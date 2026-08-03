В Нижнекамске представили нового руководителя Советов территориального самоуправления
Им стал Айдар Гилязов
В Нижнекамске назначили нового руководителя Советов территориального самоуправления. Им стал Айдар Гилязов. Его на «деловом понедельнике» представил мэр Нижнекамска Радмир Беляев.
— Айдар Фаткуллаевич — человек, хорошо знакомый нашему городу. За его плечами — годы работы в спорте. Уверен, что спортивная закалка, дисциплина и умение добиваться результата помогут ему и на новом поприще, — подчеркнул он.
Напомним, в Набережных Челнах сегодня назначили нового начальника управления физкультуры и спорта исполкома города. Им стал Илья Резников.
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