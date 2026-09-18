Путин заявил, что Казань рассматривают как маршрут первых самолетов МС-21

Группа «Аэрофлот» заключила заказ на 90 таких летательных аппаратов

Фото: Динар Фатыхов

Первые самолеты МС-21 после начала поставок «Аэрофлоту» будут запущены на короткие маршруты с высокой частотой рейсов, среди направлений рассматривается Казань. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время видеосвязи на открытии новых авиатерминалов в российских регионах. В ходе мероприятия также обсуждалось обновление парка «Аэрофлота» отечественными самолетами.

— Сегодня мы делаем еще один значительный шаг в этом направлении. Группа «Аэрофлот» заключила заказ на 90 новых самолетов МС-21, что является масштабным долгосрочным контрактом, обеспечивающим загрузку наших авиастроителей, смежников и подрядчиков, — заявил Путин.

На первом этапе самолеты МС-21 планируют использовать на маршрутах Москва — Санкт-Петербург, а также рассматриваются направления в Казань и Нижний Новгород. Эти маршруты подходят для запуска нового типа самолета благодаря коротким рейсам и возможности быстрой организации технической поддержки, отмечается в сообщении.

Напомним, что первый серийный полностью импортозамещенный МС-21 выполнил полет еще в августе 2026 года.

Никита Егоров