Первые концепции обновленного зооботсада в Казани анонсируют в начале 2027 года

К процессу привлечены крупные архитектурные бюро, зарубежные партнеры

Фото: Сергей Козлов

Первые концепции обновленного зооботсада в Казани анонсируют в начале 2027 года. Об этом «Реальному времени» сообщил глава Комитета по развитию туризма города Александр Шавлиашвили.

— Мы делали презентацию будущей концепции зоопарка, и в видеоролике были сначала тигры, потом жирафы, потом носороги. Эту последовательность мы соблюдаем. Единственное, что интегрируем туда, — это слонов, в ролик мы [их] еще не добавили. Безусловно, пополнение коллекции — это один из этапов обновления зоопарка, по которой сейчас идет активная работа. Привлечены очень крупные архитектурные бюро, которые разрабатывают проект развития как «Реки Замбези», так и ботанической части, как мы называем, исторической. В том числе международные партнеры к этому привлечены. Мы планируем анонсировать первые концепции того, как это будет реализовано, уже в начале следующего года — рассказал он.

Напомним, ночью 17 сентября Казань встретила экзотических гостей: восьмерых жирафов из Намибии. Точную сумму, в которую обошлось пополнение коллекции, власти не называют, но отмечают: львиная доля трат ушла на логистику. Теперь власти ведут переговоры по привозу носорога.

