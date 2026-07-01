УНИКС объявил об уходе Велимира Перасовича

Наставник покинул казанский клуб спустя пять лет непрерывной работы

Фото: Артем Дергунов

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

УНИКС в своих социальных сетях объявил, что Велимир Перасович покидает должность главного тренера.

61-летний хорватский специалист руководил казанской командой с 2021 по 2026 год. При нем УНИКС впервые в истории клуба завоевал золотые медали Единой лиги ВТБ (в сезоне-2022/23).

В 2024 и 2026 годах казанцы при Перасовиче становились вице-чемпионами Единой лиги ВТБ. В 2022 и 2025 годах УНИКС завоевал бронзовые медали чемпионата.

— Баскетбольный клуб УНИКС благодарит Велимира Перасовича за профессионализм, энергию, самоотверженный труд на благо нашего клуба и желает всего наилучшего! — написано в заявлении пресс-службы УНИКСа.

В минувшем плей-офф Единой лиги ВТБ УНИКС уступил в финале ЦСКА со счетом 0-4 в серии.

Евгений Романов