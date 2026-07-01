В Германском футбольном союзе прошли обыски на фоне вылета сборной с ЧМ-2026

Обыски связаны с делом о коррупции на Евро-2024: фигуранты якобы нелегально раздавали билеты на матчи чиновникам

Фото: Максим Платонов

Полиция провела обыски в штаб-квартире Германского футбольного союза (DFB) во Франкфурте-на-Майне, а также в администрациях нескольких немецких городов в рамках расследования о коррупции, об этом сообщают немецкие СМИ.

Следствие ведется против 66-летнего гражданина ФРГ и 46-летнего француза, которые подозреваются в нелегальной раздаче билетов на матчи чемпионата Европы 2024 года.

Для организации Евро-2024 УЕФА и DFB создали совместное предприятие Euro 2024 GmbH, в котором фигурант-француз отвечал за связи с властями городов, принимавших игры. Он приглашал руководителей офисов ЧЕ-2024 на ключевые матчи, а второй подозреваемый, бывший чиновник из Гельзенкирхена, получил возможность посетить полуфинал Франция — Испания.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

По данным издания Bild, несколько тысяч билетов и пригласительных получили отдельные лица, что расценивается как «структурированное предоставление преференций» и может быть квалифицировано как дача взятки. Общая сумма финансовой выгоды обвиняемого составила 2,4 тыс. евро.

Ранее сборная Германии вылетела с чемпионата мира — 2026, проиграв в 1/16 финала сборной Парагвая в серии пенальти.

Вадим Вахрушев