Аэропорт Казани закрыт

Ограничения ввели на фоне беспилотной опасности

Фото: Галия Гарифуллина

В Казани закрыли аэропорт, сообщила Росавиация. Ограничения ввели на фоне беспилотной опасности, которая действует в Татарстане с 16:30, о чем ранее сообщили в ГУ МЧС России по республике.



— Избирательные участки будут работать в штатном режиме, — отмечается в сообщении ведомства.



Напомним, 18—20 сентября в республике проходят выборы депутатов Госдумы девятого созыва. Одновременно проводят допвыборы депутата Госсовета Татарстана седьмого созыва по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50 и дополнительные муниципальные выборы.

Избирательные участки на всей территории республики открыты с 8:00 до 20:00.

Ранее сообщалось, что явка на выборы депутатов ГД в Татарстане составила 23,5% на 15:00.

Никита Егоров