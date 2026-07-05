МЧС: в Татарстане 6 июля ожидаются грозы и усиление ветра до 20 м/с

Ранее в Нижегородской области во время ураганного ветра погибла девочка, а 5,5 тысячи жителей региона остались на ночь без электричества

В Татарстане, в том числе и в Казани, 6 июля ожидается ухудшение погодных условий: прогнозируются грозы, кратковременные усиления ветра до 15–20 м/с, а местами возможен град. Об этом сообщают в МЧС.

Накануне в Нижегородской области во время ураганного ветра в результате обрушения части конструкции жилого дома погиб ребенок, а 5,5 тысячи жителей региона остались на ночь без электричества — на сети падали деревья, которые обламывались из-за порывов ветра.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

В период непогоды жителям рекомендуется соблюдать меры предосторожности. Спасатели советуют не укрываться под деревьями, рекламными конструкциями, дорожными знаками и линиями электропередач, а также быть особенно внимательными при передвижении по улицам и дорогам. Отдельное внимание просят уделить безопасности детей и пожилых людей, при необходимости оказав им помощь и сопровождая во время ухудшения погодных условий.

Наталья Жирнова