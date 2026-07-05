Молодежь Татарстана реже других регионов выбирает профессию «на удачу»

Это один из самых низких показателей в стране

Фото: Максим Платонов

Российская молодежь в 2026 году стала заметно более осознанно подходить к выбору будущей профессии, при этом одним из наиболее показательных регионов по этому тренду стал Татарстан. Об этом свидетельствуют данные опроса Страхового Дома ВСК, проведенного в преддверии летней вступительной кампании в вузы, сообщают «Ведомости».

В целом по стране доля молодых людей, самостоятельно и обдуманно планирующих карьеру, выросла почти до 60% против 55% годом ранее. Одновременно снизилось влияние родителей: лишь 9% опрошенных ориентируются на их мнение при выборе профессии.

Особо выделяется Татарстан, где только 9% молодежи полагаются на случай при выборе будущей специальности — это один из самых низких показателей в стране.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Исследование также отмечает гендерные различия: девушки чаще самостоятельно выбирают профессию, чем юноши, — 63 против 55%.

Напомним, что ранее глава Минэкономразвития России Максим Решетников пожаловался на работников-зумеров. По словам министра, многие представители молодежи быстрее меняют место работы в течение года и предъявляют особые требования к условиям труда, коллективу и балансу между работой и личной жизнью.

Наталья Жирнова