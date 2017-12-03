«Бойцовский клуб» — художественная интерпретация Стивена Кови»

Этот и другие выводы, которые бизнесмены делают из прочитанных ими книг

Французский писатель Андре Моруа утверждал, что есть только одно средство стать культурным человеком — чтение. Мы не стали спорить с литературоведом и историком. Вместо этого узнали у предпринимателей, какие книги помогают им в развитии своего дела, а чьи произведения наполняют будни новыми замыслами и радостью. В рубрике «Бизнесмены отчитались» предлагаем читателям отметить голосованием книгу, наиболее достойную библиотеки бизнесмена.

Алексей Королюк, генеральный директор REG.RU:

— Меня глубоко увлекает футурология, и книга Кевина Келли «12 технологических трендов, которые определяют наше будущее» — из тех, о которых непременно хочется рассказать каждому. Лейтмотивом произведения служит мысль о ежедневных изменениях во всех сферах нашей жизни. Возникают новые события, понятия и вещи, с которыми нужно научиться жить.

Один из главных трендов, о которых говорит Келли, — это фильтрация. В мире миллиарды песен, миллионы фильмов и книг. Только вообразите, чтобы познакомиться со всем существующим на земле, человеку жизни не хватит. И ему нужно постоянно фильтровать книги, фильмы, информационное поле, события частной и деловой жизни.

Что входит в фильтры? Например, собственные интересы, рекомендации друзей. Но одновременно с этим существует и проблема «пузыря фильтров», когда из-за глубокой персонализации современных сервисов появляется риск, что человек перестанет видеть все то, что хотя бы немного отличается от уже известного и любимого им. При всех существующих сложностях фильтрация — это неизбежность и необходимость. И это только один из трендов книги, с которой должен познакомиться каждый, кто хочет чувствовать себя комфортно уже в самом ближайшем будущем.

Татьяна Лияскина, руководитель компании Gm-class:

— Я прочитала «Противостояние» Владимира Познера. Это автобиографическая книга, он рассуждает о жизни, ситуациях, в которые попадал. Меня восхитило жизнелюбие Познера и то, что он в 70 лет в третий раз женился на любимой женщине. Нравится его принципиальность, взгляды на жизнь, благородство и элегантность ума. Такие качества созвучны мне, и я могу проводить параллели со своей жизнью. Книгу могу посоветовать тем, кто любит жизнь. Произведение способно вдохновить людей, которые попадают в непростые ситуации.

Дмитрий Никитин, директор офлайн-лагеря «ВсеВыключено»:

— Сейчас дочитываю «Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса» Нассима Талеба. Я получаю экономическое образование, поступаю в аспирантуру, поэтому меня интересуют его работы. Он известный экономист, ему интересны те же сферы деятельности, что и мне. Его книги — о ведении бизнеса в условиях неопределенности, что очень актуально для России. Также сейчас слушаю и вторую его книгу «Черный лебедь. Под знаком неопределенности». Она тоже касается экономики.

Книги Нассима Талеба советую прочесть всем. Будучи успешным трейдером, он занялся фундаментальной наукой. Ученый ищет прорехи в существующих учениях. Нассим Талеб — философ, чьи взгляды во многом я разделяю. Книга расширяет мое сознание, кругозор, я понимаю, где живу и что происходит вокруг. Книга способна изменить взгляд на мир, поэтому я ее рекомендую всем.

Юлия Хайдаршина, руководитель Business Relations в Казани:

— За последнее время прочитала книгу Стивена Кови «Быть, а не казаться». Автор пишет о том, что жить следует проще. Мы часто живем, надевая маску, фасад, и пытаемся кого-то из себя изображать. Книга глубоко разбирает тему, как быть, а не казаться, и какие техники можно использовать, чтобы быть собой. Из техник он предлагает заниматься медитацией, гулять в парках. Также помогают найти себя монотонные виды спорта, такие как бег, плавание, то есть активности, при которых ты можешь побыть наедине с собой и остановить шум в голове.

На эту тему недавно перечитала «Бойцовский клуб» Чака Паланика. Эта книга созвучна с первой, ее можно назвать художественной интерпретацией «Быть, а не казаться». У главного героя болезнь — раздвоение личности. Однако на ситуацию можно посмотреть иначе: Чак Паланик предлагает увидеть жизнь под другим углом зрения. В таком случае открываются перспективы и возможности. «Быть, а не казаться» посоветовала бы прочесть многим, а «Бойцовский клуб», конечно, не для слабонервных. Ее можно интерпретировать по-разному.

Рима Насыбуллина, директор ООО «БМ компани»:

— Сейчас я на стадии изучения двух книг: «Клиенты на всю жизнь» Карла Сьюэлла и «Думай медленно, делай быстро» Даниеля Канемана. В первой книге есть полезные советы по выстраиванию сервиса, вторую читаю больше для личностного развития. Многие советы из книг я уже применила в работе. Карл Сьюэлл пишет о том, чему я обучаю сотрудников, а именно креативности. Даже если клиенты обращаются с просьбой, находящейся вне их компетенции, нужно помогать ее решить. Я посоветовала прочесть эти книги своим друзьям и коллегам.

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