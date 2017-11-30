«Ветер из Москвы в Татарстане холоднее в два раза»

Конгресс татар высказался о наболевшем, но в крайности ударяться не стал

Фото: Максим Платонов

В один день с Госсоветом Татарстана, в очередной раз рассмотревшим языковой вопрос, провел свое пленарное заседание Всемирный конгресс татар. Делегаты этого собрания предсказуемо присоединились к обсуждению горячей темы — и даже использовали вполне жесткие формулировки, однако резолюцию приняли довольно беззубую и с отсрочкой на 10 дней. Возможно, имея в виду, что к этому времени судьба «татар теле» в татарстанских школах прояснится окончательно. Подробности — в материале «Реального времени».

Неуставные отношения

Вчерашняя пленарная часть расширенного (трехдневного) заседания Всемирного конгресса татар могла дать ответ сразу на несколько интригующих вопросов. Первый из них — когда и как планируется утвердить новый устав организации, принятый в августе этого года на съезде ВКТ. Говорят, на стадии планирования ноябрьского мероприятия обсуждалась даже возможность проведения чрезвычайного съезда Конгресса, поскольку срок действия прежней редакции устава истекает уже в декабре. Как сообщил нам источник, близкий к ВКТ, заминка произошла из-за одного из пунктов документа, по которому ВКТ должен был стать международной организацией с прицелом на дальнейшую регистрацию при ООН (по примеру Всемирного еврейского конгресса). Однако против этого выступил МИД РФ — и устав завис.

Тем не менее эта проблема на заседании не поднималась. Не прояснилась и ситуация с Милли Шура. Член этой организации, доктор исторических наук Дамир Исхаков сказал корреспонденту «Реального времени», что Милли Шура с августа не созывался ни разу. Более того, не звали его членов и на вчерашнее мероприятие. «Приглашения не было, и я спросил, должен я присутствовать или нет. Мне сказали: приглашены только руководители организаций ВКТ. Но тогда не совсем понятно, каким образом здесь присутствует председатель Милли Шура Василь Шайхразиев. Да еще и ведет это мероприятие».

Открывая собрание, Шайхразиев сказал: «Милли Шура — это моя главная обязанность после моих основных обязанностей»



Пять минут, пять минут

На самом деле Василь Гаязович не просто вел заседание — он делал это как полноправный хозяин. Вместе с председателем совета Федеральной национально-культурной автономии татар, депутатом Госдумы РФ Ильдаром Гильмутдиновым он расположился в середине президиума, многолетний же председатель исполкома ВКТ Ринат Закиров сместился на одно кресло к краю. Это, конечно, не было случайностью: именно председатель Милли Шура открывал и закрывал заседание, комментировал выступления, напутствовал собравшихся и награждал отличившихся деятелей конгресса и журналистов. Закиров вне рамок своего выступления не произнес ни слова.

Открывая собрание, Шайхразиев сказал: «Милли Шура — это моя главная обязанность после моих основных обязанностей». (Напомним, Василь Гаязович — заместитель премьер-министра РТ.) Благодаря ей последнее время он не так часто бывает в Казани — ездит по всей стране, знакомится с местными татарским организациями, причем «ничего, кроме радости и гордости» за них, не испытывает.

Затронув главный вопрос последних месяцев — языковой, он напомнил о том, что несколькими часами раньше произошло в стенах Госсовета РТ (приблизительная цитата): «Прокурор выступил, теперь дело за Минобрнауки РТ. В повседневной жизни остается общение на татарском языке, остается обучение. Вот и Камиль хазрат Самигуллин все время напоминает о необходимости применять татарский язык. Если будет так, татарский язык будет жить».

После этого Шайхразиев расставил приоритеты на день: «В 16.30 у меня совещание у премьера. Если выступающие не будут укладываться в 5 минут, я буду либо останавливать их, либо они будут говорить за счет других выступающих. Чтобы было понятно, 5 минут — это две страницы текста».

И предоставил слово Закирову — конечно, на 5 минут.

Политических вопросов Ринат Зиннурович не затрагивал совсем («доклада не будет, он уже был в августе»), остановившись в основном на технических моментах и текучке



«Московский ветер в Татарстане холоднее в два раза»

Политических вопросов Ринат Зиннурович не затрагивал совсем («доклада не будет, он уже был в августе»), остановившись в основном на технических моментах и текучке — тонкостях работы исполкома ВКТ с письмами, росте числа женских организаций под эгидой «Ак калфака»…

— Договаривались на пять минут, а вы уже семь выступаете, — улыбаясь, сказал в микрофон Шайхразиев.

— Руководители татарских организаций, планируйте свои отпуска заранее! — отвечал Закиров.

— Заканчивайте, Ринат Зиннурович, — уже без улыбки произнес Шайхразиев еще минут через 10.

— «Татарский диктант» через год будем проводить всем татарским народом, — продолжал докладчик, не обращая внимания на пожелания из президиума. Впрочем, вскоре все-таки закончил.

— Время трех человек прошло, — констатировал председательствующий.

После такой накрутки Ильдар Гильмутдинов в целях экономии времени даже не стал выходить на трибуну и выступил прямо из президиума. Председатель думского комитета по делам национальностей был конкретен:

— И языковой вопрос. После Нового года будем проводить парламентские слушания по национальным языкам. Мы собрали замечания от регионов и, сформулировав их в 22 предложениях, направили в Минобрнауки РФ. Потому что федеральный центр не может заявить регионам — как хотите, так разбирайтесь с этим сами. Так быть не должно. Должен быть комплексный подход к вопросу сохранения родных языков, тем более что государство дает гарантии их изучения. Вот какие это, в частности, предложения: обеспечить нормативное инструктивно-методическое внедрение обязательной предметной … (неразборчиво) «Родной язык и литература» в образовательных программах начального и среднего образования; разработать единые рекомендации по преподаванию и изучению государственных и родных языков в общеобразовательных организациях субъектов РФ; рассмотреть вопрос о регламентации изучения государственных языков республик РФ в новой редакции ФГОСов и примерных программ. И — обеспечить привлечение к написанию учебников по языкам народов России научных и образовательных организаций высшего образования, расположенных в субъектах РФ, а, может быть, и передать эти полномочия этим структурам.

Ильдар Гильмутдинов в целях экономии времени даже не стал выходить на трибуну и выступил прямо из президиума



Делегат из Ульяновска Рамис Сафин возмущался давлением на татарский язык в Татарстане. «Сегодня республике трудно. По сравнению с другими регионами, в Татарстане ветер из Москвы вдвойне холоднее. Однако для нас, татар, живущих за пределами республики, этот холод будет сильнее в 10—20 раз. Я все время повторяю: в этом государстве нам, татарам, жить было нелегко. И сейчас нелегко. А дальше будет еще труднее».

Многие делегаты из регионов России тоже обратились к языковой проблеме. Так, Фавия Сафиуллина из Екатеринбурга рассказала о том, как уменьшалось в Свердловской области количество школ, уроков и обучающихся на татарском языке, и попросила Татарстан, которым в регионах до сей поры «гордились», «не снижать планку».

«Большие сомнения в будущем татарского языка»

Дамир Исхаков считает, что это стихийное заострение — достаточно удивительное явление: «Самый острый из существующих сегодня вопросов возник здесь только потому, что об этом захотели высказаться регионы. Татарстанская же сторона, по-моему, пыталась его обойти. И, к величайшему сожалению, наши сородичи, которые приехали из других регионов России и из-за рубежа, так окончательно и не поняли, что произошло сегодня в Госсовете РТ. Ведь на самом деле предлагавшийся Татарстаном вариант не прошел. То, что сейчас будет реализовываться, фактически означает сведение преподавания в русских школах татарского языка как государственного к факультативу. И плюс ко всему ликвидируется экзамен после 9 класса по татарском языку. В этой ситуации у меня очень большие сомнения в будущем татарского языка как государственного в нашей республике. И позиция татарстанской стороны регионам не вполне понятна — не объясняется, что происходит».

В резолюции, принятой собранием за основу, содержится призыв «продолжать работу по сохранению действующих школ и классов с татарским этнокультурным компонентом» и «вести целенаправленную работу с родителями и администрациями школ» (какую именно работу, не совсем ясно). Кроме того, Конгресс планирует обратиться к органам власти, к российской и даже международной общественности «за поддержкой мер сохранения и развития национального образования, языка и культуры народов в условиях глобализации и современных общественных процессов».

— А о Всероссийской переписи-2020 ни слова, — прокомментировал документ Исхаков. — Хотя уже пора начинать об этом говорить. Когда вопрос возникнет, мы просто не успеем подготовиться. А вопрос сложный. Напомню, во время последней переписи мы потеряли в Башкортостане больше 250 тысяч татар.

1 / 39 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов