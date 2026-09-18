Новости общества

13:39 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Режиссер Звягинцев* и еще трое физлиц признаны иноагентами

17:21, 18.09.2026

Также список Минюста пополнил один проект

Режиссер Звягинцев* и еще трое физлиц признаны иноагентами
Фото: Дарья Пинегина

Минюст признал режиссера Андрея Звягинцева* иностранным агентом, сообщается на сайте министерства.

Также в реестр внесены публицист Михаил Шевелев*, активист Ержан Тургумбай* и блогер Павел Иванов*. Кроме того, в реестре теперь числится проект «Анархист-35»*.

Из реестра в связи с ликвидацией исключили «Институт нейрокогнитивных исследований» и компанию «Алая буква».

Ранее сообщалось, что Минюст исключил историка Евгения Понасенкова из списка иноагентов.

Никита Егоров
Справка

* признаны в России иноагентами

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также