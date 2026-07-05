В Казани вырос спрос на препараты для ЖКТ и эндокринной системы

В июне 2026 года аптечные продажи в Казани сократились на 3%, а средний чек составил 7 030 рублей

Фото: Михаил Захаров

В июне 2026 года аптечные продажи в Казани сократились примерно на 3% по сравнению с предыдущим месяцем, а средняя стоимость корзины опустилась до 7 030 рублей (-2,7%). Такие данные приводит Megapteka в своем регулярном индексе по 28 городам России.

— Рост показали препараты для ЖКТ и печени (+8%) и эндокринные средства (+7%), тогда как спрос на лекарства от аллергии снизился на 22%, а на контрацептивы — на 18%, — сказано в исследовании.

Ранее сообщалось, что сервис онлайн-заказа лекарств «Еаптека» стал частью группы RWB, объединяющей Wildberries и Russ.

Вадим Вахрушев