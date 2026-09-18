Режиссер Звягинцев* и еще трое физлиц признаны иноагентами

Также список Минюста пополнил один проект

Фото: Дарья Пинегина

Минюст признал режиссера Андрея Звягинцева* иностранным агентом, сообщается на сайте министерства.

Также в реестр внесены публицист Михаил Шевелев*, активист Ержан Тургумбай* и блогер Павел Иванов*. Кроме того, в реестре теперь числится проект «Анархист-35»*.



Из реестра в связи с ликвидацией исключили «Институт нейрокогнитивных исследований» и компанию «Алая буква».

Ранее сообщалось, что Минюст исключил историка Евгения Понасенкова из списка иноагентов.

Никита Егоров