и учить татарский не кто не должен! т.к. РТ повторюсь субъект РФ,
    Ответить
    Анонимно 30 нояб
    Да вам можно вообще ничего не учить. У вас с родным русским то проблемы.
    Ответить
    Анонимно 30 нояб
    ну а у вас с логикой большие проблемы
    Ответить
    Анонимно 30 нояб
    Помним как еще не так давно пели: Союз нерушимый республик свободный....
    Ответить
    Анонимно 30 нояб
    А еще у Чижа есть песня....

    Ранний луч в пустом мозгу наводит грусть
    Матюгальник на березе голосит,
    Как узбеков, латышей сплотила Русь.
    Восстает из пепла выпимший народ...
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  • Анонимно 30 нояб
    Финляндия и Польша тоже были субъектами России когда-то
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    Анонимно 30 нояб
    только почему то жить стали лучше, как сами по себе пошли
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  • Анонимно 30 нояб
    Вы тут многие ошибаетесь с понятием "гражданин", "гражданство". Если формально, то да, эти понятия одной страны и одного государства.
    При этом упорно не хотите признавать: Татарстан-это государство, что прописано в его Конституции, принятой кстати до Конституции РФ.
    Но если рассматривать шире, гражданином можно быть даже в автобусе, когда к вам обращаются "граждане пассажиры" - тут ведь не имеется ввиду граждане россияне и сама Россия. Можно быть гражданином мира. Вот я например себя считаю и гражданином Татарстана, и России, и Мира. Кто мне может запретить.
    Бывает почётное звание "почётный гражданин города Казани".
    Так что никаких противоречий нет: если все жители Татарстана вначале являются его гражданами, а затем уже России.
    Габдель Юссон.
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    Анонимно 30 нояб
    конституцию то читали ?Конституция Республики Татарстан от 6 ноября 1992 г. (с изменениями и дополнениями) читайте внимательно республики татарстан это я вам оглавление скопировала .. олнако казаться умным и быть им вещи разные
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  • Анонимно 01 дек
    Татарстан является субъектом Российской Федерации, то есть краЯ, области и республики формируют один общий элемент, как РФ. Мы не являемся неотъемлемой части Москвы, Московской области или других регионов, и будучи федерацией, регионы, области и края должны обладать бОльшими правами на свою национальную, культурную, экономическую и политическую жизнь. В данный момент, имеем вассальную форму от Московской метрополии, что ни в коем случае нельзя назвать Федерацией. Аналогичная ситуация с другими регионами.
    Ответить
    Анонимно 02 дек
    а чем вы не довольны , каждый год РФ выделяет огромное кол--во денег на сохранение языка и культуры для татар , политическую жизнь определяют федералы , а уж куда идут эти деньги это у фаттахова спросите , носитесь со своим языком и нервы всем мотаете , 50 процентов тут русскоязычные , и если бы не ваши вопли прекрасно жили учите свой язык сохраняйте
    Ответить
  • Анонимно 02 дек
    еще бы рамзану запретили изучать вайнахский - была бы умора!
    Ответить
  • Станислав Данилов 04 дек
    Свердловской области сократилось количество школ, уроков и обучающихся на татарском языке.?! Запрещают? Не дают? Или не хотят. Может силком загонять, пусть учат.
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