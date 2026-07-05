Пашинян посетит Россию впервые после парламентских выборов в Армении

Ранее, 1 июля, премьеры уже обсуждали по телефону вопросы российско-армянского сотрудничества в торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной сферах

Премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник проведет переговоры с главой правительства Армении Никол Пашинян в Екатеринбурге, сообщают РИА «Новости». Ранее премьер-министр Армении заявил, что рассчитывает в ближайшее время встретиться с президентом России Владимиром Путиным.



Ранее, 1 июля, Михаил Мишустин и Никол Пашинян уже обсуждали по телефону вопросы российско-армянского сотрудничества в торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной сферах.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Встреча двух премьеров пройдет в рамках XVI Международной промышленной выставки «Иннопром», которая состоится в столице Свердловской области. В правительстве отметили, что визит Пашиняна станет его первой поездкой в Россию после парламентских выборов в Армении, которые прошли 7 июня. По предварительным данным, партия Никола Пашиняна «Гражданский договор» получила около 49,8% голосов, блок «Сильная Армения» — 23,3%, блок бывшего президента Роберта Кочаряна «Армения» — 9,9%. Партия «Процветающая Армения» набрала 4% голосов и не проходит в парламент. Явка составила 59%.

Однако ряд оппозиционных сил оспаривает результаты в Конституционном суде, заявляя о нарушениях в ходе голосования.

Наталья Жирнова