В казанском зоопарке до конца года могут появиться жирафы
До конца текущего года в казанском зоопарке могут появиться жирафы. «Все зависит от финансирования», — сообщил «Реальному времени» сотрудник зооботсада.
Также в течение двух недель сюда привезут около 30 розовых фламинго и восемь антилоп личи.
Рассказали в зоопарке и про новых животных — обезьян, которых привезли в специальных теплых машинах. «Они очень хорошо адаптировались, уже узнают людей, которые их кормят», — отметили сотрудники организации.
В зооботсаду Казани рассказали, что самцу шимпанзе Мойо не нравятся звуки строительных работ: «Взял бутылку и начал стучать в стену, чтобы шум прекратили».
Напомним, что казанский зоопарк «Река Замбези» пополнился шестью шимпанзе из Швейцарии.
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