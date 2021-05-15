Казанский зоопарк возобновил борьбу за слонов, носорогов и пятиметровых жирафов

Казанский зоопарк оказался единственным среди российских зоопарков, кто не закрывался на долгий карантин, но лишился господдержки

Фото: Илья Репин

Подразнить шимпанзе, взглянуть в пасть африканскому льву, погладить за уши пушистых кроликов — общение с животными в зоопарке помогает ребенку справиться с сильными эмоциональными переживаниями и преодолеть страхи. Об этом говорит психолог-конфликтолог КФУ Евгения Храмова. С наступлением летней жары увидеть их можно воочию: африканские животные выпущены на открытый воздух и свободно прогуливаются по огражденному вольеру в казанском зоопарке «Река Замбези». Правда, из-за пандемии в него так и не успели завезти стадо из пятерых пятиметровых жирафов, четырех белых слонов и семейную пару черных носорогов. Африканское сафари Казанского зооботсада по-прежнему остается заполненным видами животных только на 64 процента от запланированного, но и за ними можно наблюдать часами.

Погладить льва?

— Лучшая защита от детских страхов — погладить льва, — шутит психолог-конфликтолог КФУ Евгения Храмова. — А если серьезно — то поиграть с львом, обхватить за шею пони или побегать наперегонки со страусом втайне мечтает каждый ребенок. Конечно, в клетку к хищнику лезть нельзя, но наблюдать за ними со специальных мостиков, сфотографировать издалека — можно. Это оставит у ребенка яркие впечатления, поможет забыть обиды и пережить стрессовые моменты.

По словам психолога, при наблюдении за животными усиливается активность префронтальной коры больших полушарий головного мозга — эта область участвует в принятии решений и отвечает за социальное взаимодействие.

— При контакте с животными у ребенка снижается уровень тревоги, возникает интерес к живой природе и к общению, улучшается настроение. Сейчас многие дети увлечены гаджетами, уходят в виртуальный мир. Контакты с животными помогают им вернуться в действительность, — говорит она. — Вообще, ребенку будет везде хорошо, где рядом с ним родители. И если вы поведете его в зоопарк, то ему будет вдвойне веселее.

Обнуление рейтингов посещаемости



Казанский зооботсад пока не входит в топ-5 самых посещаемых зоопарков России, свидетельствуют данные Минкульта РФ (данные есть только за 2019 год). До пандемии интерес неуклонно рос в среднем на 7 процентов, но санитарные ограничения обрушили статистику до минимума.

Хотя, как рассказал «Реальному времени» заместитель директора Александр Малев, зоопарк в Казани стал единственным в России, который не закрывался на долгий карантин. Правда, им, как и остальным, пришлось пережить полную самоизоляцию (с конца марта до мая 2020 года). Но с тех пор они продолжали работать непрерывно — пока коллеги простаивали. При том, что массовые экскурсии по-прежнему запрещены. По словам специалистов зоопарка, их разрешено проводить группами не больше пяти человек.

— Массовых активностей пока не планируем: на 9 мая провели «Солдатскую кухню» и то разрешили прогуляться небольшими группами, хотя сама территория зоопарка огромная.

Так что рейтинги посещаемости российских зоопарков пока отодвинуты в долгий ящик.

На сегодняшний день открыты обе территории зооботсада. На территории нового зоопарка «Река Замбези» собрана коллекция африканских животных. Например, тут нильский крокодил, шестеро «воспитанных мальчиков»-шимпанзе, которых привезли из зоопарка Германии, четыре гепарда, антилопы-гну, страусы... А на «старой» территории зоопарка живут павлины, белые и бурые медведи, рысь, еноты и экзотические животные и птицы. Общее количество видов животных, на которых тут можно полюбоваться, — 86.

На территории нового зоопарка «Река Замбези» собрана коллекция африканских животных. Фото: Илья Репин

Африканская саванна заполнена на 64 процента

Африканское сафари Казанского зооботсада по-прежнему остается заполненным видами животных на 64 процента. Это 36 видов: гамадрилы, страусы, черепахи пантеровые, мартышки Бразза, сурикаты, даманы, дик-дики, львы, голубые гну, шимпанзе, кафрские вороны, нильские крокодилы, венценосные журавли и другие. Для грамотной работы со слонами и человекообразными обезьянами специалисты зооботсада проходили обучение в европейских зоопарках и в Москве.

— При подборе видового состава мы опирались на опыт ведущих зоопарков мира и выбрали животных африканского континента по внешним признакам: крупные экзотические животные (слоны, жирафы, носороги, гориллы, шимпанзе, львы, гепарды и т. д.) вызывают особый интерес публики и привлекают больше посетителей, — рассказали в пресс-службе зоопарка. — Кроме того, мы хотим завезти некоторые виды животных, не представленных ни в одном из российских зоопарков: например, африканских слонов и черных носорогов.

Африканское сафари Казанского зооботсада остается заполненным видами животных на 64 процента. Фото: Илья Репин

ЕАЗА не пускает стадо жирафов в Казань

— Сейчас на повестке дня — получение жирафов, — рассказал замдиректора казанского зооботсада Александр Малев. — Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов готова подарить экзотических животных Казанскому зооботсаду, но при гарантии предоставления им комфортных и безопасных условий для проживания. Речь идет о приезде сразу целой семьи из пятерых жирафов. Это редкие животные, поэтому ЕАЗА советует создавать условия для их размножения. И вообще, уже не принято отправлять в зоопарки животных поодиночке. Они тоскуют, боятся одиночества и плохо адаптируются на новом месте. У них может развиваться сильный стресс. С недавних пор Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов начала отправлять особей как минимум парами. Например, мы ждем, что черные носороги прибудут семейной парой — самец и самка. А еще обсуждается переезд четырех африканских слонов.

Из-за пандемии переговоры с ЕАЗА по поводу переезда жирафов сильно растянулись во времени.

— Изначально мы планировали привезти их к началу летнего сезона, но коронавирусные ограничения осложнили ход переговоров. Европейские инспекторы предъявляют строгие требования к условиям их содержания. Мы выполняем их в точности. В подтверждение регулярно высылаем фотографии с места реконструкции вольера, после чего получаем новые замечания инспекторов — и снова отправляем фотографии с исправлениями... Переговоры длятся уже более полугода. Получить разрешение на вывоз мы не можем, а во время пандемии коллегия инспекторов ЕАЗА не могла собраться и откладывала принятие решения. Кроме того, продолжают оставаться закрытыми многие европейские города, из чьих зоопарков может быть выделена семья жирафов. Пока не выполним замечания по обустройству вольера для жирафов, комиссия ЕАЗА не даст разрешения. Из какого европейского зоопарка привезут жирафов, пока неясно, — рассказал Малев.

Не только жирафы, но и гориллы, большеухие лисы, лемуры будут переданы зооботсаду по рекомендациям координаторов — и тоже только после предоставления им на согласование готовых вольеров. Полное заполнение вольеров, к сожалению, станет возможным в лучшем случае лишь в конце 2021 года. Казанский зооботсад не является первоочередным для Европейской ассоциации, поскольку международная организация оставляет приоритет за зоопарками Европы.



Звери на открытой площадке

С наступлением летней жары африканских животных выпустили на открытый воздух.

Например, специалисты зоопарка рассказали «Реальному времени» о том, что начался брачный сезон у павлинов. Они расправили свои удивительные хвосты и могут даже вылетать за пределы зоопарка — оказывается, птиц выпускают. Они всегда возвращаются, потому что знают, где их кормят.

Антилопы гну и страусы гуляют на одной большой площадке, но в разное время: утром — антилопы, после обеда — страусы, так что посетителям рекомендуется подгадывать время посещения под тех животных, на которых они хотят посмотреть. Дело в том, что, несмотря на большой вольер, ужиться в нем у гну и страусов не очень получается — антилопы хотят играть и гоняются за птицами, а те возмущаются и иногда даже травмируются.

А вот наши ближайшие родственники — шимпанзе — на улицу пока не выходят и остаются за стеклом. Дело в том, что для них не успели подготовить игровую площадку, соответствующую всем требованиям инспекторов ЕАЗА (да-да, они проверяют не только жилплощадь зверей, но и, так сказать, придомовую территорию).

А что касается старого зоопарка, где остаются любимые посетителями мишки и другие звери нашей полосы, то уже утвердили проект реконструкции существующей территории. Основную часть займут три экспозиции животных, обитающих в различных регионах России (зоны будут называться «Озеро Байкал», «Река Уссури», «Остров Врангеля»). Старые клетки будут полностью демонтированы, на их месте планируется построить современные вольеры, оснащенные по мировым стандартам. Правда, сроков никто не называет — остается только ждать...

Основную часть старого зоопарка займут три экспозиции животных, обитающих в различных регионах России. Фото: Илья Репин

ОКВЭД не угодил

Несмотря на то, что зоопарки были включены в государственный перечень пострадавших от коронавируса отраслей и им полагался перенос сроков уплаты налогов и страховых взносов, Казанскому зоопарку в господдержке отказали:

— Изначально налоговые органы одобрили предоставление льгот, которые были предусмотрены для пострадавших отраслей. Но потом отказали, мотивировав тем, что наш код ОКВЭД не совпадает с перечнем, который был указан в постановлении правительства РФ. Хотя этот код ОКВЭД был установлен автоматически налоговой инспекцией. Получилось так, что сначала дали, а потом отобрали, — рассказал замдиректора зоопарка Александр Малев.

Кстати, наш зоопарк оказался одним из немногих, кто не просил помощи горожан на приобретение продуктов питания во время самоизоляции. Хотя в инстаграм-аккаунте «Реки Замбези» предлагалось приносить для животных излишки урожая — например, тыквы и тому подобные лакомства. Но прямого сбора средств здесь не проводили.

Между тем многие региональных зоопарки оказались в растерянности: продажа билетов прекратилась, доходы обнулились, и кормить животных стало нечем. Директора нижегородского, ростовского, уральского зоопарков тогда бросили клич — дескать, помогите собрать деньги на еду. В Казани, как утверждает Александр Малев, стратегический запас продуктов для животных был сформирован, режим и рацион питания остались прежними.

Несмотря на то, что зоопарки были включены в государственный перечень пострадавших от коронавируса отраслей, Казанскому зоопарку в господдержке отказали. Фото: Илья Репин

— Зоопарк получает поддержку от спонсоров, в том числе финансовую, — пояснил Малев. По его словам, за 2 месяца самоизоляции Казанский зоопарк понес определенные потери, но «не критические».