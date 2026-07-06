«На нас наконец-то обратили внимание»

Производители маломерных судов рассказали об основных проблемах отрасли

Фото: Сергей Козлов

Российские производители маломерного флота столкнулись с дефицитом стационарных судовых двигателей, дизель-генераторов и электрооборудования. В условиях санкций в страну перестали поставлять часть комплектующих, а наладить собственное производство по всем позициям не удалось. Как выживает отрасль, какие новые вызовы ей предстоят и на какие меры господдержки могут рассчитывать игроки рынка, выясняло «Реальное время».



«Наиболее остро сейчас стоит вопрос импортозамещения»

Производители судов собрались в Казани обсудить проблемы, которые больше всего сегодня волнуют отрасль. Возможные варианты решения искали на заседании комитета «Судостроение» Делового объединения кластеров России, в который сегодня входят 102 компании из 33 регионов России и пяти стран. В ходе встречи представители власти и бизнеса поднимали вопросы кооперации, импортозамещения, обеспечения кадрами, текущей сертификации, стандартизации судов, правил расположения стоянок и понтонов.



Сергей Козлов / realnoevremya.ru

— Один из актуальных вопросов на сегодняшний день для производителей маломерных судов — это вопрос импортозамещения. Маломерное судостроение в этом плане пока немного отстает по сравнению с крупнотоннажным судостроением. Однако надо отметить, наша промышленность уверенно двигается вперед. Могу сказать на примере серийных судов, которые производит наша компания, — если три года назад уровень импорта на производстве составлял порядка 70%, то сейчас это 30—40%, — рассказал «Реальному времени» руководитель комитета и генеральный директор севастопольской судостроительной компании «Попилов» Максим Копылов.



— Маломерное судостроение становится заметным элементом отрасли судостроения страны в целом, — отметил он.

Для маломерного судостроения сохраняется такая потребность, как производство стационарных судовых двигателей, судовых дизель-генераторов, электрооборудования, добавил Максим Копылов. «В России налажено производство двигателей для крупнотоннажного флота, однако для малых судов этих устройств с аналогичной цифровой системой управления не производят. Что касается других элементов, например навигационного оборудования, то его стали выпускать у нас в стране, чего 3-5 лет назад не было вообще», — заметил глава комитета.



Сергей Козлов / realnoevremya.ru

«Представить сварщиков-миллениалов легко, а сварщиков-зумеров уже сложно»

Одним из самых крупных производителей, базирующихся в Татарстане, на выставке стала компания «Триера», которая производит алюминиевые лодки с 2017 года. Часть производства находится в Кировской области, но основные мощности развернуты в промышленном парке Кукморского района на 4 тысячах кв. м. В ближайшем будущем все производство будет перевезено в Татарстан, рассказал управляющий директор компании Максим Калинин. Сейчас идет строительство трех новых цехов, один из которых будет запущен этим летом. В планах увеличить производство на 30% и достичь показателя в 1,5 тысячи судов в год.

— Наше основное направление — рыболовные лодки и лодки универсального назначения. Это так называемая лодка для семьи. То есть она подходит и для прогулок всей семьей, и для рыбалки. Ценовой сегмент средний, если брать лодку с мотором, то она обойдется примерно в два миллиона рублей. Судно состоит на 70-75 процентов из отечественных материалов, но есть некоторые комплектующие, которые, к сожалению, в России не производятся, либо производятся, но по качеству сильно уступают импортным. К примеру, для своих лодок мы используем такие палубные покрытия, как Marideck и Syntec, — это все американские материалы. Также есть комплектующие из Китая и Италии, которые мы закупаем у крупных компаний-посредников, — объяснил он.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

По словам Максима Калинина, несмотря на экономическую ситуацию, спада потребительского спроса не наблюдается:

— Есть такое выражение, и оно, к сожалению, полностью сейчас показывает всю правду: «Бедные беднеют, богатые богатеют». Спрос в любом случае сохраняется.

Сейчас в профессиональном сообществе обсуждается вопрос о распространении программы льготного кредитования для граждан на маломерные суда, по аналогии с автомобилями. В случае принятия такого закона люди чаще стали бы покупать лодки, уверен управляющий:

— Лодка должна перейти из разряда роскоши в предмет первой необходимости. Россия большая страна. Есть территории, где водный транспорт жизненно необходим людям, чтобы передвигаться между деревнями и поселками. Почему берут машины «АвтоВАЗа», например? Потому что есть льготное кредитование. А лодку так не взять, кредит очень дорогой. Льготное кредитование решило бы эту проблему. По оценкам прошлого года, было зарегистрировано больше 75 тысяч новых судов. А если будет доступен кредит под минимальный процент, поверьте, количество судов, которое будет куплено, увеличится минимум в три раза! На нас наконец-то обратили внимание, и есть надежда, что новая программа кредитования все-таки заработает.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

На базе предприятия проходит обучение молодых специалистов, однако в полной мере это не решает проблемы с кадрами, посетовал Максим Калинин. Сегодня молодое поколение не стремится работать руками, считает он.

— Поколение, которое сейчас растет, хочет быть блогерами, айтишниками, юристами или менеджерами. А наш продукт создается благодаря скрупулезной работе сварщиков, которые сейчас на самом деле становятся золотыми. Среди них очень мало молодых. Представить сварщика-миллениала легко, а сварщика-зумера уже сложно.

«Отечественные маломерные суда могут конкурировать с зарубежными аналогами»

Премиальный сегмент представила татарстанская компания Magniff Marine, производственные площади которой находятся в селе Столбище Лаишевского района. Сейчас это цех, который занимает 1,5 тысячи кв. м, в год компания выпускает около 10 катеров, стоимость которых начинается от 6,3 млн рублей. Владеет бизнесом целая династия Богдановых. У истоков стоял младший научный сотрудник Ким Богданов, который в 60-е годы создал проект моторной лодки с обводами «крыло чайки», называемую в народе «американка». Любовь к маломерным судам передалась сыну Сергею и внукам Данилу и Денису, которые с 2011 года руководят производством.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Как рассказал исполнительный директор компании Денис Богданов, в планах расширить модельный ряд, однако для этого необходимы серьезные вливания.

— Мы бы хотели запустить производство уникального для России судна — 13,5-метровой моторной яхты. Она будет разделена на три зоны, в которых будут располагаться комфортабельные каюты с мебелью, душевыми кабинами, интегрированной кухней, всей необходимой техникой. У нас уже есть потенциальные покупатели. Сейчас все дело в инвестициях. Для запуска производства необходимо порядка ста миллионов рублей. Кроме того, нужны новые площади. С наличием цехов у нас в республике проблем нет, однако стоимость квадратного метра очень сильно повысилась, сейчас за аренду цеха хотят столько же, сколько за аренду коммерческой недвижимости, офисного помещения, — объяснил директор.

Как признался Денис Богданов, компания ни разу не пользовалась субсидиями от государства и даже не знает об их существовании.

— Нет информации, как участвовать в госпрограммах и получать финансовую помощь от властей. Скорее всего, это известно чиновникам, но к кому из них идти за консультацией, тоже нет представления. Сейчас у нас нет ни одного кредита. Сколько зарабатываем, столько мы и вкладываем в производство. Но если бы была возможность получить льготный кредит под небольшие проценты, мы с удовольствием бы воспользовались таким предложением. Но такого не существует. А если и существует, мы об этом не знаем, — признался бизнесмен.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Судостроитель уверен, что отечественные маломерные суда могут конкурировать с зарубежными аналогами по качеству, однако необходимо решать вопрос с импортозамещением, которое влияет и на стоимость конечного продукта:

— Раньше мы делали лодки без моторов и без мебели. Сейчас поняли, что это не работает, поэтому стали делать суда полностью под ключ. Тут встает проблема с поставками запрещенных санкционных товаров, которые необходимы при производстве. Вот, например, катер, который мы представили на выставке, практически полностью сделан из зарубежных комплектующих. Приходится обращаться к параллельному импорту, а это повышает затраты на производство. Мы не сторонники постоянно повышать стоимость наших изделий. Идем на это, только когда это становится для нас уже совсем критичным. Мы стараемся сдерживать цену и не стремимся к сверхзаработкам. Лучше получать прибыль за счет объема производства и последующей продажи.

«Важно развивать не только крупнотоннажное судостроение, но и маломерный флот»

Проблемы отрасли обсудили в ходе юбилейной выставки яхт и катеров на территории полуострова Локомотив, которая обновляется в рамках концепции «Казань — город на воде». Здесь уже установили 500 метров плавучих понтонов на 350 стояночных мест, смонтировали системы освещения, безопасности, а также обустроили пешеходную зону вдоль воды. Кроме того, восстановили историческую лестницу с колоннами, которая была построена в честь запуска Куйбышевского водохранилища. Следующим этапом станет расширение стоянки еще на 60 мест и создание дополнительной прогулочной зоны.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Экспозиция этого года расширилась, посетителям показали более 100 лодок и катеров длиной от 4 до 15 метров. Свою продукцию представили ведущие верфи из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Владивостока, Севастополя и других городов. 5 компаний из 40 ведут свою деятельность в Татарстане. Одна из задач выставки — привлечь представителей российского судостроения в регионы, подчеркнул министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко, который вместе с заместителем министра промышленности и торговли РФ Альбертом Каримовым осмотрел экспозицию.

— Имея такое чудо, как Волга и Кама у нас в регионе, мы не имеем права не создавать такие направления. Мы считаем, что это один из главных инструментов для импортозамещения и внедрения наших судов в туризм, в малое судостроение и продвижение культуры хождения по реке на судах, — отметил глава Минпромторга Татарстана.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Альберт Каримов выразил уверенность, что важно развивать не только крупнотоннажное судостроение, но и маломерный флот. По его словам, в Казани создаются привлекательные условия и необходимая инфраструктура для этого.

— Это одно из перспективных направлений, которое развивается во всем мире, и наши верфи активно и динамично внедряют инновационные разработки не только в крупном формате, но и в маломерных судах. Сегодня существуют системные меры государственной поддержки для таких предприятий, в том числе поддержка освоения судового комплектующего оборудования. Минпромторг оказывает субсидирование таких проектов. Их на сегодняшний день 106, 29 из которых запущено. Остальные последовательно реализуются, — сообщил замминистра.



По его словам, поддержка этим не ограничится. «Мы не будем останавливаться на этом, чтобы обеспечивать технологический суверенитет, последовательное освоение этой продукции для того, чтобы обеспечивать бесперебойное стабильное производство здесь у нас на территории, чтобы эти компетенции в стране последовательно развивались», — заключил Каримов.

