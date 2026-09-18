Аэропорт Казани закрыт
Ограничения ввели на фоне беспилотной опасности
В Казани закрыли аэропорт, сообщила Росавиация. Ограничения ввели на фоне беспилотной опасности, которая действует в Татарстане с 16:30, о чем ранее сообщили в ГУ МЧС России по республике.
— Избирательные участки будут работать в штатном режиме, — отмечается в сообщении ведомства.
Напомним, 18—20 сентября в республике проходят выборы депутатов Госдумы девятого созыва. Одновременно проводят допвыборы депутата Госсовета Татарстана седьмого созыва по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50 и дополнительные муниципальные выборы.
Избирательные участки на всей территории республики открыты с 8:00 до 20:00.
Ранее сообщалось, что явка на выборы депутатов ГД в Татарстане составила 23,5% на 15:00.
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