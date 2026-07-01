Новый тренер УНИКСа Милан Каракаш: «Я осознаю, что на меня возлагают большие надежды»

Обращаясь к болельщикам, Каракаш заявил, что не намерен давать громких обещаний

Милан Каракаш прокомментировал свое назначение на пост главного тренера казанского баскетбольного клуба УНИКС, отметив, что для него это большая честь.

— Я осознаю, что на меня возлагают большие надежды и, честно признаюсь, смотрю в будущее с оптимизмом, — заявил он.

Новый наставник казанской команды поблагодарил руководство клуба за оказанное доверие и отдельно отметил вклад своих предшественников.

— Особые слова признательности адресую своему наставнику, теперь уже бывшему боссу, Велимиру Перасовичу. Я многим ему обязан, и во многом именно благодаря ему я получил эту возможность, — подчеркнул Каракаш. Напомним, что сегодня стало известно об уходе Перасовича после пяти лет работы главным тренером клуба. В течение этого времени Каракаш работал первым ассистентом экс-наставника казанцев.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Обращаясь к болельщикам, Каракаш заявил, что не намерен давать громких обещаний, однако выразил уверенность, что УНИКС продолжит демонстрировать свой фирменный стиль игры, основанный на упорной борьбе. По его словам, он рассчитывает, что своей игрой команда сможет вызывать гордость у казанских болельщиков.

Наталья Жирнова