Наблюдательный совет ОЭЗ «Алабуга» одобрил пять новых инвестиционных проектов

Фото: Максим Платонов (архив)

Наблюдательный совет особой экономической зоны «Алабуга» одобрил пять новых инвестиционных проектов, которые будут реализованы на ее территории, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

В частности, компания «Аконит-А» презентовала проект по производству металлических конструкций объемом 4,8 тыс. тонн в год, который позволит создать 103 новых рабочих места. Объем инвестиций в него составил 766,75 млн рублей.

Компания «РариТЭК СПГ» планирует производить в «Алабуге» сжиженный природный газ в объеме 23 708 тонн в год. Общий объем инвестиций в проект составит 800 млн рублей. Благодаря его реализации появится 38 новых вакансий.

Производством специализированных грузовых транспортных средств в «Алабуге» займется компания «Сибтрак». По проекту планируется производить 500 единиц в год и создать 122 рабочих места. Общий объем инвестиций составит 1,9 млрд рублей.

Фото: tatarstan.ru

Проект компании «Хухтамаки Файбер Алабуга» предусматривает производство экологически безопасной и биоразлагаемой упаковки для яиц из бумажного волокна. В год планируется изготовлять 130 млн единиц продукции. Объем частных инвестиций в проект составит 1,4 млрд рублей. Его реализация позволит создать в «Алабуге» 35 рабочих мест.

Компания «Данафлекс» планирует развивать на территории ОЭЗ дальнейшее производство пленки для перерабатываемой упаковки. Объем инвестиций в проект составит 4,5 млрд рублей. Он позволит дополнительно трудоустроить 230 человек.

В прошлом году в «Алабуге» открылся завод с линией по автоматическому производству конвейерных роликов НПО «Аконит».

Татьяна Демина